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WP8 için Snapchat uygulaması 6snap, 2.7 sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için Snapchat uygulaması 6snap, 2.7 sürümüne güncellendi
Windows Phone 8 işletim sistemi cihazlar için yeni özelliklerle geliştirilmeye devam eden Snapchat istemcisi 6snap, yeni özellikler ile 2.7 sürümüne güncellendi. 

Rudy Huyn'ın uygulamalarından 6snap, kişilerin fotoğraf ve videolarını diğer Snapchat kullanıcıları ile paylaşılmasına, fotoğraflar üzerine farklı yazıların yazılmasına, ön ve arka kameranın kullanılmasına, canlı kutucuk desteğine, telefon üzerinden Snapchat kullanan diğer kişilerin aranmasına ve genel olarak servis gizliğinin yönetilmesine imkan tanıyor. Oldukça başarılı bir ara yüz ile hazırlanan resmi olmayan Snapchat uygulaması, bildirimler için farklı zil sesleri de atayabiliyor. Yayınlanan 2.7 sürümüyle artık fotoğraflar üzerine yapılan farklı çizimler için fırça boyutunun değiştirilmesine imkan tanıyan uygulama, aynı zamanda oturum kapatıp açtıktan sonra grupları hafızada tutabilme özelliğine de kavuşuyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6snap uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.wpcentral.com/spice-your-doodles-different-brush-sizes-6snap Yorum Yaz
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