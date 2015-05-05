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WP uyumlu Lock Screen Changer sadece bugüne özel ücretsiz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP uyumlu Lock Screen Changer sadece bugüne özel ücretsiz
 
BlueFish adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 ile Windows Phone 8.1 tarafından geliştirilen uygulamalardan Lock Screen Changer, sadece bugüne özel olarak ücretsiz elde edilebiliyor.
Basit bir amaç doğrultusunda hazırlanan Lock Screen Changer, temel olarak kilit ekranında yer alan fotoğrafları dahili resmi kütüphanesi üzerinden belirlenen aralıklarda değiştirebiliyor. Birçok kişiselleştirme seçeneği veren uygulama, fotoğraflarda boyutlandırma ya da döndürme de yapabiliyor ve koleksiyon değişikliklerinde anlık bildirim verebiliyor.
Daha önce 1.30$'a satılan Lock Screen Changer uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/lock-screen-changer/80069c27-28f7-472f-ad06-f8567e34973d Yorum Yaz
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