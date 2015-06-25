Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 uyumlu Hipstamatic Oggl ve Oggl Pro, bundan sonra güncelleme almayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1b
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP8 uyumlu Hipstamatic Oggl ve Oggl Pro, bundan sonra güncelleme almayacak

Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan fotoğraf çekme ve düzenleme uygulamaları Hipstamatic Oggl ve Lumia 1020 uyumlu Hipstamatic Oggl Pro, yapılan açıklamaya göre bundan sonra destek görmeyecek.
Bünyesinde farklı lens ve efektler barındıran Hipstamatic Oggl ve Oggl Pro, kişilerin hazır modlar yardımıyla fotoğraf çekmesine, bu fotoğrafları düzenlemesine ve paylaşmasına imkan tanıyor. En son 2014 Mart ayında güncellenen uygulamalar, şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya görseyse "çözülemeyen bir teknik sorun" nedeniyle bundan sonra herhangi bir güncelleme almayacak yani kısaca verilen destek son bulacak.
Hipstamatic Oggl ve Oggl Pro uygulamalarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/hipstamatic-oggl-windows-phone-apps-wont-receive-any-more-updates Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Whippoorwill 4 yıl
2-3 ay içinde dönerse döner yoksa bir uygulama yapımcısını daha kaybedeceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TR_001 4 yıl
Yaşanan teknik bir sorunu çözemeyecek kadar kapasitesiz bir şirket zaten bırakın uygulama güncellemeyi bence uygulama bile yapmamalı. Bu bağlamda, verdikleri karar son derece yerinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl AMD Radeon Fury X video inceleme: "AMD yeniden liderlik yarışında, detaylar videomuzda!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim