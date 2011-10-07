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WSJ: Sony, Ericsson'un payını satın almak istiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,1b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tarihte 10 yıl kadar geriye gittiğimizde Sony ve Ericsson'un iki ayrı cep telefonu üreticisi olduğunu pek çok kişi hatırlayacaktır. 2001 yılında iki firma sürpriz şekilde güçlerini ve cep telefonu alanındaki tecrübelerini birleştirme kararı alarak Sony Ericsson ortak girişimini kurmuşlardı. Kurulan ortak girişimde Sony'nin %50, Ericsson'un %50 hisse senedi payı bulunuyordu. Bu da firmaları Sony Ericsson üzerinde eşit derecede hak sahibi kılıyordu. Ancak bu gidişat Wall Street Journal'da geçen habere göre kısa bir süre sonra değişebilir.
WSJ'ın haberine göre Sony, Sony Ericsson'un kontrolünü tamamen ele almak adına Ericsson'a ait payı satın almak istiyor. Sony'nin akıllı telefon üretim faaliyetlerini, sürdürdüğü diğer faaliyetlerle (tablet bilgisayar, taşınabilir oyun konsolu, bilgisayar üretimi) entegre etmeyi hedeflediği belirtilmekte. Analistler, firmaların anlaşması halinde Sony'nin Ericsson'a, 1.3 ile 1.7 milyar dolar arasında bedel ödeyeceğini tahmin ediyor.
Eğer gelen bilgiler doğruysa ve anlaşma gerçekleşirse, Sony Ericsson'un mobil pazardaki etkinliğinin ne ölçüde değişeceği teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak konusu...

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204294504576614830784818082.html#ixzz1a1gFFfXx%3D%26articleTabs%3Darticle Yorum Yaz
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greenk 8 yıl
Bir işin iyi olmasını istiyorsanız kendiniz yapıcaksınız.

Ortaklaşa olmuyor bu işler. Sony Ericsson bir zamanlar çok iyiydi.
Sony çok büyük bir firma. Tek başına bu işe daha iyi yatırım yapacaktır. Türkiye'ye dünya ile aynı zaman dilimlerinde cep telefonlarını getirirler.

Sony her sektörde yalnız olmak istiyor haklıda.
Sony BMG müzik vardı onunda hissesini alıp sony müzik oldu.

Sony ericsson da artık sony olmuştur hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden.
1 Yanıt Yanıtla
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Boromir 8 yıl
greenk

Bir işin iyi olmasını istiyorsanız kendiniz yapıcaksınız.

Ortaklaşa olmuyor bu işler. Sony Ericsson bir zamanlar çok iyiydi.
Sony çok büyük bir firma. Tek başına bu işe daha iyi yatırım yapacaktır. Türkiye'ye dünya ile aynı zaman dilimlerinde cep telefonlarını getirirler.

Sony her sektörde yalnız olmak istiyor haklıda.
Sony BMG müzik vardı onunda hisseni alıp sony müzik oldu.

Sony ericsson da artık sony olmuştur hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden.

+1
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se(dd)at 8 yıl greenk
greenk
Bir işin iyi olmasını istiyorsanız kendiniz yapıcaksınız.

Ortaklaşa olmuyor bu işler. Sony Ericsson bir zamanlar çok iyiydi.
Sony çok büyük bir firma. Tek başına bu işe daha iyi yatırım yapacaktır. Türkiye'ye dünya ile aynı zaman dilimlerinde cep telefonlarını getirirler.

Sony her sektörde yalnız olmak istiyor haklıda.
Sony BMG müzik vardı onunda hissesini alıp sony müzik oldu.

Sony ericsson da artık sony olmuştur hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden.

Bencede ;)

Zaten Sony, 10 yılda Ericsson dan öğrendi öğreneceği kadar cep telefonu teknolojisini


Tek marka olarak devam etmesini destekliyorum. ;)
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mavizaman 8 yıl
Alsın alsın şimdiye kadar ki pzar payların gördük.
Dünkü çocuklar geçiyor S.E. yi ikili olarak bi cacık olmaz sony götürür malı.
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northernlights 8 yıl
Alışmıştık Sony Ericsson ismine ve logosuna. İki firmadan da ayrı bir marka gibi durur hep, bana göre.
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aydin60 8 yıl
ben pek zannetmiyorum. 2 sene evvelde buna benzer haberler çıkmıştı. ericsson bunu yalanlamıştı. ortaklıktan memnunuz ayrılmayız demişti. böyle bişey olsada müşterileri 2 ye bölünecek. kimi ericsson kimi de sony alacak. bu sebepten ayrılacaklarını hiç zannetmiyorum.
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gurkan__252 8 yıl
Bu sadece müşteri kaybetmek için daha hızlı adımlar atmaya çalıştıkalrını gösterir.
Rezil bir durum. Sony Ericsson ismi artık kalıplaşmış bir isim ve bu ismin yapacağı işlerde az çok belli.. Yani en azından dizaynı ve arayüzü. Sadece Sony'ye geçerse tüm hisseler isim akibiyeti muamma olcak dizaynlarında Nokia'dan farksız olacağına inanmıyorum.

Umarım böyle aptalca bir şey gerçekleşmez.
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sertacarslan 8 yıl
Aslında Sony, Ericsson'un hisselerini satın almak istiyor cümlesi yanlış. Bu satınalma zaten birşelme sözleşmesinde bulunan bir madde. Her iki taraf da bu durumu istemezse beraberce sözleşmeyi değiştirebilirler tabi, ama Ericsson'un mobil pazardan tamamen çıkarak kendini (ve gelecek olan hisse bedelini) iletişim altyapısı teknolojilerine odaklaması ihtimali çok kuvvetli.
Zaten bu nedenle bugün uzakdoğu piyasalarında Sony hisseleri %2-%3 değer kaybetmişti bu sabah.
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xxxx1 8 yıl
Sony, Ericsson ile birleşmeden önce mobil piyasada silikti hiç bir otoritesi ve ağırlı yoktu her ne kadar Sony diğer alanlarda ezici bir gücü olsada mobil alanda bir başarısı olmadığı için Ericsson ile ortaklık yoluna gitmiştir...Ericsson'un peşinden koşan da ayrıca Sony'dir...Çünkü Ericsson gelmiş geçmiş en büyük Telefon ve Telekominikasyon altyapısı teknojileri tedarikcisi durumundadır,Sony gibi bir dev Ericsson'u yanına isim olarak aldıysa ve ezberi bozduysa bunda Ericsson'unda bir dev olması ayrıca gsm sektörününde Babası konumunda olması gerçeğindendir...çok iyi işler cıkarmışlardır beraber her nekadar akıllı telefonlar başka markalarla anılsada Sony Ericsson pek hakkı yenilmiştir bu akllı cihazlarda,bildiğim P Sserileri...sonra Walkman serileri,Cyber Shotlar,şu anki müzik ve kamera kalitesi yukara çeken öncü modellerdir...ama ayrılsalarda Ericssonu mobil sektörden çekilirse çok büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum...rahmetli Stew Jobs gibi...
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ZZ RAT 8 yıl
sony alsa iyi olur,
artik Sony'i pazarda tekbasina gormek isterim.
Bence daha rekabetci olacaktir.
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DemirKipi 8 yıl
Ericsson da büyük bir firmadır. Sony'nin Ericsson'u alması oldukça riskli bir girişim. Çok iyi bir yere gelme gibi bir şansı varken eline yüzüne bulaştırma ihtimali de var. Ericsson gibi bir firmanın bu piyasada olmaması büyük eksiklik olur diye düşünüyorum.
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Technotronic 8 yıl
SONY nin almasını bende isterim ancak sony nin ürün fiyatları oldukça pahalı umarım telefonlarını uygun fiyattan satarlar ve pazarlama konusunda iyi olurlar aksi takdirde kaybetmeye mahkum olurlar güzel telefonlar yapsa dahi
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