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Warner Bros, Jared Leto'lu yeni bir Joker filmi üzerinde çalışıyor

DC sinematik evreninin yeni Joker'i olan Jared Leto, kendi Joker filmine kavuşuyor. Warner Bros. Stüdyoları, Leto'nun başrolde yer alacağı yeni Joker filmi için hazırlıklara başladı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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23
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Warner Bros, Suicide Squad filminde Joker'i canlandıran ünlü aktör Jared Leto ile yeni projeler üzerinde çalışıyor. Variety tarafından yayınlanan bir habere göre DC ve Warner Bros ikilisi, Leto'nun başrolde bulunacağı solo Joker filmi için çalışmalara başlamış durumda.

Jared Leto'lu yeni Joker filmi, Warner Bros.'un son bir yıl içerisinde duyurduğu ikinci bireysel Joker filmi oldu. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ağustos ayında da Warner Bros, Joker'in orijin hikayesinin anlatılacağı yeni bir film için hazırlıklara başlandığını açıklamıştı. Todd Philipps'in yöneteceği bu yeni orijin filmi, DC sinematik evreninden bağımsız olacak ve Joker'i Jared Leto değil bir diğer ünlü aktör olan Joaquin Pheonix canlandıracak.

Warner Bros.'un henüz ortaya çıkardığı Jared Leto'lu Joker filmi ise elbette DC'nin yeni sinematik evreninin bir parçası olacak. Yönetmen, yazar ve oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmayan filmin yapım sürecinin ne zaman başlayacağı da bilinmiyor. Ancak tahminler Jared Leto'lu yeni Joker filminin 2020-2021 gibi vizyona gireceği yönünde. 

https://variety.com/2018/film/news/joker-jared-leto-standalone-movie-warner-bros-1202831025/ Yorum Yaz
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Sansa Stark 11 ay en beğenilen
Batmandan çok joker seviliyor anasını satayım
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mu5tafa 11 ay
Gelmiş geçmiş en antipatik joker..
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1 Avatar
Wally-West 11 ay
William Defoe'lu veya Jim Carrey'li bir joker izlemeden ölmek istemiyorum
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LastWave 11 ay
heath ledger'la sevdiğim için jokeri bu adam ne kadar iyi olursa olsun ön yargılarım var
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MinikYas 11 ay
Bizim milletin abartı ve takıntı hayranlığı yine baş göstermiş. Heath sağa Heath sola..
Jared Leto’lu joker gayet iyiydi sahneleri çok az olmasına rağmen. Açıkçası bir an önce gelse de seyretsek dediğim filmlerden biri olur bu film.
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Adventure. 11 ay
Jared Leto ile ısrarla neden devam ediyorlar anlamış değilim.
Leto çok kaliteli bir aktör eyvallah ama maalesef Joker olmamış. Beyazperdenin en vasat Joker'i kesinlikle Leto'dur.
İzlerken Joker'i değilde yüzünü boyamış sıradan bir suçlu havasından ötesini veremiyor.
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jimhendrix 11 ay
Tipe gel.
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cryptdlg 11 ay
Sinema tarihinin en kolpa joker karekteri, Jared Leto nun oynadığıydı, açık ara.
Joaquin Pheonix in batman daha önce çıkacak sanırım. Eğer sağlam bir joker tiplemesi çıkarabilirse ki umudum var. Jared leto nun joker i çok zor durumda bırakacaktır.
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GunslingeR085 11 ay
WB daha Affleck'li Batman yapamadı ama Leto'nun peşinde
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Smile of Joker 11 ay
Yav arkadaşlar bırakın artık şu lafları ya ''Heath Ledger'den sonra Joker olmaz.'',''Hiçbiri Heath Ledger etmez''
Kimse jokeri oynamasın o zaman.
Evet o muazzam bir oyunculukla Jokeri canlandırdı,katılıyorum çok iyiydi.Ama şunları demeyin artık.
En kötü Jared Leto yapamadı,beğenmedim dersiniz.(ki ben de beğenmedim)
Batman konularında Bale'i görmekten bıktık.Sıra bunda herhalde.
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RockConn 11 ay
E bunu kim yapıyor arkadaş?
imdb.com/...
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a_y_k_u_t 11 ay
Evet üçlemedeki joker. Ayrıca "heath ledger'dan sonra Joker ile uzaktan yakından alakası olmayan bu soytarılara kaldı canım karakter." diye bir yorum yapılmış. Tam tersi gerçek joker şuan ki jokere çok daha yakın bir profildedir.
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HABERİN ETİKETLERİ
dc sinematik evreni, joker ve
5 etiket daha joker filmi jared leto Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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