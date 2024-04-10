Joker 2'den beklenen fragman geldi

Joker: Folie À Deux adını taşıyan devam filminde Joaquin Phoenix'in Joker'ına, Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn de katılıyor. Folie À Deux görsel olarak ilk filmle oldukça benzer bir tona sahip olsa da aslında ilk filmden oldukça farklı olması bekleniyor. Zira bu kez filmde müzikal sekanslar da yer alıyor. Nitekim yayınlanan ilk fragmanda da bu müzikal kısımlardan bazılarını görme şansı yakalıyoruz.
Joker 2, 4 Ekim 2024'te Vizyona Girecek
55 milyon dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekilen ilk Joker filmi, buna karşın gişede 1 milyar doları aşarak inanılmaz bir başarıya imza atmıştı. Bu yüzden Joker 2'nin de gişe potansiyelinin oldukça yüksek olduğu düşünülüyor. Ancak filmin müzikal türüne kayacak olmasının bu potansiyeli nasıl etkileyeceği merak konusu. Pek çok izleyici bu türe temkinli yaklaştığı için bu durum filmin gişesini aşağıya çekebilir.
İlk filmin de yönetmeni olan Todd Phillips'in imzasını taşıyan Joker: Folie À Deux, 4 Ekim 2024'te vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya Brendan Gleeson, Steve Coogan, Catherine Keener, Zazie Beetz gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...