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Watch Dogs kısa bir süreliğine ücretsiz!

Ubisoft, ilk Watch Dogs oyunu Uplay üzerinden PC oyuncularına ücretsiz olarak sunuyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan Watch Dogs'u kütüphanenize eklemek için acele etmelisiniz!
1 yıl
8,9b
1
35
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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İlk Watch Dogs oyunu PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya 13 Kasım'a kadar devam edecek. Bu sürede oyunu bir defa kütüphaneye ekleyenler, ömür boyu erişebilecek.
İlgilenenler Watch Dogs'u ücretsiz olarak bu link üzerinden Uplay kütüphanesine ekleyebilir. Ubisoft'un Twitter üzerinden belirttiğine göre bu ücretsiz hafta sonu etkinliği değil, oyunu 13 Kasım'a kadar aldığınızda sonsuza kadar sizde kalacak.
Watch Dogs 27 Mayıs 2014'te çıkmıştı ve şu anda PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U ve PC üzerinde ulaşılabilir durumda. Ubisoft zaman zaman böyle başarılı yapımları ücretsiz sunuyor. Firma daha önce The Crew, Assasin's Creed 3 ve Rayman Classic gibi başarılı yapımları ücretsiz vermişti.
 

https://freetrial.ubisoft.com/promotions/watch-dogs-1/8/ Yorum Yaz
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shadowtr 1 yıl en beğenilen TinyWarrior
Adamın derdi kendi platformunu bilinir hale getirmek zaten. Neden steam üzerinden versin.
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Borgaerd 1 yıl
Kisa sureli olmasi uzdu
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
aldık bakalım
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bturkyasar 1 yıl
Giriş yapılamıyor.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Sold Out çıkıyor bende indiremiyor, bilen var mı sorun nedir?
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09kezman09 1 yıl
Sabah kütüphaneye ekleyip indirdim 1 saate indi.Boş zaman bulduğumda oynarım.Bulmuşuz kaliteli bedava orjinal oyun değerlendirmek lazım:)
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:::LOSTPLANET::: 1 yıl
Çok güzel haber.Zamanında 720p bile açabilecek bir bilgisayarım yokken şimdi gtx1080 ekran kartlı pc ile 4k deneme yapacağım.Bakalım port özürlü oyun , 4k'da bana mısın diyecek mi?
Ayrıca açıklamadaki şu cümleyi okuyunca bir düşündüm: " Ubisoft zaman zaman böyle başarılı yapımları ücretsiz sunuyor. " Başarılı derken pardon ? :D
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aycibin 1 yıl
sadece PC için mi? playstation'da ücretsiz yok mu?
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hakan1581 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

yardim lutfen, sayfa hata veriyor, nerden indirebilirim ?
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fuujitsu 1 yıl hakan1581
hakan1581

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

yardim lutfen, sayfa hata veriyor, nerden indirebilirim ?

Gelişmişe tıklayınca bu siteye devam et gibi bir seçenek çıkıyor hocam o şekilde girebilirsiniz.
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bkaakco 1 yıl
Geçen yıl 30. yıllarına özel olarak vermelerini bekliyordum, biraz geç kaldılar :D
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MrReacher 1 yıl
13 kasımdan sonra oyun temelli bizim mi olacak yoksa ubisoft geri mi alacak?
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