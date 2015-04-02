WP uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom güncellendi

Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, birçok değişiklik içeren yeni sürümüne güncellendi.





Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da sunabiliyor. Yayınlanan son sürümüyle ilk olarak editör içi doygunluk hatasından kurtulan uygulama, yeni olaraksa yine editör için kumlama ile renk kontrollerine, Undertone Collection için Provia Low, Provia, Ektar ve Mellow Collection içinse Porta ön ayarlarına kavuşmuş durumda. Ayrıca mevcut birçok ön ayar için de güncelleme yapılaracak birçok hata çözüme bağlanmış.

Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/en-us/store/app/fhotoroom/acad1eed-3149-4b6c-bc4b-8567f409e3e0