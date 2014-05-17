WSJ: "Samsung yakın zamanda Rusya ve Hindistan'da Tizen telefonlarını satışa sunabilir"

Samsung'un Intel işbirliğiyle 2012 yılında duyurduğu, ileriye yönelik olarak Android'e alternatif geliştirdiği açık kaynaklı Tizen işletim sistemi, meraklıları tarafından uzun zamandır akıllı telefonlarda bekleniyor. İlk olarak akıllı telefonlar yerine fotoğraf makinası ve tablet üzerinde gördüğümüz işletim sistemini geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung Gear 2 ve Gear 2 Neo akıllı saatleri üzerinde de görme fırsatını yakalamıştık.

Bu yılın başında Japon operatörü NTT Docomo'nun Tizen işletim sistemli bir cihaz tanıtacağına dair bilgiler gelmiş, ancak operatör daha olgunluğa erişmemiş Tizen işletim sistemi için zamanın erken olduğuna kanaat getirmiş ve planından vazgeçmişti.

Wall Street Journal'e konuşan Samsung kaynağına göre son kullanıcıya ulaşacak ilk Tizen akıllı telefonlarını ilerleyen haftalarda Rusya ve daha sonrasında Hindistan'da görebiliriz. Akıllı cihaz pazarının doygunluğa ulaştığı Avrupa ve Amerika pazarları yerine gelişmekte olan, yazılımın cihazın fiyatı ve özelliklerinden daha önemsiz olduğu Rusya ve Hindistan pazarlarını seçen Samsung, bu sayede olgunlaşma aşamasındaki işletim sisteminin bu tarz pazarlarda daha fazla şansı olacağını düşünüyor.

Samsung'un ilk etapta bu pazarlara yüksek donanımdan ziyade, düşük fiyatlı giriş seviyesi telefonlar sunarak Tizen işletim sistemini yaymaya çalışacağını, ilerleyen dönemlerde ise belirli bir olgunluğa erişen işletim sistemiyle piyasaya sürülecek yüksek donanımlı cihazlar görececeğimizi tahmin ediyoruz.

http://www.engadget.com/2014/05/11/samsung-tizen-russia-india/