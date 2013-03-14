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Vücut sıcaklığına göre renk değiştirebilen kıyafet teknolojisi, "Radiate"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vücut sıcaklığına göre renk değiştirebilen kıyafet teknolojisi,

Kickstarer sayesinde inanılmaz teknolojiler görmeye devam ediyoruz. Site üzerinde başlatılan son projelerden bir tanesi olan Radiate, sporcuların hangi bölgelerini çalıştırdıklarını görmelerine yardımcı olabiliyor.
Kickstarter üzerinde Radiate Athletics tarafından başlatılmış bir proje olan Radiate, özel geliştirilen kumaş yapısı ve termik teknolojisi sayesinde vücut üzerinde ısınan bölgelerin direkt olarak kıyafet üzerinde görünmesine imkan sağlayabiliyor. Antrenman sırasında hangi bölgelerinin daha çok çalıştığını ya da daha fazla kalori harcadığını görmek isteyen kişiler için oldukça faydalı interaktif özellikler sunan Radiate, geliştirilmiş ısı yönetimi sistemi ile sıcaklığın dışarıya atılmasını sağlayabiliyor. Oldukça yumuşak, sağlam ve bakteri yapmayan yapıda bir kumaş ile tasarlanmış olan Radiate, daha önce görülmemiş imkanlar sağlayabiliyor.
 
Vücut sıcaklığına göre renk değiştirebilen kıyafet teknolojisi,
Vücut sıcaklığına göre renk değiştirebilen kıyafet teknolojisi,
Kişilerin vücut tepkilerini anlık olarak gösterebilen bu devrim niteliğindeki Radiate teknolojisi, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 30,000$ hedefin bitimine 33 gün kala 315 bağış ile 15,400$'lık kısmını toplamış durumda. Site üzerinden yapılacak 35$ bağış ile bay/bayan versiyonları ağustos ayında elde edilebilen Radiate hakkında hazırlanmış tanıtım videosu ile ürünün gerekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/radiate/radiate-athletics-the-future-of-sports-apparel?ref=recently_launched 

http://www.kickstarter.com/projects/radiate/radiate-athletics-the-future-of-sports-apparel?ref=recently_launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 6 yıl
kirlenmiş, pislenmiş ve terlemişsin gibi duruyor.
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balcis 6 yıl
bunun şortunu yapsınlar kız arkadaşın yanında önü sürekli turuncu-kırmızı olur :)
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tenghis 6 yıl
20 sene önce bende vardı bu tişörtten. Çok eski bir teknoloji bu. Japonlar 80'li yıllarda geliştirmişlerdi. 90'lı yıllarda işportadan almıştım. Dersanede falan baya havam olmuştu. Tek kötü yanı, terleyince yukarıda görüldüğü gibi iğrenç bir görüntü oluşuyor. Günlük kullanım için uygun değil.
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sertacarslan 6 yıl
30 senelik teknoloji.
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hardcrss 6 yıl
cinsel istek tavan yaparsa yandık
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bellair 6 yıl
bukalemun gibi gezdircekler bizi yolda
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Turkforce 6 yıl
20 sene önce terledikçe renk değiştiren T-shirt'ler, içine sıcak su koyuldukça üstündeki resimlerde değişikliğe yol açan kupalar vardı.
Bu proje gerçekten devrimmiş. :)
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join4freee 6 yıl
Yahu bunun neresi devrim?
80'li yıllarda içtiğiniz içeceğin sıcaklığına göre mavi ya da kırmızıya doğru renk değiştiren pipetler vardı...
Parayı nerden buluruz hesabıyla yapılan her girişimin de haberini yapmaya gerek yok bence. (Donanım, elektronik vs. üzerine bir haber olsa neyse diyecektim...)
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darkaura 6 yıl
acaba hangi bolgeninmi daha cok calistigini gosterir, yoksa vucudun hangi bolgesinde deriye yakin damarlar bulundugunumu gosterir. orjinal bir icat ama kesinlikle bir indikator olarak kullanilamaz. vucud hizla dolasan kan isiyi alip vucuda dagitiyor. buda yuzeye yakin damarlarin oldugu koltuk alti kasik gibi bolgelerde daha fazla isi okumaniza neden olur.
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AMERICOS 6 yıl
Spor açısından iyi,günlük kullanım için vasat.
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haymatloshan 6 yıl
Nanoteknoloji giysiler yaygınlaşsa ne güzel olur,vücut ısısını sabitleyen giysiler var mı acaba?
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Luma 6 yıl
iyi güzelde... ne gereği var?
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ReDComrade 6 yıl
Boxer ini yapsalar da şu pul devrini kapatsak
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