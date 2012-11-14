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WSJ: Samsung, esnek ekranlı mobil cihazlarını 2013'ün ilk yarısında piyasaya sürecek

6 yıl
1,6b
1
54
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, geçtiğimiz Nisan ayında "Youm" olarak markaladığı esnek OLED ekranlarının geciken seri üretimine nihayet başlamaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına göre; Samsung Display, mobil cihazlarda kullanılmak üzere hazırlanan esnek ekranlarının geliştirme aşamasında sona gelmiş bulunuyor ve kısa süre içerisinde seri üretime başlamayı planlıyor. Bu ekranın mevcut olduğu ilk aygıtların ise önümüzdeki yılın birinci altı aylık döneminde tüketiciyle buluşacağı belirtiliyor.
Yeni nesil ekranlarıyla kırılmayan mobil cihazlar üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Samsung grubunun ekran bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Lee Chang-hoon, Youm panellerin örneklenmekte olduğunu müjdelese de piyasaya sürülecek cihazlar için kesin bir çıkış tarihi vermekten kaçındı. OLED kapsülleme işlemi için cam yerine plastik ve yine cam TFT yerine daha ince TFT katmanı kullanarak esneyebilen, eğilip bükülebilen, kırılmaz ve ultra ince Youm ekranı geliştiren Güney Koreli üretici, seri üretime 2012 dördüncü çeyreğinde başlamayı umuyordu. Ancak cam tabanlı normal AMOLED'lerin kullanıldığı Galaxy S3 ve Note 2 için gelen yoğun talebi karşılayabilmek amacıyla aylık üretim hacmi 56,000'den 64,000'e çıkarılmış, esnek ekranların üretimi bir süreliğine rafa kaldırılmıştı.
Esnek OLED'ler, halihazırda uygulanmakta olan FMM üretim tekniğinden daha ucuz olan ve 300ppi'ın üzerindeki çözünürlük değerlerine kolayca ulaşılabilen yeni nesil LITI teknolojisiyle üretilecek. Üzerinden yıllardır araştırmalar yapılan ve Sony, LG gibi firmaların önemli yatırımlarda bulunduğu esnek ekranlar, Samsung'un üretim maliyetlerini düşürecek, daha dayanıklı, ince ve rakiplerinden daha farklı cihazlar geliştirebilmesini mümkün kılacak. Seri üretimde başarıya ulaşacağını garanti edemeyen uzak doğulu firma, eğer üretimde istediği verimi yakalayabilirse 2013'ün ikinci yarısından önce ilk Youm panelli aygıtlar çıkış yapacak. Oldukça ince tasarlanan ekranın dördüncü Galaxy S modelinde de yer alma ihtimali bulunuyor, fakat böyle bir cihaz için esnek ekranların zamanında yetiştirilemeyeceği ve belki de Samsung'un yeni amiral gemisini erteleyebileceği konuşuluyor.
Güney Kore'deki fabrikada imal edileceği üretim hattına bakılarak Youm paneli bünyesinde barındıracak ilk mobil cihazın bir akıllı telefon olacağı ifade edilebilir. Fakat bu telefonun gerçekten eğilip bükülebilecek bir formda tasarlanması beklenmiyor. Zira Youm markasının yakın gelecekteki ilk hedefi, kırılmayan cihazları tüketiciye ulaştırabilmek olacak. Ardından uygun ürün dizaynı tespit edilip bu yeni nesil ekran teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanılmaya çalışılacak. Alınan patentler iki ekranlı cihazlar, rulo haline gelebilen tabletlerin yolda olduğunu gösteriyor. Samsung Display'in esnek OLED'lerle ilgili konsept videosunu aşağıdan izleyerek gelecek yıllarda nasıl çözümlerin geliştirilebileceğine dair fikir sahibi olabilirsiniz.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324556304578116392091283994.html Yorum Yaz
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ColDasHeLL 6 yıl en beğenilen
apple 0.5 inc telefonunu genişletti böylece dünyada bulunmayan bir buluşa imza atti. peh yazık.
SAMSUNG APPLEDEN DAHA İYİ BİR FIRMADIR.
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memoseler 6 yıl
Samsung'a giden paralarim HELAL OLSUN. Biri parayi kazanir kasaya koyar diğeri parayi yatirim yapar cebime 4 çekirdek koyar.
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lyridder 6 yıl
Apple'a yuvarlak köşeli patentiyle mutluluklar=)
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TeufeL-07 6 yıl
Adam oled kredi kartıyla para ödeyecek kadar ilerlemiş bir teknoloji kullanıyor ancak kızı hala oyuncak ayıyla oynuyor :D Hala oled ayı çıkmış olmaması üzücü :D
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BreakBeaT 6 yıl
şu samsung ne geliştirdi kendini ya vallahi helal olsun. zamanında nokianın 10 numara telefonları varken adamlar e250 d900 üretiyordu. nerden nereye geldiler. helal samsunga
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The Catalyst 6 yıl
gelişsin gelişsin ilerde samsung note ları belki katlanabilir bir şekilde yaparlarda taşınabilirliği falan artar. onu taşıyabilmek için yaşanan çileye yazık.
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FRAPS 6 yıl
Egilip bukulen telefonu nokia 3 yil once yapmisti. Egilip bukulen ekran demiyorum tamamen telefonu bukebiliyorsunuz
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lewel123 6 yıl FRAPS
FRAPS

Egilip bukulen telefonu nokia 3 yil once yapmisti. Egilip bukulen ekran demiyorum tamamen telefonu bukebiliyorsunuz

Samsung telefonumu 4yıldır 46c530 tv mi 3yıldır buzdolabımı 5yıldır çamaşır makinemide 5-6 aydır kullanıyorum Allah'a şükür hiç servisle işim olmadı...Ama bi kere Lg bl40 alıyım dedim


garantisi oldugu halde telefonu garantiden çıkardılar neymiş fatura az okunuyormuş
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Gestalt 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz






Samsung, geçtiğimiz Nisan ayında "Youm" olarak markaladığı esnek OLED ekranlarının geciken seri üretimine nihayet başlamaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına göre; Samsung Display, mobil cihazlarda kullanılmak üzere hazırlanan esnek ekranlarının geliştirme aşamasında sona gelmiş bulunuyor ve kısa süre içerisinde seri üretime başlamayı planlıyor. Bu ekranın mevcut olduğu ilk aygıtların ise önümüzdeki yılın birinci altı aylık döneminde tüketiciyle buluşacağı belirtiliyor.

 

Yeni nesil ekranlarıyla kırılmayan mobil cihazlar üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Samsung grubunun ekran bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Lee Chang-hoon, Youm panellerin örneklenmekte olduğunu müjdelese de piyasaya sürülecek cihazlar için kesin bir çıkış tarihi vermekten kaçındı. OLED kapsülleme işlemi için cam yerine plastik ve yine cam TFT yerine daha ince TFT katmanı kullanarak esneyebilen, eğilip bükülebilen, kırılmaz ve ultra ince Youm ekranı geliştiren Güney Koreli üretici, seri üretime 2012 dördüncü çeyreğinde başlamayı umuyordu. Ancak cam tabanlı normal AMOLED'lerin kullanıldığı Galaxy S3 ve Note 2 için gelen yoğun talebi karşılayabilmek amacıyla aylık üretim hacmi 56,000'den 64,000'e çıkarılmış, esnek ekranların üretimi bir süreliğine rafa kaldırılmıştı.

 

Esnek OLED'ler, halihazırda uygulanmakta olan FMM üretim tekniğinden daha ucuz olan ve 300ppi'ın üzerindeki çözünürlük değerlerine kolayca ulaşılabilen yeni nesil LITI teknolojisiyle üretilecek. Üzerinden yıllardır araştırmalar yapılan ve Sony, LG gibi firmaların önemli yatırımlarda bulunduğu esnek ekranlar, Samsung'un üretim maliyetlerini düşürecek, daha dayanıklı, ince ve rakiplerinden daha farklı cihazlar geliştirebilmesini mümkün kılacak. Seri üretimde başarıya ulaşacağını garanti edemeyen uzak doğulu firma, eğer üretimde istediği verimi yakalayabilirse 2013'ün ikinci yarısından önce ilk Youm panelli aygıtlar çıkış yapacak. Oldukça ince tasarlanan ekranın dördüncü Galaxy S modelinde de yer alma ihtimali bulunuyor, fakat böyle bir cihaz için esnek ekranların zamanında yetiştirilemeyeceği ve belki de Samsung'un yeni amiral gemisini erteleyebileceği konuşuluyor.

 

Güney Kore'deki fabrikada imal edileceği üretim hattına bakılarak Youm paneli bünyesinde barındıracak ilk mobil cihazın bir akıllı telefon olacağı ifade edilebilir. Fakat bu telefonun gerçekten eğilip bükülebilecek bir formda tasarlanması beklenmiyor. Zira Youm markasının yakın gelecekteki ilk hedefi, kırılmayan cihazları tüketiciye ulaştırabilmek olacak. Ardından uygun ürün dizaynı tespit edilip bu yeni nesil ekran teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanılmaya çalışılacak. Alınan patentler iki ekranlı cihazlar, rulo haline gelebilen tabletlerin yolda olduğunu gösteriyor. Samsung Display'in esnek OLED'lerle ilgili konsept videosunu aşağıdan izleyerek gelecek yıllarda nasıl çözümlerin geliştirilebileceğine dair fikir sahibi olabilirsiniz.

 



Geleceğe dönüş serisi devam ediyor
.
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JoeyBane 6 yıl
Oyun hamuru gibi lae:D
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wabaris 6 yıl
ne alaka beyelr apple ın patentini almaya çalıştığı şeyler haksızda olsa ilk kendinin piyasaya çıkardığı şeyler
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gael 6 yıl
2005 yılında bunu bir türk tasarımcı yapmıştı bakınız nokia 888

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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halitozbasli 6 yıl
İsin bittikten sonra katlayıp yada sarip ceketin cebine koyabilecegin bir telelefon yada tableti ilk gelistiren koseyi donecek bu sektorde . dusunsenize 7 inch tableti sarıp kalem gibi cebinize taktıgınızı..
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lewel123 6 yıl
Evimdeki çamaşır makinem Samsung , televizyonum Samsung , telefonum Samsung , buzdolabım Samsung Daha ilerisi var mı
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senatorlines 6 yıl
Samsunga övgü yağdıranlar babamızın malı gibi sevenler kendinize gelin, elin Kedi Köpek yiyen KORELİ'sinden size NE, bize ne faydası var, gerif cebini dolduruyor, siz bakın adam NASIL TEKELLEŞİYOR, Sony'yi, HTC'yi ... batırmak üzere çok GADDARCA, ki bizim firmalar zaten melez, bizim Arçelik-Vestel ne olacak, bu teknolojiye ASIL BİZİMKİLER ULUŞŞA ÇOK SEVİNİRİM, elin korelisi değil, zaten herif yavaş yavaş TEKEL oldu LG'yi bile yaşatmak istemiyor, ama Japan Display Inc. 'ten umudum var Sony+Toshiba+Hitachi ortaklığı inşallah LG ile beraber GEREKEN CEVABI VERİRLER, Bizimkiler ve Taiwanlı AU Optronics te dahil olmak üzere!
1 Yanıt Yanıtla +1
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yenerbalcı 6 yıl
Samsung çocuk ekranı mı üretiyor

Apple iyi ki samsung ekranını kullanmıyor yoksa adamlarda kalite kalmaz

İkisini de kullanmam her gün şarja takmak işkence
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Volkanbaba 6 yıl senatorlines
senatorlines

Samsunga övgü yağdıranlar babamızın malı gibi sevenler kendinize gelin, elin Kedi Köpek yiyen KORELİ'sinden size NE, bize ne faydası var, gerif cebini dolduruyor, siz bakın adam NASIL TEKELLEŞİYOR, Sony'yi, HTC'yi ... batırmak üzere çok GADDARCA, ki bizim firmalar zaten melez, bizim Arçelik-Vestel ne olacak, bu teknolojiye ASIL BİZİMKİLER ULUŞŞA ÇOK SEVİNİRİM, elin korelisi değil, zaten herif yavaş yavaş TEKEL oldu LG'yi bile yaşatmak istemiyor, ama Japan Display Inc. 'ten umudum var Sony+Toshiba+Hitachi ortaklığı inşallah LG ile beraber GEREKEN CEVABI VERİRLER, Bizimkiler ve Taiwanlı AU Optronics te dahil olmak üzere!

ooo kafalarıda çekmişiz.
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multiTYRT 6 yıl
5" ekranda nasıl olur dusunmek bıle ıstemıyorum. artık konusurken telefon kulagımızın seklını alır
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