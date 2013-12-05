WP8 uyumlu video ve müzik uygulaması MoliPlayer Pro güncellendi

Birçok farklı platform üzerinde sevilerek kullanılan VLC Player'ı bekleyen Windows Phone tarafına uzun zamandır hizmet veren video ve müzik uygulaması MoliPlayer Pro, 1.2.0.5 sürüme güncellendi.

Kişilerin her türlü video (avi, mkv, mp4, h.264, rmvb, wmv, flv, ts, m2ts,vob) ve müzik (aac, mp3, ape, flac, ogg) dosyasını WP8 işletim sistemli cihazları üzerinde oynatması için hazırlanan uygulamalardan MoliPlayer Pro, yeni sürümüyle ekran kilitli olsa dahi arka planda müzik çalmaya devam edebiliyor, uPnP / DLNA ile PC / NAS / Wireless HD birimlerde yer alan video ve ses dosyaları arasında gezinme ve oynatma yapabiliyor, dosyaları izlenmeye göre sıralayabiliyor, SD kartlara Wi-Fi ile aktarım yapabiliyor, oynatma listesini yeni eklenen dosyalara göre güncelleyebiliyor, alt yazı font boyutunun ayarlanmasına ve son olarak Wi-Fi ile URL kopyalanmasına izin veriyor.

7 TL fiyat etiketiyle satılan MoliPlayer Pro uygulamasının güncellenen sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/moliplayer-pro/19ea6d3e-e3d9-401d-b30a-f6471811fe08