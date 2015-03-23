Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP 8.1 uyumlu Twitter istemcisi Aeries hatalarından kurtuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
831
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP 8.1 uyumlu Twitter istemcisi Aeries hatalarından kurtuldu
 
Windows Phone platformunun alternatif Twitter istemcilerinden Aeries, hata / çökme odaklı yeni güncellemesiyle çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.
Brad Stevenson tarafından Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan Aeries, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı arayüzle geliyor ve temel olarak Twitter istemcisi olarak görev yapıyor. Bünyesinde taşıdığı filtreleme sistemiyle çok daha işlevsel bir bilgi akışı sunabilen uygulama, ayrıca geri doğru yapılan okumalar için gelinen noktanın kaydını tutabiliyor, çevrimdışı desteğiyle internet bağlantısı gitse dahi kullanılabiliyor ve kişilerin taslak ile listeler düzenlemesi ve yönetmesine imkan tanıyor. Birçok özel kişiselleştirme desteğiyle gelen Aeries, 512 MB RAM birimine sahip telefonlarla da aktif olarak kullanılabiliyor.
1.2.4 sonrası yayınlanan 1.2.5 sürümüyle mesaj odaklı sohbet sırasında yapılan kaydırma sonrası çökme sorunu, önbellek temizleme sürecinde bazı dosyaların silinmemesi hatası, birden fazla cihaz için hesap giriş problemi, büyük sonuçlar içeren mention odaklı yenilemeler sırasında oluşan çökme, URL / Bağlantı odaklı kapanma sorunları, yeni hesap girişi sırasında oluşan çökme ve yine yeni hesap temelinde düşük bağlantılarda yapılan giriş denemelerinde meydana gelen çökme gibi genel deneyimi olumsuz etkileyen konulardan kurtulan uygulama, geri dönüş butonu ile okuma pozisyonu gibi geliştirmeler alıyor ve uygulama içi tarayıcı artık arama sorgularını otomatik olarak tespit edebiliyor.
10 TL fiyat etiketiyle satılan Aeries uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/aeries-twitter-app-receives-another-major-update Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Oczipka 4 yıl
10 lira çok fazla bence kaç defa bildirim attım. Bari bedava verselerdi agahsf
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Monster Editörlerini Seçiyor "5000TL ödüllü" yarışma başlıyor (3. dönem) 4 yıl Mac Üzerinden Çağrı Yapma ve Handoff "Handoff inceleme" 4 yıl Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim