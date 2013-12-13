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WP8 uyumlu MetroMail uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu MetroMail uygulaması güncellendi
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı telefonlara üst seviye Gmail deneyimi yaşatabilen e-posta uygulaması MetroMail, birçok yenilik ile 1.2 sürümüne güncellendi.
Geliştirici tarafından WP platformu için geliştirilen ilk Gmail uygulaması olarak tanıtılan ve özellikle ara yüzü ile kullanışlı özellikler sunan MetroMail, 1.2 sürümüyle fotoğraf yükleme ve paylaşma ile sonsuza kadar sil ve spam olarak işaretle özelliklerine, e-posta eklerini gönderme imkanına, gece moduna, yerel taslak ve ana menü için geniş kutucuk desteklerine kavuşmuş durumda. Genel olarak birçok hatadan da arındırılan e-posta istemcisi, direkt olarak Gmail serverları ile bağlantı kuruyor ve bu sayede güvenlik noktasında her hangi bir sorun yaşatmıyor.
4 TL fiyat etiketiyle satılan MetroMail uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/metromail/e2505360-4142-4d85-8ab7-b77d6ea728a0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kaplan261 5 yıl
Metro berbat bisey keske sadece wpde kullanilsaydi
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