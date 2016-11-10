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Watch Dogs 2′nin merakla beklenen çıkış videosu yayınlandı

İlk Watch Dogs oyunuyla beklentileri tam anlamıyla karşılamayan geliştirici Ubisoft Montreal, üzerinde yoğun mesai harcadığı merakla beklenen Watch Dogs 2'nin çıkış videosunu paylaştı.
2 yıl
2,4b
1
6
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2014 yılında piyasaya sürülen Watch Dogs, her ne kadar Grand Theft Auto’ya rakip olarak nitelendirilse de beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Yaşanan donanım uyumsuzlukları ve oyun içerisindeki hatalar nedeniyle oyunseverlerin acımasız eleştirilerine maruz kalan Ubisoft Montreal, serinin yeni oyunundan oldukça umutlu.
Hatalarından ve kullanıcıların geri bildirimlerinden ders aldıklarını dile getiren yetkililerin bu açıklaması, Watch Dogs 2'ye yönelik ön yargıyı az da olsa kırmayı başardı. Ekran kartları için SLI ve Crossfire desteğiyle gelen yapımı ayrıca 4K çözünürlüğünde oynayabilmek mümkün.
Dedsec isimli bilgisayar korsan grubunun üyelerinden Marcus Holloway’in başrolde olduğu Watch Dogs 2'de bizleri San Francisco’nun büyüleyici atmosferi bekliyor. 15 Kasım Salı günü PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak oyun, 29 Kasım’da ise PC platformuna gelecek.

Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri:

Minimum
  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
  • Intel Core i5 2400S - 2.5 GHz ya da AMD FX 6120 - 3.5 GHz
  • 6 GB RAM
  • NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) ya da AMD Radeon HD 7870 (2 GB)
  • 50 GB depolama alanı
Önerilen
  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
  • Intel Core i5 3470 - 3.2GHz ya da AMD FX 8120 - 3.9 GHz
  • 8 GB RAM
  • NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4GB) ve üstü
  • 50 GB depolama alanı


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mementopolis 2 yıl en beğenilen ruzgar_ressam
ruzgar_ressam

mr. robot çakması olmuş

Mr. Robot'tan önce Fight Club sonrasinda Watch Dogs (1) vardi evlat.

ruzgar_ressammr. robot çakması olmuşMr. Robot'tan önce Fight Club sonrasinda Watch Dogs (1) vardi evlat.
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LonelyHunter 2 yıl
Turabi??
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ruzgar_ressam 2 yıl
mr. robot çakması olmuş
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mementopolis 2 yıl ruzgar_ressam
ruzgar_ressam

mr. robot çakması olmuş

Mr. Robot'tan önce Fight Club sonrasinda Watch Dogs (1) vardi evlat.

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alito 2 yıl
Merakla beklenen mi?
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hsanlukk 2 yıl
İlkinin vadettiği ile verdiği arasında dünyalar kadar fark olunca buna da önyargısız bakamıyor insan çıksın görelim.
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