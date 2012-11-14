WSJ: Samsung, esnek ekranlı mobil cihazlarını 2013'ün ilk yarısında piyasaya sürecek





Samsung, geçtiğimiz Nisan ayında "Youm" olarak markaladığı esnek OLED ekranlarının geciken seri üretimine nihayet başlamaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına göre; Samsung Display, mobil cihazlarda kullanılmak üzere hazırlanan esnek ekranlarının geliştirme aşamasında sona gelmiş bulunuyor ve kısa süre içerisinde seri üretime başlamayı planlıyor. Bu ekranın mevcut olduğu ilk aygıtların ise önümüzdeki yılın birinci altı aylık döneminde tüketiciyle buluşacağı belirtiliyor.

Yeni nesil ekranlarıyla kırılmayan mobil cihazlar üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Samsung grubunun ekran bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Lee Chang-hoon, Youm panellerin örneklenmekte olduğunu müjdelese de piyasaya sürülecek cihazlar için kesin bir çıkış tarihi vermekten kaçındı. OLED kapsülleme işlemi için cam yerine plastik ve yine cam TFT yerine daha ince TFT katmanı kullanarak esneyebilen, eğilip bükülebilen, kırılmaz ve ultra ince Youm ekranı geliştiren Güney Koreli üretici, seri üretime 2012 dördüncü çeyreğinde başlamayı umuyordu. Ancak cam tabanlı normal AMOLED'lerin kullanıldığı Galaxy S3 ve Note 2 için gelen yoğun talebi karşılayabilmek amacıyla aylık üretim hacmi 56,000'den 64,000'e çıkarılmış, esnek ekranların üretimi bir süreliğine rafa kaldırılmıştı.

Esnek OLED'ler, halihazırda uygulanmakta olan FMM üretim tekniğinden daha ucuz olan ve 300ppi'ın üzerindeki çözünürlük değerlerine kolayca ulaşılabilen yeni nesil LITI teknolojisiyle üretilecek. Üzerinden yıllardır araştırmalar yapılan ve Sony, LG gibi firmaların önemli yatırımlarda bulunduğu esnek ekranlar, Samsung'un üretim maliyetlerini düşürecek, daha dayanıklı, ince ve rakiplerinden daha farklı cihazlar geliştirebilmesini mümkün kılacak. Seri üretimde başarıya ulaşacağını garanti edemeyen uzak doğulu firma, eğer üretimde istediği verimi yakalayabilirse 2013'ün ikinci yarısından önce ilk Youm panelli aygıtlar çıkış yapacak. Oldukça ince tasarlanan ekranın dördüncü Galaxy S modelinde de yer alma ihtimali bulunuyor, fakat böyle bir cihaz için esnek ekranların zamanında yetiştirilemeyeceği ve belki de Samsung'un yeni amiral gemisini erteleyebileceği konuşuluyor.

Güney Kore'deki fabrikada imal edileceği üretim hattına bakılarak Youm paneli bünyesinde barındıracak ilk mobil cihazın bir akıllı telefon olacağı ifade edilebilir. Fakat bu telefonun gerçekten eğilip bükülebilecek bir formda tasarlanması beklenmiyor. Zira Youm markasının yakın gelecekteki ilk hedefi, kırılmayan cihazları tüketiciye ulaştırabilmek olacak. Ardından uygun ürün dizaynı tespit edilip bu yeni nesil ekran teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanılmaya çalışılacak. Alınan patentler iki ekranlı cihazlar, rulo haline gelebilen tabletlerin yolda olduğunu gösteriyor. Samsung Display'in esnek OLED'lerle ilgili konsept videosunu aşağıdan izleyerek gelecek yıllarda nasıl çözümlerin geliştirilebileceğine dair fikir sahibi olabilirsiniz.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324556304578116392091283994.html