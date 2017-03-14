Waze ve Spotify güçlerini birleştirdi

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Kendi sektörlerinin liderlerinden olan Waze ve Spotify, güçlerini birleştirdiklerini duyurdu. Bu iş birliğiyle çevrimiçi müzik dinleme servisinin Android uygulamasından Waze’e, navigasyon uygulamasından ise Spotify’a geçiş yapılabilecek. Şirketlerin böyle bir anlaşmaya imza atmış olmasındaki asıl neden, uygulamaların kullanıcı sayılarını artırmayı amaçlamaları.

Google’a ait olan Waze’in Spotify ile anlaşma masasına oturmuş olması, Google’ın Play Müzik’ten pek umutlu olmadığını gösteriyor. Play Müzik, 50 milyonu aşan kullanıcı sayısına sahip olan Spotify’dan çok daha geride olmasına rağmen hala müzik dinleme servisinin rakiplerinden birisi. Google’ın, Waze’in kitle kaynaklı trafik durumu paylaşımını artırmak adına böyle bir anlaşmaya izin vermiş olabileceği düşünülüyor. Uygulamanın daha fazla kullanıcıya sahip olması, trafik durumuyla ilgili olarak daha fazla ve daha detaylı bilgilerin paylaşılması anlamına geliyor.

http://www.theverge.com/2017/3/14/14920728/waze-spotify-apps-integration