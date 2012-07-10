WP 7.5 Mango işletim sistemli Nokia Lumia 900'e pembe renk seçeneği eklendi

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli akıllı telefonu Lumia 900'e mavi, siyah ve beyaz rengin ardından pembe renk seçeneğini ekledi.



Tahmin edeceğiniz üzere diğer renkli versiyonlarla aynı özellikleri ve aynı kutu içeriğini paylaşan pembe renkli Lumia 900'ün, 15 Temmuz'dan itibaren AT&T tarafından satılması planlanıyor. Akıllı telefonun sözleşmeli fiyatı 99.99$ olacak.

