WP8 için Snapchat uygulaması 6snap, 2.5 sürümüne güncellendi

Windows Phone 8 işletim sistemi cihazlar için yenilenmeye devam eden Snapchat istemcisi 6snap, yeni özellikler ile 2.5 sürümüne güncellendi.





Rudy Huyn'ın geliştirmeye devam ettiği uygulamalarından 6snap, kişilerin fotoğraf ve videolarını diğer Snapchat kullanıcıları ile paylaşılmasına, fotoğraflar üzerine farklı yazıların yazılmasına, ön ve arka kameranın kullanılmasına, canlı kutucuk desteğine, telefon üzerinden Snapchat kullanan diğer kişilerin aranmasına ve genel olarak servis gizliğinin yönetilmesine imkan tanıyor. Oldukça başarılı bir ara yüz ile hazırlanan resmi olmayan Snapchat uygulaması, bildirimler için farklı zil sesleri de atayabiliyor. Yayınlanan 2.5 sürümüyle artık fotoğraf çekimi sırasında yakınlaştırma yapabilen uygulama, ayrıca videoları metin ve çizim temelli geliştirebiliyor ve farklı amaçlar için göstergeler eklenmesine izin veriyor.





Ücretsiz olarak sunulan 6snap uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://m.wpcentral.com/6snap-adds-zoom-ability-pictures-and-more-latest-update