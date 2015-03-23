WP 8.1 uyumlu Twitter istemcisi Aeries hatalarından kurtuldu

Windows Phone platformunun alternatif Twitter istemcilerinden Aeries, hata / çökme odaklı yeni güncellemesiyle çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.

Brad Stevenson tarafından Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan Aeries, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı arayüzle geliyor ve temel olarak Twitter istemcisi olarak görev yapıyor. Bünyesinde taşıdığı filtreleme sistemiyle çok daha işlevsel bir bilgi akışı sunabilen uygulama, ayrıca geri doğru yapılan okumalar için gelinen noktanın kaydını tutabiliyor, çevrimdışı desteğiyle internet bağlantısı gitse dahi kullanılabiliyor ve kişilerin taslak ile listeler düzenlemesi ve yönetmesine imkan tanıyor. Birçok özel kişiselleştirme desteğiyle gelen Aeries, 512 MB RAM birimine sahip telefonlarla da aktif olarak kullanılabiliyor.

1.2.4 sonrası yayınlanan 1.2.5 sürümüyle mesaj odaklı sohbet sırasında yapılan kaydırma sonrası çökme sorunu, önbellek temizleme sürecinde bazı dosyaların silinmemesi hatası, birden fazla cihaz için hesap giriş problemi, büyük sonuçlar içeren mention odaklı yenilemeler sırasında oluşan çökme, URL / Bağlantı odaklı kapanma sorunları, yeni hesap girişi sırasında oluşan çökme ve yine yeni hesap temelinde düşük bağlantılarda yapılan giriş denemelerinde meydana gelen çökme gibi genel deneyimi olumsuz etkileyen konulardan kurtulan uygulama, geri dönüş butonu ile okuma pozisyonu gibi geliştirmeler alıyor ve uygulama içi tarayıcı artık arama sorgularını otomatik olarak tespit edebiliyor.

10 TL fiyat etiketiyle satılan Aeries uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/aeries-twitter-app-receives-another-major-update