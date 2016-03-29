WSJ: Playstation 4.5 bu yıl içinde duyurulacak

Sony'nin Playstation 4.5 üzerinde çalıştığı resmi açıklama olmasa bile kesinleşti diyebiliriz. Japon elektronik devi şu an geliştirici firmalarla görüşme halinde bulunuyor. Bu yeni konsol hakkında Wall Street Journal da bir rapor yayınladı ve Playstation VR çıkmadan önce duyurulacağını vurguladı. Bildiğiniz gibi Playstation VR Ekim ayında piyasaya çıkacak.

Bu rapora göre Sony aynı anda iki konsolun da (PS4 ve PS4.5) üretimine devam edecek. Ayrıca her iki konsol da birbirinin oyunlarını çalıştıracak. Bunun anlamı PS4 ileriye uyumlu bir konsol olacak, ama sadece oyunları daha düşük çözünürlük, saniye-kare oranı ve grafik detay seviyesinde çalıştırabilecek.

Eğer konsol Ekim ayından önce duyurulacaksa muhtemelen Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük oyun fuarı Gamescom 2016'da karşımıza çıkacaktır. Buna karşın cihazın en erken 2017 yılının başında raflardaki yerini almasını bekleniyoruz.

Playstation 4.5 (gerçek adı bu değil) sayesinde Sony'nin 4K oyunlarla karşımıza çıkması, Ultra HD blu-ray film desteğine geçmesi ve Playstation VR için daha akıcı bir oyun deneyimi sunması bekleniyor. Burada en çok merak edilen konu cihazın fiyatı diyebiliriz. Daha önce yüksek fiyattan konsol satmaya çalışan firmalar hüsrana uğramıştı.

http://www.tweaktown.com/news/51310/playstation-4-5-rumored-revealed-before-october/index.html