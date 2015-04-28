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WP8/8.1 uyumlu YouTube istemcisi MyTube gelişmeye devam ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8/8.1 uyumlu YouTube istemcisi MyTube gelişmeye devam ediyor
 
Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan YouTube istemcisi myTube, aldığı yeni güncelleme ile gelişmeye devam ediyor.
Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise bazı Google hesaplarının neden olduğu çökmelerden kurtuluyor, abone olunan kanallardan gelen tüm videoların yüklenip yüklenmeyeceği seçeneğini sunuyor, yorum değerlendirmelerini gözler önüne seriyor, 1080p ile 720p cihazlar için açılış ekranı yenileniyor ve sonra izlemek için işaretlenen videoların başına ya da sonuna gitme seçeneği kazanıyor.
1,99 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/mytube-gets-updated-hd-splash-screens-more-comments-and-content-control Yorum Yaz
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