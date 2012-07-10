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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP 7.5 Mango işletim sistemli Nokia Lumia 900'e pembe renk seçeneği eklendi

6 yıl
5,3b
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6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli akıllı telefonu Lumia 900'e mavi, siyah ve beyaz rengin ardından pembe renk seçeneğini ekledi.
Tahmin edeceğiniz üzere diğer renkli versiyonlarla aynı özellikleri ve aynı kutu içeriğini paylaşan pembe renkli Lumia 900'ün, 15 Temmuz'dan itibaren AT&T tarafından satılması planlanıyor. Akıllı telefonun sözleşmeli fiyatı 99.99$ olacak.

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Normsoner 6 yıl
şu nokianın tasarımlarına bayılıyorum arkadaş ya müthiş duruyo ...
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E_Aydin35 6 yıl
Renk seçeneği olması her zman o firma adına avantaj bence daha fazla renk seçeneği oluşturmalı lazım, ve bunu her firtmanın yapması gerektiğini düşünüyorum.. :)
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alp0007 6 yıl
Microsoft Nokia'yı satın alsın. O zaman büyük rekabet başlar.
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Virtual Reality 6 yıl alp0007
alp0007

Microsoft Nokia'yı satın alsın. O zaman büyük rekabet başlar.

Ne yapacağına bağlı ama büyük ihtimal iyi işler çıkarır ve nokia yı içinde olduğu gerileme döneminden çıkarır.
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Virtual Reality 6 yıl
Çağa ayak uyduramayan bu Nokia hala akıllı telefon üretiyor mu? Şu telefonlara verilen paraya yazık. Ama yakındır Microsoft çöker Nokia ya zaten Microsoft' un Nokia ya bu kadar yaklaşmasının sebebi de bu içeri sızabilmek ve şirkette bir satış ortamı yaratacak baskıyı yaratabilmek
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Mr. Jingles 6 yıl
Tabi destek kesilince bayanları kandırma yoluna gidiyor ama yemezler. Kim ne yapsın be senin birkaç aylıkken Microsoft tarafından öksüz bırakılan telefonunu!
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