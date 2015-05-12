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WP ekosisteminin fotoğraf uygulamalarından Fhotoroom güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP ekosisteminin fotoğraf uygulamalarından Fhotoroom güncellendi
Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, yeni özelliklerle 14.18 sürümüne güncellendi.

Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da sunabiliyor. Uygulama yayınlanan son sürümüyle ise HDR yani yüksek dinamik aralık ile kumlama giderme filtreleri için yenilikler kazanıyor, kesme filtresi artık yatay arayüzde de kullanılabiliyor, birçok hatadan kurtularak performans geliştirmeleri alıyor ve son olarak artık yüksek çözünürlüklü ön izleme sunuyor.
Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/fhotoroom-captures-minor-update-new-filters-and-higher-resolution-previews Yorum Yaz
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