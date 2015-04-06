WP platformunun fotoğraf uygulamalarından Fhotoroom güncellendi

Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, ufak bir yenilikle güncellendi.





Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da sunabiliyor. Uygulama yayınlanan son sürümüyle ise fotoğraflara eklenen çerçevelerin renklerinin değiştirilebilmesi için özel bir ayara kavuşuyor ve ayrıca birçok hatadan da kurtuluyor.

Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/fhotoroom-new-border-colors-latest-update