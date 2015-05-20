WP8/8.1 uyumlu Disqus uygulaması güncellendi

Farklı birçok haber kaynağı ve internet sitesinde yorum ile tartışma temelinde çalışma gösteren sosyal entegrasyon servislerinden Disqus, Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 uyumlu uygulamasını güncellendi.

Türkçe dil desteğiyle çalışma gösteren ve ülkemizde de birçok servis tarafından kullanılan Disqus, yayınlanan son sürümüyle iki adet İngilizce temelli ilişki ve teknoloji kanallarına kavuştu. Ayrıca artık takip edilen kişiler için ana akışın filtrelenmesine imkan tanıyan uygulama, kanal moderatörlerine özel olarak yeni tartışma temelinde bildirim verebiliyor, çeviri yenilikleri alıyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Disqus uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/disqus-windows-phone-snags-new-channels-and-home-feed-filters-latest-update