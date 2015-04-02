WP8/8.1 uyumlu Disqus uygulaması bir güncelleme daha aldı

Farklı birçok haber kaynağı ve internet sitesinde yorum / tartışma temelinde çalışma gösteren sosyal entegrasyon servislerinden Disqus, Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uyumlu uygulamasını güncellendi.

Türkçe dil desteğiyle çalışma gösteren ve ülkemizde de birçok internet sitesi tarafından aktif şekilde kullanılan bir nevi yorum temelli tartışma platformu Disqus, yayınlanan 2.7.0 kodlu son sürümüyle ise oldukça faydalı olarak içerik görüntülenirken gelen yorumları gösterebiliyor ve ciddi seviyede rahatsız edici olarak nitelendirilen mikrofon iznini de ortadan kaldırarak birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Disqus uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.winbeta.org/news/disqus-and-office-365-admin-apps-windows-phone-receive-fixes-latest-update