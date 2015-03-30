WP8 uyumlu kilit ekranı uygulaması Awesome Lock, kısa süre için bir kez daha ücretsiz yapıldı

Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için Twisted Lab adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan Awesome Lock, myAppFree odağında kısa bir süre için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Haber, hava durumu bilgisi, döviz kurları, takvim içerikleri, görevler, Facebook bildirimleri ve stok bilgisi gibi içerikleri direkt olarak telefonların kilit ekranı üzerine getiren ve böylece hızlı erişim noktasında başarılı bir yapı ortaya koyan Awesome Lock, kilit ekranındaki bilgileri otomatik olarak her 30 dakikada bir yeniliyor ve böylece devam olarak güncel kalınmasına yardımcı oluyor.





Daha önce 1,49$ fiyat etiketiyle satılan Awesome Lock uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/en-us/store/app/awesome-lock/1f519cab-c2f2-4105-a143-366b96fda7a1