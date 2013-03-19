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WSJ : HTC patronu Peter Chou, One modelinin başarısı için kariyerini ortaya koydu

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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WSJ : HTC patronu Peter Chou, One modelinin başarısı için kariyerini ortaya koydu

HTC'nin Şubat ayında tanıttığı ve akıllı telefon pazarında çıkışa geçme umudu olarak sıkı sıkıya sarıldığı One amiral gemi modeli şanssız bir şekilde üretim sıkıntısı ile teknoloji dünyasına merhaba dedi.

Ancak Wall Street Journal tarafından verilen habere göre HTC'nin icra kurulu başkanı Peter Chou'nun modelden beklentisi çok büyük ve yakın çevresine aktardığına göre başarısızlık yaşandığı takdirde istifası cebinde.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında kan kaybı yaşayan firma geçen yıl büyük umutlarla pazara sunduğu One serisinde de beklediğini alamamış, sonrasında pazara sunulan One X ve Butterfly modelleri de kısıtlı satış rakamlarına ulaşmıştı.

Bu nedenle firma One modeline oldukça önem veriyor ve modelin elde edeceği gelir ile eksik kaldığı pazarlama stratejilerine destek verecek.

Ancak One modelinin Ultrapixel kamera modülü ve alüminyum kasa üretiminde sıkıntılar yaşadığı iddia edilmiş ve gecikme firma tarafından da kabul edilmişti. Bazı kaynaklar ise sorunun üretim sıkıntısı olmadığını belirtiyor.

Geçen yıl HTC, inişli çıkışlı gidişat nedeniyle tedarikçilerinden bazı siparişleri iptal etmek zorunda kalınca bu üreticiler mali olarak zor durumda kalmıştı. One modelinde HTC satış beklentisini yükseltse de tedarikçiler açısından ikinci seviye müşteri olarak algılanmaya başladı ve istediği miktarda kamera modülünü tedarik edemedi. Tedarik zincirinin yönetimi konusundaki zaafiyet, stok sıkıntısı olarak firmaya yansıdı. Konu bazı HTC yetkilileri tarafından da itiraf edildi.

Ancak HTC yine de satış beklentisini yüksek tutuyor ve bu ay sonuna kadar belirli pazarlarda model satışa sunulacak. Nisan ayı boyunca da diğer pazarlara gönderilmeye devam edecek.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2255810/htc-ceo-peter-chou-bets-his-job-on-the-htc-ones-success Yorum Yaz
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nedensiz07 6 yıl en beğenilen
yaa arkadaş adamlar adam gibi telefon yapmış samsungcular basmış hemen burayı.. S4 ün çok satmasında hız ve performansın zerre kadar etkisi olduğuna inanmıyorum.. size soruyorum kaç tane bayan bir telefonda hangi işlemcinin kullanıldığını biliyor.. (bayanları küçümsemek değil amacım) daha doğrusu galaxy kullananların kaç tanesi mali400ü ram i amoled i biliyor. insanların birçoğu henüz androidmi değilmi onu bile bilmiyor..
htc nin burda tek eksiği pazarlama.. çünkü toplumun malesef buyuk kısmı kullaktan duyma bilgilerle alacağı şeyi alıyor.. bugün htc adını hiç duymamıs tonlarca akıllı telefon kullanıcısı var.. fakat galaxy dediğin zaman adam o iyiymiş diyor..
htc bu kez gerçrkyen güzel cihaz yapmış.. inş. pazarlamasını adam gibi yaparda yazık olmaz bu cihaza.. yoksa ben günümüzde milisaniyelik hızların cihaz satışlarında etkili olduğuna inanmıyorum.. herşey reklamda bitiyor.. telefoncuya bile sıradan bi kullanıcı ''ne alıyım'' diye soruyor telefoncu hemen '' abi s3 al iyi telefon'' deyip geçiyor. bizler buralara üyeyiz takip ediyoruz biliyoruz.. sokaktaki adamın hız, ram, işlemci, qandrant emin olun şeyinde bile değil.. isimden yola çıkıyorlar sadece..
yaa arkadaş adamlar adam gibi telefon yapmış samsungcular basmış hemen burayı.. S4 ün çok satmasında hız ve performansın zerre kadar etkisi olduğuna inanmıyorum...
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artcraft35 6 yıl
adamda nasıl bir yakın çevre varsa artık anında medyaya yansıyor
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.:asci:. 6 yıl
yurdum insanında artistlik hava vs. şeylerin derdi var.Adam o kadar para vereceğime diğerini alayım hava yaparım,yok bilindik telefon cart curt...Burada rakamlar konuşuyo .Adam gelecek şimdi kamera 4 megapixel;aaa bu kötü diyecek.batarya 2300;aa 2600'lüğü var onu alırım der.Hiç iyi bir şey değil ama ne yapasın,bilinçsiz insan çok..
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oquzcan41 6 yıl
Bu telefonu almayı düşünüyorum bence hem tasarım hemde donanımsal olarak iyi iş çıkarmışlar umarım iyi pazarlama yaparlar aksi taktirde piyasaya s4'de çıkacakken sıkıntı yaşarlar..
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acmtncy 6 yıl
keşke ultrapixel koyup reklam yapacaklarına normal kamera koysalardı da üretim sıkıntısı olmasaydı. işleri aksatan ultrapixel de adam gibi bir işe yarasa neyse diyeceğim ama o da tırt çıktı.
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ataberk36ex 6 yıl
bir tanede ben alacağım ceo işinden olmasın :)
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Krone 6 yıl
HTC çok kaliteli gerçektende. Sensation kullandığımda daha iyisi olamaz herhalde diyordum üzerinden çokça model geçti ve şimdi de aynı şeyi söyleyebilirim. Elde güven hissi yaratan cihazlar tasarlıyorlar.
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bocekgrafik 6 yıl
HTC kaliteli bir marka ve umarım başarılı olurlar. Telefonun tssarımı çok şık ve estetik.
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Firaristt 6 yıl
Yazık oldu adam işinden olacak...
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nedensiz07 6 yıl en beğenilen
yaa arkadaş adamlar adam gibi telefon yapmış samsungcular basmış hemen burayı.. S4 ün çok satmasında hız ve performansın zerre kadar etkisi olduğuna inanmıyorum.. size soruyorum kaç tane bayan bir telefonda hangi işlemcinin kullanıldığını biliyor.. (bayanları küçümsemek değil amacım) daha doğrusu galaxy kullananların kaç tanesi mali400ü ram i amoled i biliyor. insanların birçoğu henüz androidmi değilmi onu bile bilmiyor..
htc nin burda tek eksiği pazarlama.. çünkü toplumun malesef buyuk kısmı kullaktan duyma bilgilerle alacağı şeyi alıyor.. bugün htc adını hiç duymamıs tonlarca akıllı telefon kullanıcısı var.. fakat galaxy dediğin zaman adam o iyiymiş diyor..
htc bu kez gerçrkyen güzel cihaz yapmış.. inş. pazarlamasını adam gibi yaparda yazık olmaz bu cihaza.. yoksa ben günümüzde milisaniyelik hızların cihaz satışlarında etkili olduğuna inanmıyorum.. herşey reklamda bitiyor.. telefoncuya bile sıradan bi kullanıcı ''ne alıyım'' diye soruyor telefoncu hemen '' abi s3 al iyi telefon'' deyip geçiyor. bizler buralara üyeyiz takip ediyoruz biliyoruz.. sokaktaki adamın hız, ram, işlemci, qandrant emin olun şeyinde bile değil.. isimden yola çıkıyorlar sadece..
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xconnect 6 yıl
Hani TV kanallarında üç kuruşluk tableti Nasa teknolojisi diye tanıtan pazarlamacı dehası çocuk var ya...işte ona vereceksin bu telefonu, sadece TR de 10 Milyon satmazsa ne olayım!

[image]http://db.tt/MVPGYJle[/image]
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ziper_gazi_ 6 yıl
10 milyon bi ihtimal 15 milyonu bulmaz..
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wolf silver 6 yıl
htc pıl konusunu asmıs galıba yabancı bır sıtede 8 saat 45 dakıka dayanıyor demıslerdı.. ama bu sefer mıcro sd kart yerı yok hep bır yerden kısıyor daha akılları basına gelmemıs...
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