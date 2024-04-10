Joker 2'den beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör 2019 yapımı Joker'ın merakla beklenen devam filmi, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Ekim ayında vizyona girecek olan Joker 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros., bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

Joker: Folie À Deux adını taşıyan devam filminde Joaquin Phoenix'in Joker'ına, Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn de katılıyor. Folie À Deux görsel olarak ilk filmle oldukça benzer bir tona sahip olsa da aslında ilk filmden oldukça farklı olması bekleniyor. Zira bu kez filmde müzikal sekanslar da yer alıyor. Nitekim yayınlanan ilk fragmanda da bu müzikal kısımlardan bazılarını görme şansı yakalıyoruz.

Joker 2, 4 Ekim 2024'te Vizyona Girecek

55 milyon dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekilen ilk Joker filmi, buna karşın gişede 1 milyar doları aşarak inanılmaz bir başarıya imza atmıştı. Bu yüzden Joker 2'nin de gişe potansiyelinin oldukça yüksek olduğu düşünülüyor. Ancak filmin müzikal türüne kayacak olmasının bu potansiyeli nasıl etkileyeceği merak konusu. Pek çok izleyici bu türe temkinli yaklaştığı için bu durum filmin gişesini aşağıya çekebilir.

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İlk filmin de yönetmeni olan Todd Phillips'in imzasını taşıyan Joker: Folie À Deux, 4 Ekim 2024'te vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya Brendan Gleeson, Steve Coogan, Catherine Keener, Zazie Beetz gibi isimler eşlik ediyor.

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