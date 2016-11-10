Watch Dogs 2′nin merakla beklenen çıkış videosu yayınlandı

2014 yılında piyasaya sürülen Watch Dogs, her ne kadar Grand Theft Auto’ya rakip olarak nitelendirilse de beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Yaşanan donanım uyumsuzlukları ve oyun içerisindeki hatalar nedeniyle oyunseverlerin acımasız eleştirilerine maruz kalan Ubisoft Montreal, serinin yeni oyunundan oldukça umutlu.

Hatalarından ve kullanıcıların geri bildirimlerinden ders aldıklarını dile getiren yetkililerin bu açıklaması, Watch Dogs 2'ye yönelik ön yargıyı az da olsa kırmayı başardı. Ekran kartları için SLI ve Crossfire desteğiyle gelen yapımı ayrıca 4K çözünürlüğünde oynayabilmek mümkün.

Dedsec isimli bilgisayar korsan grubunun üyelerinden Marcus Holloway’in başrolde olduğu Watch Dogs 2'de bizleri San Francisco’nun büyüleyici atmosferi bekliyor. 15 Kasım Salı günü PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak oyun, 29 Kasım’da ise PC platformuna gelecek.

Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri:

Minimum

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Intel Core i5 2400S - 2.5 GHz ya da AMD FX 6120 - 3.5 GHz



6 GB RAM



NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) ya da AMD Radeon HD 7870 (2 GB)



50 GB depolama alanı

Önerilen Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Intel Core i5 3470 - 3.2GHz ya da AMD FX 8120 - 3.9 GHz



8 GB RAM



NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4GB) ve üstü



50 GB depolama alanı



