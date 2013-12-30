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WP8 cihazlara Facebook kapak fotoğrafları için hazırlanan Cover Cam uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 cihazlara Facebook kapak fotoğrafları için hazırlanan Cover Cam uygulaması güncellendi
Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'a özel olarak Windows Phone 8 işletim sistemli telefonlar için innoWIDE adlı geliştirici tarafından hazırlanan Cover Cam, yeni özellikler ile 1.1.0.0 sürümüne güncellendi.
Temel olarak bir fotoğraf uygulaması olan Cover Cam, çekilen fotoğrafları Facebook'un kapak ile profil bölümüne özel olarak uyarlıyor ve böylece birçok hesaplamaya gerek kalmadan profil fotoğrafının da dahil olduğu tek bir kapak fotoğrafı elde edilebiliyor. Kameraların flaş ve otomatik netleme özelliklerini aktif olarak kullanabilen uygulama, direkt Facebook entegrasyonu ile geliyor. Yayınlanan 1.1.0.0 sürümüyle kullanıcı arayüzü yenilenen ve bünyesine yeni tema renkleri eklenen Cover Cam, ayrıca artık çekilen fotoğrafları otomatik olarak kaydedebiliyor, deklanşör sesine kavuşuyor ve tasarımların Cover Cam Facebook sayfasına üzerine paylaşılmasına izin veriyor.
2 TL fiyat etiketiyle satılan Cover Cam uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/cover-cam/ca7680f2-0bb5-48d9-9c64-08626359ff62 Yorum Yaz
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Mq8 F9Brute 5 yıl
kendi fotoğrafını düzenleyip koymak varken ne gerek var buna
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MrtAltg 5 yıl
buraki olay farklı profil resimin ile kapak fotografın bir bütünün parçası birbirine uyumlu halde çekiyor resmi
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