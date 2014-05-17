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WSJ: "Samsung yakın zamanda Rusya ve Hindistan'da Tizen telefonlarını satışa sunabilir"

Wall Street Journal'e konuşan Samsung kaynağına göre son kullanıcıya ulaşacak ilk Tizen akıllı telefonlarını ilerleyen haftalarda Rusya ve daha sonrasında Hindistan'da görebiliriz.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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WSJ:
Samsung'un Intel işbirliğiyle 2012 yılında duyurduğu, ileriye yönelik olarak Android'e alternatif geliştirdiği açık kaynaklı Tizen işletim sistemi, meraklıları tarafından uzun zamandır akıllı telefonlarda bekleniyor. İlk olarak akıllı telefonlar yerine fotoğraf makinası ve tablet üzerinde gördüğümüz işletim sistemini geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung Gear 2 ve Gear 2 Neo akıllı saatleri üzerinde de görme fırsatını yakalamıştık.
Bu yılın başında Japon operatörü NTT Docomo'nun Tizen işletim sistemli bir cihaz tanıtacağına dair bilgiler gelmiş, ancak operatör daha olgunluğa erişmemiş Tizen işletim sistemi için zamanın erken olduğuna kanaat getirmiş ve planından vazgeçmişti.
Wall Street Journal'e konuşan Samsung kaynağına göre son kullanıcıya ulaşacak ilk Tizen akıllı telefonlarını ilerleyen haftalarda Rusya ve daha sonrasında Hindistan'da görebiliriz. Akıllı cihaz pazarının doygunluğa ulaştığı Avrupa ve Amerika pazarları yerine gelişmekte olan, yazılımın cihazın fiyatı ve özelliklerinden daha önemsiz olduğu Rusya ve Hindistan pazarlarını seçen Samsung, bu sayede olgunlaşma aşamasındaki işletim sisteminin bu tarz pazarlarda daha fazla şansı olacağını düşünüyor.
Samsung'un ilk etapta bu pazarlara yüksek donanımdan ziyade, düşük fiyatlı giriş seviyesi telefonlar sunarak Tizen işletim sistemini yaymaya çalışacağını, ilerleyen dönemlerde ise belirli bir olgunluğa erişen işletim sistemiyle piyasaya sürülecek yüksek donanımlı cihazlar görececeğimizi tahmin ediyoruz.

http://www.engadget.com/2014/05/11/samsung-tizen-russia-india/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Wave serisinin hem tasarımı hem malzemesi çok iyiydi neden ısrarla şu leğen plastiğini kullanıyorlar bilmem ki bari bunları alüminyum yapın be arkadaş
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Akasha_Ether 5 yıl
tizen de çıkınca yarım yamalak göstermelik yazılım desteği hiç olmayacak demektir.
cm11 ve miui müşteri patlaması yaşayacak muhtemelen
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dreamblue35 5 yıl
S4 aktive güzel bir telefon, türkiye garantili çok uygun fiyata satılıyor
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dakamon 5 yıl
Ciddi anllamda androide benziyor. Hatta android touchwitz e çok benziyor :D Bu ne bea. dailymotion.com/...
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alp0007 5 yıl
Kanımca BADA deneyimi Tizenin en büyük kamburu
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Graveety 5 yıl
Hindistan tamam da rusya yı anlayamadım. Zaten gelişmiş birbir ülke hadi onu kenara bırakalım 150 milyon nüfusları var. Hindistan ın yanında devede kulak.
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CoreXXX 5 yıl
samsung adını duyunca atlar insanlar. neyse kofti olduğu bu şekilde ortaya çıkar
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okanner48 5 yıl
Eve giren son Samsung telefonu sgh-d880 oldu! Üç yıl kullanıldı üç kez servise gitti (üç ay serviste olması nedeniyle kullanılamadı). Aynı dönemde bende nokia 5130 xpressmusic almıştım. Ben yeni bir cihaz alınca 5130'u (sgh-d880 iş görmez hale geldiği için 200 tl daha masraf çıkarmıştı) babama verdim ve sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyor. 5130 xpressmusic'i ülkemize ilk girdiğinde almıştım. 2009'dan bu yana 5 yıl geçmiş.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
samsung tizeninde içine eder 256mb ramli telefonlara hazırlıklı olun bari cinlilere bıraksaydın
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katarsis222 5 yıl
Eski bir wave 2 kullanıcısı olarak tizen'in sonunun da bada gibi olacağını düşünüyorum. Maalesef yeterli desteği sunmuyorlar.
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carter 5 yıl
Bada faciası gibi sonuçlanacak.
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Great.Wave 5 yıl
Hemen adamsın Samsung diyenler,Tizene umut bağlayanlar gelmiş.Hayatınızda Bada OS kullandınız mı?Wave gibi premium telefon yap ve işletim sistemine 1-2 güncelleme dışında hiç birşey verme sonra destek kesildi de.Iste Samsung bu ,aynısını şimdi S3 e yapıyor.Wave ile aynı dönemlerde çıkmış olan iPhone 4 e bakın bir de.Bu Samsung dan adam olmaz açık ve net!
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kımyasal 5 yıl
Giriş ve orta seviyede Android kullanmak eziyet gibi,Tizen ile bu kısmı kontrol altınla alabilir.Arkadaşın biri bahsetmiş aynı şekilde Tizen mevcut amiral modellerine entegre edilebilmeli,bu sayede merak edenler telefon değiştirmesine gerek kalmadan Tizen işletim sistemini kullanabilir ve değerlendirebilir.
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nani17@ 5 yıl
adamsın samsung
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