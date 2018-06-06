Warner Bros, Jared Leto'lu yeni bir Joker filmi üzerinde çalışıyor

Warner Bros, Suicide Squad filminde Joker'i canlandıran ünlü aktör Jared Leto ile yeni projeler üzerinde çalışıyor. Variety tarafından yayınlanan bir habere göre DC ve Warner Bros ikilisi, Leto'nun başrolde bulunacağı solo Joker filmi için çalışmalara başlamış durumda.
Jared Leto'lu yeni Joker filmi, Warner Bros.'un son bir yıl içerisinde duyurduğu ikinci bireysel Joker filmi oldu. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ağustos ayında da Warner Bros, Joker'in orijin hikayesinin anlatılacağı yeni bir film için hazırlıklara başlandığını açıklamıştı. Todd Philipps'in yöneteceği bu yeni orijin filmi, DC sinematik evreninden bağımsız olacak ve Joker'i Jared Leto değil bir diğer ünlü aktör olan Joaquin Pheonix canlandıracak.
Warner Bros.'un henüz ortaya çıkardığı Jared Leto'lu Joker filmi ise elbette DC'nin yeni sinematik evreninin bir parçası olacak. Yönetmen, yazar ve oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmayan filmin yapım sürecinin ne zaman başlayacağı da bilinmiyor. Ancak tahminler Jared Leto'lu yeni Joker filminin 2020-2021 gibi vizyona gireceği yönünde.
Jared Leto'lu yeni Joker filmi, Warner Bros.'un son bir yıl içerisinde duyurduğu ikinci bireysel Joker filmi oldu. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ağustos ayında da Warner Bros, Joker'in orijin hikayesinin anlatılacağı yeni bir film için hazırlıklara başlandığını açıklamıştı. Todd Philipps'in yöneteceği bu yeni orijin filmi, DC sinematik evreninden bağımsız olacak ve Joker'i Jared Leto değil bir diğer ünlü aktör olan Joaquin Pheonix canlandıracak.
Warner Bros.'un henüz ortaya çıkardığı Jared Leto'lu Joker filmi ise elbette DC'nin yeni sinematik evreninin bir parçası olacak. Yönetmen, yazar ve oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmayan filmin yapım sürecinin ne zaman başlayacağı da bilinmiyor. Ancak tahminler Jared Leto'lu yeni Joker filminin 2020-2021 gibi vizyona gireceği yönünde.
https://variety.com/2018/film/news/joker-jared-leto-standalone-movie-warner-bros-1202831025/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Jared Leto’lu joker gayet iyiydi sahneleri çok az olmasına rağmen. Açıkçası bir an önce gelse de seyretsek dediğim filmlerden biri olur bu film.
Leto çok kaliteli bir aktör eyvallah ama maalesef Joker olmamış. Beyazperdenin en vasat Joker'i kesinlikle Leto'dur.
İzlerken Joker'i değilde yüzünü boyamış sıradan bir suçlu havasından ötesini veremiyor.
Joaquin Pheonix in batman daha önce çıkacak sanırım. Eğer sağlam bir joker tiplemesi çıkarabilirse ki umudum var. Jared leto nun joker i çok zor durumda bırakacaktır.
Kimse jokeri oynamasın o zaman.
Evet o muazzam bir oyunculukla Jokeri canlandırdı,katılıyorum çok iyiydi.Ama şunları demeyin artık.
En kötü Jared Leto yapamadı,beğenmedim dersiniz.(ki ben de beğenmedim)
Batman konularında Bale'i görmekten bıktık.Sıra bunda herhalde.
imdb.com/...
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