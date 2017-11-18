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Walmart tedarik zincirinde Tesla Semi'den faydalanacak

Dün sabah saatlerinde Tesla ilk elektrikli tırı Semi'yi tanıttı. 2019 yılında üretime başlanması beklenen tır için mağazacılık devi Walmart 15 adet ön sipariş verdi.
1 yıl
3,9b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla, ilk elektrikli tırı Semi'yi dün Hawthorne şehrindeki Tesla'nın tasarım atölyesinin arkasındaki uçak hangarında düzenlenen törenle tanıttı. 800 kilometre menzile sahip olan Semi; gelişmiş otomatik pilot sistemi, Megacharger özelliği ile 30 dakikalık şarj ile 640 kilometre mesafe katedebilme yeteneği ve güçlü motorlarıyla ön plana çıkarken tırın satış fiyatı ise belirlenmiş değil. Tesla Semi'nin üretimine 2019 yılında başlanması planlanıyor ve ön sipariş vermek için 5000$'lık ödeme yapmak gerekiyor. Ünlü perakende zinciri Walmart ise Tesla Semi'yi ilk test edenlerden olmak için ön sipariş vermiş durumda. 

İlk Kullananlardan Olacak 

Dünyanın en büyük mağazalar zincirinin sahibi olan şirketin, CNBC'ye yaptığı açıklamaya göre Walmart; 10'u ABD'de, 5'i ise Kanada'da kullanılmak üzere 15 adet Tesla Semi için ön sipariş verdi. Filosunda yaklaşık 6000 adet kamyon bulunan şirket açıklamasında,  "Alternatif yakıtlı kamyonlar da dahil olmak üzere yeni teknolojiyi test ettiğimiz uzun bir geçmişe sahibiz ve bu yeni ağır elektrikli aracın ilk pilot projeleri arasında yer almaktan heyecan duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca Tesla Semi'leri test ederek elektrikli tırların; ''tedarik zincirinde nasıl performans gösterdiğini'' ve emisyonları azaltmak gibi sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamada nasıl yardımcı olacağını görmeyi planlıyor.
Walmart'ın yanı sıra lojistik şirketi JB Hunt ve süpermarket zinciri Meijer de Tesla'nın yeni elektrikli tırı için ön sipariş verdiklerini duyurdu. Tabi Tesla Semi, özellikle menziliyle rakip elektrikli tırlardan ayrılıyor olsa da hem Mercedes'in Urban isimli elektrikli tırı(200 km menzil) hem de dizel motor üreticisi Cummins'in elektrikli tırı(500 km menzil) Tesla Semi'den daha önce satışa sunulacak. Bu da elektrikli tırları kullanmak isteyen şirketlerin Tesla'dan önce rakip markalara ait tırları tercih etmesine ve Tesla'nın elektrikli tırlar kategorisinde, elektrikli otomobillerdeki kadar hızlı bir çıkış yapamamasına neden olabilir.

https://www.cnbc.com/2017/11/17/wal-mart-says-its-planning-to-test-teslas-new-electric-trucks.html Yorum Yaz
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kelepiradam 1 yıl en beğenilen
800km menzilli kamyon varken 200 ve 500 km menzilli kamyonu kim ne yapsın. Tesla Semi 'ye bişi olmaz. 200km ne ki. Dallas'tan Houston'a (287 mil) bir tır mal taşıyamazsın.
800km menzilli kamyon varken 200 ve 500 km menzilli kamyonu kim ne yapsın. Tesla Semi 'ye bişi olmaz. 200km ne ki. Dallas'tan Houston'a (287 mil) bir tır mal ta...
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.PanxeR. 1 yıl
Şuanda dünya bir dönüşüm içinde , ve gelişmiş gelişen bir çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına hızla yatırım yapıyor bunun en büyük nedeni dünyayı korumaktan ziyade maddi , çünki kısa vadede petrol ve kömür gibi kaynaklar daha ekonomik olsada zamanla yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli var olmaları ve sınırsız yani bitmemeleri aslında daha kârlı olduğu anlamına geliyor. Günümüzde elektrik üretimi ile dünyaya yine salınım yapılıyor diyebilirsiniz haklısınz ama bu giderek azalıyor.
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Kaiser75 1 yıl
Elekrikli otomobil şimdi de tır. iyi güzelde bunların pillerinin şarjı için elektrik hangi kaynaklardan nasıl üretilecek? kullanım sonrası piilerin geri dönüşümü nasıl olacak?
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Guest-F2673E0F4 1 yıl Kaiser75
kayzer75
Elekrikli otomobil şimdi de tır. iyi güzelde bunların pillerinin şarjı için elektrik hangi kaynaklardan nasıl üretilecek? kullanım sonrası piilerin geri dönüşümü nasıl olacak?

Petrol nasıl üretiliyor nasıl çıkarılıyor işlenmesinde hangi kaynaktan üretilen elektrik kullanılıyor ?
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Stannis Baratheon. 1 yıl
Türkiye'de ilk alan şirket kim olur acaba
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Bak sevgili editör kardeşim olaya nasıl ve ne açıdan bakarak mercedesin 200 km menzilli tırı ile teslanın 800 km menzilli tırını karşılaştırdın bilmiyorum ama buraya kadar okuman karşılaştırmaman gerektiğini anlamana yetmiştir umarım 200 km elektrikli araç bile satılmaz sen tırda rekabet ettiriyorsun
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lazloo 1 yıl
O değil de bunun 0-100 ü kaç acaba?
Edit: 5 sn imiş
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mokinto 1 yıl lazloo
lazloo
O değil de bunun 0-100 ü kaç acaba?
Edit: 5 sn imiş


Tam yük ile 20 sn.
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Kefelon 1 yıl
ETS 2'ye gelsede oynasak, gerisi umrumda değil. Hatta DLC olarak çıkarsınlar Tesla DLC'si. Anında satın alırım. İç mekan dizaynı, kameralar, 0-100'ü 5 saniyede yapmak, şerit kontrol sistemi, ani fren sistemi falan oyuna resmen yeni bir hava katar. Sürücü koltuğuda tam ortada ve her tarafı cam muhteşem görüntü olur. Bir an önce yapsınlar şunu ETS 2'ye.
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kelepiradam 1 yıl en beğenilen
800km menzilli kamyon varken 200 ve 500 km menzilli kamyonu kim ne yapsın. Tesla Semi 'ye bişi olmaz. 200km ne ki. Dallas'tan Houston'a (287 mil) bir tır mal taşıyamazsın.
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