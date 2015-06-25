WP8 uyumlu Hipstamatic Oggl ve Oggl Pro, bundan sonra güncelleme almayacak

Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan fotoğraf çekme ve düzenleme uygulamaları Hipstamatic Oggl ve Lumia 1020 uyumlu Hipstamatic Oggl Pro, yapılan açıklamaya göre bundan sonra destek görmeyecek.

Bünyesinde farklı lens ve efektler barındıran Hipstamatic Oggl ve Oggl Pro, kişilerin hazır modlar yardımıyla fotoğraf çekmesine, bu fotoğrafları düzenlemesine ve paylaşmasına imkan tanıyor. En son 2014 Mart ayında güncellenen uygulamalar, şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya görseyse "çözülemeyen bir teknik sorun" nedeniyle bundan sonra herhangi bir güncelleme almayacak yani kısaca verilen destek son bulacak.

Hipstamatic Oggl ve Oggl Pro uygulamalarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/hipstamatic-oggl-windows-phone-apps-wont-receive-any-more-updates