WSJ: Sony, Ericsson'un payını satın almak istiyor

Haber Editörü
Tarihte 10 yıl kadar geriye gittiğimizde Sony ve Ericsson'un iki ayrı cep telefonu üreticisi olduğunu pek çok kişi hatırlayacaktır. 2001 yılında iki firma sürpriz şekilde güçlerini ve cep telefonu alanındaki tecrübelerini birleştirme kararı alarak Sony Ericsson ortak girişimini kurmuşlardı. Kurulan ortak girişimde Sony'nin %50, Ericsson'un %50 hisse senedi payı bulunuyordu. Bu da firmaları Sony Ericsson üzerinde eşit derecede hak sahibi kılıyordu. Ancak bu gidişat Wall Street Journal'da geçen habere göre kısa bir süre sonra değişebilir.
WSJ'ın haberine göre Sony, Sony Ericsson'un kontrolünü tamamen ele almak adına Ericsson'a ait payı satın almak istiyor. Sony'nin akıllı telefon üretim faaliyetlerini, sürdürdüğü diğer faaliyetlerle (tablet bilgisayar, taşınabilir oyun konsolu, bilgisayar üretimi) entegre etmeyi hedeflediği belirtilmekte. Analistler, firmaların anlaşması halinde Sony'nin Ericsson'a, 1.3 ile 1.7 milyar dolar arasında bedel ödeyeceğini tahmin ediyor.
Eğer gelen bilgiler doğruysa ve anlaşma gerçekleşirse, Sony Ericsson'un mobil pazardaki etkinliğinin ne ölçüde değişeceği teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak konusu...
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204294504576614830784818082.html#ixzz1a1gFFfXx%3D%26articleTabs%3Darticle Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ortaklaşa olmuyor bu işler. Sony Ericsson bir zamanlar çok iyiydi.
Sony çok büyük bir firma. Tek başına bu işe daha iyi yatırım yapacaktır. Türkiye'ye dünya ile aynı zaman dilimlerinde cep telefonlarını getirirler.
Sony her sektörde yalnız olmak istiyor haklıda.
Sony BMG müzik vardı onunda hissesini alıp sony müzik oldu.
Sony ericsson da artık sony olmuştur hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden.
+1
Bencede ;)
Zaten Sony, 10 yılda Ericsson dan öğrendi öğreneceği kadar cep telefonu teknolojisini
Tek marka olarak devam etmesini destekliyorum. ;)
Dünkü çocuklar geçiyor S.E. yi ikili olarak bi cacık olmaz sony götürür malı.
Rezil bir durum. Sony Ericsson ismi artık kalıplaşmış bir isim ve bu ismin yapacağı işlerde az çok belli.. Yani en azından dizaynı ve arayüzü. Sadece Sony'ye geçerse tüm hisseler isim akibiyeti muamma olcak dizaynlarında Nokia'dan farksız olacağına inanmıyorum.
Umarım böyle aptalca bir şey gerçekleşmez.
Zaten bu nedenle bugün uzakdoğu piyasalarında Sony hisseleri %2-%3 değer kaybetmişti bu sabah.
artik Sony'i pazarda tekbasina gormek isterim.
Bence daha rekabetci olacaktir.