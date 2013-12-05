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WP8 uyumlu video ve müzik uygulaması MoliPlayer Pro güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu video ve müzik uygulaması MoliPlayer Pro güncellendi
Birçok farklı platform üzerinde sevilerek kullanılan VLC Player'ı bekleyen Windows Phone tarafına uzun zamandır hizmet veren video ve müzik uygulaması MoliPlayer Pro, 1.2.0.5 sürüme güncellendi.
Kişilerin her türlü video (avi, mkv, mp4, h.264, rmvb, wmv, flv, ts, m2ts,vob) ve müzik (aac, mp3, ape, flac, ogg) dosyasını WP8 işletim sistemli cihazları üzerinde oynatması için hazırlanan uygulamalardan MoliPlayer Pro, yeni sürümüyle ekran kilitli olsa dahi arka planda müzik çalmaya devam edebiliyor, uPnP / DLNA ile PC / NAS / Wireless HD birimlerde yer alan video ve ses dosyaları arasında gezinme ve oynatma yapabiliyor, dosyaları izlenmeye göre sıralayabiliyor, SD kartlara Wi-Fi ile aktarım yapabiliyor, oynatma listesini yeni eklenen dosyalara göre güncelleyebiliyor, alt yazı font boyutunun ayarlanmasına ve son olarak Wi-Fi ile URL kopyalanmasına izin veriyor.
7 TL fiyat etiketiyle satılan MoliPlayer Pro uygulamasının güncellenen sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/moliplayer-pro/19ea6d3e-e3d9-401d-b30a-f6471811fe08 Yorum Yaz
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naylondosya 5 yıl
Hayır mevcut altyazıya sağ tık yapıp not defteri ile açıyoruz. Altyazı açılıyor önümüze; yukardan dosya yazan yere tıklatıp açılan pencereden farklı kaydet diyoruz. Açılan sekmede dosya adı, kayıt türü yazan yerin hemen altında kodlama yazar:) işte onun karşılığından Unicode olanı seçip kaydet diyoruz. İki guncellemedir düzeltilmedi bu olay:/ çok garip oysa ki altyazı seçeneklerinde Türkçe mevcut.
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naylondosya 5 yıl
Altyazıyla filmi aynı ad olarak atıyoruz. Altyazıyı not defteriyle açıp, farklı kaydet yaparak kodlama kısmından Unicode seçip kaydediyoruz. MolyPlayer ayarlarından, altyazı dilini ingilizce seçiyoruz. Ben bu şekilde yaparak altyazılı filmleri izliyorum. Bir dene istersen. Türkçe yapınca bir türlü altyazıyı gösteremedim:/
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olağan_şüpheli 5 yıl naylondosya
naylondosya

Altyazıyla filmi aynı ad olarak atıyoruz. Altyazıyı not defteriyle açıp, farklı kaydet yaparak kodlama kısmından Unicode seçip kaydediyoruz. MolyPlayer ayarlarından, altyazı dilini ingilizce seçiyoruz. Ben bu şekilde yaparak altyazılı filmleri izliyorum. Bir dene istersen. Türkçe yapınca bir türlü altyazıyı gösteremedim:/

srt yazan yerimi mi Unicode diye yazıyoruz. umarım güncelleme ile düzeltilir bu durum.
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e-Militarist 5 yıl
Lonely Cat Games'in efsane UltraMP3'ünün ışığını görüyorum bu uygulamada. Yolu açık olsun...
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olağan_şüpheli 5 yıl
altyazıyı nasıl oynatıyor bu beyler biri söylesin.aynı dosya da aynı isimli srt dosyasını oynatmadı.
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