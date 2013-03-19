WSJ : HTC patronu Peter Chou, One modelinin başarısı için kariyerini ortaya koydu





HTC'nin Şubat ayında tanıttığı ve akıllı telefon pazarında çıkışa geçme umudu olarak sıkı sıkıya sarıldığı One amiral gemi modeli şanssız bir şekilde üretim sıkıntısı ile teknoloji dünyasına merhaba dedi.





Ancak Wall Street Journal tarafından verilen habere göre HTC'nin icra kurulu başkanı Peter Chou'nun modelden beklentisi çok büyük ve yakın çevresine aktardığına göre başarısızlık yaşandığı takdirde istifası cebinde.





Son yıllarda akıllı telefon pazarında kan kaybı yaşayan firma geçen yıl büyük umutlarla pazara sunduğu One serisinde de beklediğini alamamış, sonrasında pazara sunulan One X ve Butterfly modelleri de kısıtlı satış rakamlarına ulaşmıştı.





Bu nedenle firma One modeline oldukça önem veriyor ve modelin elde edeceği gelir ile eksik kaldığı pazarlama stratejilerine destek verecek.





Ancak One modelinin Ultrapixel kamera modülü ve alüminyum kasa üretiminde sıkıntılar yaşadığı iddia edilmiş ve gecikme firma tarafından da kabul edilmişti. Bazı kaynaklar ise sorunun üretim sıkıntısı olmadığını belirtiyor.





Geçen yıl HTC, inişli çıkışlı gidişat nedeniyle tedarikçilerinden bazı siparişleri iptal etmek zorunda kalınca bu üreticiler mali olarak zor durumda kalmıştı. One modelinde HTC satış beklentisini yükseltse de tedarikçiler açısından ikinci seviye müşteri olarak algılanmaya başladı ve istediği miktarda kamera modülünü tedarik edemedi. Tedarik zincirinin yönetimi konusundaki zaafiyet, stok sıkıntısı olarak firmaya yansıdı. Konu bazı HTC yetkilileri tarafından da itiraf edildi.





Ancak HTC yine de satış beklentisini yüksek tutuyor ve bu ay sonuna kadar belirli pazarlarda model satışa sunulacak. Nisan ayı boyunca da diğer pazarlara gönderilmeye devam edecek.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2255810/htc-ceo-peter-chou-bets-his-job-on-the-htc-ones-success