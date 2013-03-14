Vücut sıcaklığına göre renk değiştirebilen kıyafet teknolojisi, "Radiate"









Kickstarer sayesinde inanılmaz teknolojiler görmeye devam ediyoruz. Site üzerinde başlatılan son projelerden bir tanesi olan Radiate, sporcuların hangi bölgelerini çalıştırdıklarını görmelerine yardımcı olabiliyor.

Kickstarter üzerinde Radiate Athletics tarafından başlatılmış bir proje olan Radiate, özel geliştirilen kumaş yapısı ve termik teknolojisi sayesinde vücut üzerinde ısınan bölgelerin direkt olarak kıyafet üzerinde görünmesine imkan sağlayabiliyor. Antrenman sırasında hangi bölgelerinin daha çok çalıştığını ya da daha fazla kalori harcadığını görmek isteyen kişiler için oldukça faydalı interaktif özellikler sunan Radiate, geliştirilmiş ısı yönetimi sistemi ile sıcaklığın dışarıya atılmasını sağlayabiliyor. Oldukça yumuşak, sağlam ve bakteri yapmayan yapıda bir kumaş ile tasarlanmış olan Radiate, daha önce görülmemiş imkanlar sağlayabiliyor.

Kişilerin vücut tepkilerini anlık olarak gösterebilen bu devrim niteliğindeki Radiate teknolojisi, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 30,000$ hedefin bitimine 33 gün kala 315 bağış ile 15,400$'lık kısmını toplamış durumda. Site üzerinden yapılacak 35$ bağış ile bay/bayan versiyonları ağustos ayında elde edilebilen Radiate hakkında hazırlanmış tanıtım videosu ile ürünün gerekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/radiate/radiate-athletics-the-future-of-sports-apparel?ref=recently_launched

http://www.kickstarter.com/projects/radiate/radiate-athletics-the-future-of-sports-apparel?ref=recently_launched