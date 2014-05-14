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WP tarafının popüler Reddit istemcisi Readit, büyük bir güncelleme daha aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
200
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP tarafının popüler Reddit istemcisi Readit, büyük bir güncelleme daha aldı
Popüler sosyal işaretleme ve paylaşma ağı Reddit için Windows Phone 7.5 / 8 / 8.1 işletim sistemli cihazlara uyumlu olarak hazırlanan uygulama Readit, birçok yeni özellikle 1.8 sürümüne güncellendi.

Platformda yer alan en iyi Reddit istemcisi olarak gösterilen Readit, canlı kutu desteğiyle geliyor ve kilit ekranı üzerinden bildirimler verebiliyor. Üst seviye bir kullanıcı deneyimi ve performans sunabilen uygulama, yayınlanan son sürümüyle ise Gold hesap senkronizasyonu ile multireddit desteklerine kavuşuyor. Aynı zamanda spoiler geliştirmeleri, moderasyon araçları, güncellenmiş profil sayfaları, özel renkler, koyu / açık tema, yorum kaydetme, Oauth2 temeli giriş, yorumları şikayet etme, üçüncü YouTube seçeneği Toib, kaydırma ve mesaj kutusu temelli geliştirmeler ve konuşmalar içerisinde görüntü ile albüm ekleme gibi yenilikler getiren 1.8 güncellemesi, Readit'i bir adım daha ileriye taşıyor.

4,99 TL fiyat etiketiyle satılan Readit uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/readit-picks-massive-update Yorum Yaz
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