WP8 için Battery Performance uygulaması ücretsiz yapıldı

Windows Phone 8 cihazlar için Dev-Software adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan Battery Performance, 1 gün için ücretsiz yapıldı.

Oldukça açıklayıcı bir arayüz ile hazırlanan Battery Performance uygulaması, temel olarak yüklü olduğunu telefonun kalan batarya süresi, bataryanın mAh bazlı kapasitesi, saatlik tüketim ve kalan güce bağlı olarak yapılabilecek telefon görüşmesi ya da internet gezinme süresi gibi bilgileri kullanıcıların karşısına getiriyor. Batarya performansı hakkında geçmişe doğru kayıt tutan uygulama, ağ aktivitesi hakkında da grafiksel bilgiler sağlayabiliyor.

Battery Performance uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/battery-performance/de5eaaa2-7086-400d-be1b-44c69144c0a2