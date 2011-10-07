WSJ: Sony, Ericsson'un payını satın almak istiyor

Tarihte 10 yıl kadar geriye gittiğimizde Sony ve Ericsson'un iki ayrı cep telefonu üreticisi olduğunu pek çok kişi hatırlayacaktır. 2001 yılında iki firma sürpriz şekilde güçlerini ve cep telefonu alanındaki tecrübelerini birleştirme kararı alarak Sony Ericsson ortak girişimini kurmuşlardı. Kurulan ortak girişimde Sony'nin %50, Ericsson'un %50 hisse senedi payı bulunuyordu. Bu da firmaları Sony Ericsson üzerinde eşit derecede hak sahibi kılıyordu. Ancak bu gidişat Wall Street Journal'da geçen habere göre kısa bir süre sonra değişebilir.

WSJ'ın haberine göre Sony, Sony Ericsson'un kontrolünü tamamen ele almak adına Ericsson'a ait payı satın almak istiyor. Sony'nin akıllı telefon üretim faaliyetlerini, sürdürdüğü diğer faaliyetlerle (tablet bilgisayar, taşınabilir oyun konsolu, bilgisayar üretimi) entegre etmeyi hedeflediği belirtilmekte. Analistler, firmaların anlaşması halinde Sony'nin Ericsson'a, 1.3 ile 1.7 milyar dolar arasında bedel ödeyeceğini tahmin ediyor.

Eğer gelen bilgiler doğruysa ve anlaşma gerçekleşirse, Sony Ericsson'un mobil pazardaki etkinliğinin ne ölçüde değişeceği teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak konusu...



http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204294504576614830784818082.html#ixzz1a1gFFfXx%3D%26articleTabs%3Darticle