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WP8 için Battery Performance uygulaması ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için Battery Performance uygulaması ücretsiz yapıldı
Windows Phone 8 cihazlar için Dev-Software adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan Battery Performance, 1 gün için ücretsiz yapıldı.
Oldukça açıklayıcı bir arayüz ile hazırlanan Battery Performance uygulaması, temel olarak yüklü olduğunu telefonun kalan batarya süresi, bataryanın mAh bazlı kapasitesi, saatlik tüketim ve kalan güce bağlı olarak yapılabilecek telefon görüşmesi ya da internet gezinme süresi gibi bilgileri kullanıcıların karşısına getiriyor. Batarya performansı hakkında geçmişe doğru kayıt tutan uygulama, ağ aktivitesi hakkında da grafiksel bilgiler sağlayabiliyor.
Battery Performance uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/battery-performance/de5eaaa2-7086-400d-be1b-44c69144c0a2 Yorum Yaz
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NakahNiyesuh 5 yıl
Hiçbiri tam anlamıyla kesin ve düzgün bilgiler vermiyor bu da dahil. :)
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Mordecaí 5 yıl
Teşekkürler hocam, indirdim ücretsiz.
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mernis35 5 yıl
Hocam teşekkürler indirdim
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Jackson 5 yıl
Açıkçası en beğendiğim batarya programı bu oldu.
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