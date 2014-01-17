WP8 uyumlu e-posta uygulaması MetroMail yeni özelliklerle güncellendi

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı telefonlara üst seviye Gmail deneyimi yaşatabilen e-posta uygulaması MetroMail, birçok yenilik ile 1.3 sürümüne güncellendi.

Geliştirici tarafından WP platformu için geliştirilen ilk Gmail uygulaması olarak tanıtılan ve özellikle ara yüzü ile kullanışlı özellikler sunan MetroMail, 1.3 sürümüyle öncelikle 30 günlük deneme sürümü seçeneğine kavuşuyor. Yeni olarak bünyesine etiketlerin görüntü sırasını değiştirme yeteneği, okunmamış etiketi, öncelikli gelen kutusu seçeneği, yatay kullanım desteği, kilit ekranı için metin desteği, yardım menüsü ve bağlantıların Internet Explorer ile paylaşılması özellikleri eklenen MetroMail, genel olarak mobil imza, arayüz, performans ve eklentiler açısından da birçok geliştirme ile eskiye oranla çok daha iyi bir deneyim ortaya koyabiliyor.

4 TL fiyat etiketiyle satılan MetroMail uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/metromail/e2505360-4142-4d85-8ab7-b77d6ea728a0