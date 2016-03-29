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WSJ: Playstation 4.5 bu yıl içinde duyurulacak

Playstation 4'ün gelişmiş bir sürümü olacağı düşünülen Playstation 4.5 adlı konsolun bu yıl içinde duyurulacağı konuşuluyor, böylece Sony yarışta Microsoft'un gerisinde kalmayacak gibi görünüyor.
3 yıl
2,5b
1
23
Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sony'nin Playstation 4.5 üzerinde çalıştığı resmi açıklama olmasa bile kesinleşti diyebiliriz. Japon elektronik devi şu an geliştirici firmalarla görüşme halinde bulunuyor. Bu yeni konsol hakkında Wall Street Journal da bir rapor yayınladı ve Playstation VR çıkmadan önce duyurulacağını vurguladı. Bildiğiniz gibi Playstation VR Ekim ayında piyasaya çıkacak.
Bu rapora göre Sony aynı anda iki konsolun da (PS4 ve PS4.5) üretimine devam edecek. Ayrıca her iki konsol da birbirinin oyunlarını çalıştıracak. Bunun anlamı PS4 ileriye uyumlu bir konsol olacak, ama sadece oyunları daha düşük çözünürlük, saniye-kare oranı ve grafik detay seviyesinde çalıştırabilecek.
Eğer konsol Ekim ayından önce duyurulacaksa muhtemelen Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük oyun fuarı Gamescom 2016'da karşımıza çıkacaktır. Buna karşın cihazın en erken 2017 yılının başında raflardaki yerini almasını bekleniyoruz.  
Playstation 4.5 (gerçek adı bu değil) sayesinde Sony'nin 4K oyunlarla karşımıza çıkması, Ultra HD blu-ray film desteğine geçmesi ve Playstation VR için daha akıcı bir oyun deneyimi sunması bekleniyor. Burada en çok merak edilen konu cihazın fiyatı diyebiliriz. Daha önce yüksek fiyattan konsol satmaya çalışan firmalar hüsrana uğramıştı.

http://www.tweaktown.com/news/51310/playstation-4-5-rumored-revealed-before-october/index.html Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Aynı anda destek verilecekse sorun yok.
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BiilimAdamı 3 yıl
FreeRun
Ben olsam iki sene daha geçikitirirdim, nasıl olsa adamlar tekel.

Allahtan sony sen değil yoksa vay halimize :D
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FRAPS_TR 3 yıl
ps 4.5 çıkarsa almam diyenlerin yarısı , konsol ilk çıktığı gün mağazaların önünde kuyruk oluşturacak görürsünüz


Beni beklentim online oyun için para ödemenin kaldırılması olur. 4.5 de psn plus parası muhabbeti olmasın
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Parallel Killer 3 yıl
niye sony microsoft ile yarışta geriden mi geliyor?
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
ps4 direkt satarım acımam
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Gamer-1 3 yıl
kadirirdem
Aynı zamanda 4 e de destek gelirse sorun yok...

PS4 destek gelse ne olur GELMESE ne olur bu saatten sonra :)gidip PS4 'ü satmak ve bir daha almamak en mantıklısı. ne oyun var nede performans birde adamlar dalga geçer gibi ps4.5 çıkaracak bizde keriz gibi 4.5'i alıcaz (gider o parayı Pc'ye harcarım!!!!)
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Gamer-1 3 yıl
PS4 ÇIKALI 3 SENE OLMUŞ PS4.5 ÇIKACAK :D!!!!!PS4.5 ÇIKTIĞI GÜN PS4 'Ü SATAR BİR DAHA KONSOLA BULAŞMAM gider pc'ye ekran kartı alırım...KONSOL'un bittiği gün olur ps4.5 çıktığı gün!!!!!!!!!!!
en iyisi pc'ye dönmek olacak gibi ....
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Bence çok doğru bir karar olur. Şöyle son çıkan oyunları 60 fps 1080para çalıştırma mesela witcher 3 gibi, hiç düşünmeden alırım. Ama şu kare oranı 20 leke çakılıyor insan konsoldan soğuyor. İsteyen 30 fps de oynar isteyen 60 da.
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kadirirdem 3 yıl
Aynı zamanda 4 e de destek gelirse sorun yok...
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tempestatem 3 yıl
Donanımdan ziyade playstation yazılımının ve ps networkun komple yenilenmesi lazım
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eric13 3 yıl
Pc oyunculugun yeniden dogus sansini boylelikle sifirladilar malum VR bu sekilde goruluyordu cogu Pc ureticisi tarafindan
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AC_Hawker 3 yıl
Şu yeni konsol için VR hatırına 1080p @60 fps güzel grafikli oyunlar gelir mi acep?
Bu arada teknik özelliklerini bilen var mı?
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ounomaus 3 yıl
zaten ps4 900p konsolu bakın birçok oyun 900p yıl 2016 halen 1080p güzel oyun deneyimi veremiyorlar 8gb ddr5 bellek iyi tercihti
400usd yapacam diye çöp işlemci amd jaguar zaten performans olarak zayıf üstüne hd 7870 ile kıyasla mhz düşük tabi shader sayısı olarak yine düşük ve dandik servisi ile olmuyor
2005 yılında xbox 360 çıkış fiyatı 400 usd gibi ve 4gb hafızalı versiyonu yıl 2013 ps4 400 usd olmaz bu iş yapsalardı 650 usd uygun donanımla işler bugün bu hale gelmezdi
vr için illa yeni konsol lazım ama eski konsol iyi olurdu 1080p oyun deneyimi iyi olurdu birde sanki konsolu notebook gibi taşımıyoruz genellikle tvye yada monitöre yakın bir yerde duruyor 2.5 inç hdd yerine 3.5 hdd olsa adam gibi performans alsak
birde şu iğrenç psn plusu adam etsinler ya 2 yıl başı geçti bir tane üst seviye oyun hediye etmişler mi??? pc de yüzüne bakmıyacağımız oyunları veriyorlar dandik xbox one bile daha iyi oyunları var(tomb raider titanfall quantum break rise of son of rome vs ) şuan ve üstelik onlar üst seviye oyunlar vermeye başlamışlar dahası ea access gibi servislerde var eski nesil oyunları oynatma gibi olaylar eklenince dandik hatta tuğla xbox (xbrick) daha iyi konsol şuan
xbox live 1 yıllık 100 tl psn plus 1 yıllık 150 tl ea access ile bir sürü oyun daha var yıllık 48 euro ile 180 tl gibi rakam bir sürü oyun var 1 oyun değil
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