Watch Dogs kısa bir süreliğine ücretsiz!

İlk Watch Dogs oyunu PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya 13 Kasım'a kadar devam edecek. Bu sürede oyunu bir defa kütüphaneye ekleyenler, ömür boyu erişebilecek.

ücretsiz olarak Uplay kütüphanesine ekleyebilir. Ubisoft'un Twitter üzerinden belirttiğine göre bu ücretsiz hafta sonu etkinliği değil, oyunu 13 Kasım'a kadar aldığınızda sonsuza kadar sizde kalacak. İlgilenenler Watch Dogs'u bu link üzerindenekleyebilir. Ubisoft'un Twitter üzerinden belirttiğine göre bu ücretsiz hafta sonu etkinliği değil, oyunu 13 Kasım'a kadar aldığınızda sonsuza kadar sizde kalacak.

Watch Dogs 27 Mayıs 2014'te çıkmıştı ve şu anda PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U ve PC üzerinde ulaşılabilir durumda. Ubisoft zaman zaman böyle başarılı yapımları ücretsiz sunuyor. Firma daha önce The Crew, Assasin's Creed 3 ve Rayman Classic gibi başarılı yapımları ücretsiz vermişti.

https://freetrial.ubisoft.com/promotions/watch-dogs-1/8/