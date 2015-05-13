WP uyumlu Lumia Camera Beta güncellendi

Microsoft tarafından Lumia Denim güncellemesine sahip Lumia 930, Lumia Icon, Lumia 1520, Lumia 640 ve Lumia 640 XL akıllı telefonlar için hazırlanan fotoğraf / video uygulaması Lumia Camera Beta, yeni özelliklerle güncellendi.

Fotoğraf ve video çekimi sırasında oldukça gelişmiş özellikler ortaya koyan Lumia Camera Beta, hızlı çalışamasıyla beğeni topluyor ve video tarafında 4K çözünürlüğe çıkış yapabiliyor. Windows Phone 10 önizlemesi yüklü cihazlar için yayınlanan yeni sürümüyle arayüzü güncellenen uygulama, ayrıca özçekim çubuklarına fotoğraf ve video çekimi için destek veriyor ve çıktı çözünürlüğünü sadeleştiriliyor.

Lumia Camera Beta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/lumia-camera-beta/ecd79878-7b67-4859-af28-ab637bcaa96c