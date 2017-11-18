Walmart tedarik zincirinde Tesla Semi'den faydalanacak

Tesla, ilk elektrikli tırı Semi'yi dün Hawthorne şehrindeki Tesla'nın tasarım atölyesinin arkasındaki uçak hangarında düzenlenen törenle tanıttı. 800 kilometre menzile sahip olan Semi; gelişmiş otomatik pilot sistemi, Megacharger özelliği ile 30 dakikalık şarj ile 640 kilometre mesafe katedebilme yeteneği ve güçlü motorlarıyla ön plana çıkarken tırın satış fiyatı ise belirlenmiş değil. Tesla Semi'nin üretimine 2019 yılında başlanması planlanıyor ve ön sipariş vermek için 5000$'lık ödeme yapmak gerekiyor. Ünlü perakende zinciri Walmart ise Tesla Semi'yi ilk test edenlerden olmak için ön sipariş vermiş durumda.

İlk Kullananlardan Olacak

Dünyanın en büyük mağazalar zincirinin sahibi olan şirketin, CNBC'ye yaptığı açıklamaya göre Walmart; 10'u ABD'de, 5'i ise Kanada'da kullanılmak üzere 15 adet Tesla Semi için ön sipariş verdi. Filosunda yaklaşık 6000 adet kamyon bulunan şirket açıklamasında, "Alternatif yakıtlı kamyonlar da dahil olmak üzere yeni teknolojiyi test ettiğimiz uzun bir geçmişe sahibiz ve bu yeni ağır elektrikli aracın ilk pilot projeleri arasında yer almaktan heyecan duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca Tesla Semi'leri test ederek elektrikli tırların; ''tedarik zincirinde nasıl performans gösterdiğini'' ve emisyonları azaltmak gibi sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamada nasıl yardımcı olacağını görmeyi planlıyor.

Walmart'ın yanı sıra lojistik şirketi JB Hunt ve süpermarket zinciri Meijer de Tesla'nın yeni elektrikli tırı için ön sipariş verdiklerini duyurdu. Tabi Tesla Semi, özellikle menziliyle rakip elektrikli tırlardan ayrılıyor olsa da hem Mercedes'in Urban isimli elektrikli tırı(200 km menzil) hem de dizel motor üreticisi Cummins'in elektrikli tırı(500 km menzil) Tesla Semi'den daha önce satışa sunulacak. Bu da elektrikli tırları kullanmak isteyen şirketlerin Tesla'dan önce rakip markalara ait tırları tercih etmesine ve Tesla'nın elektrikli tırlar kategorisinde, elektrikli otomobillerdeki kadar hızlı bir çıkış yapamamasına neden olabilir.