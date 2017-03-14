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Waze ve Spotify güçlerini birleştirdi

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan navigasyon uygulaması Waze, dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Detaylar haberimizde.
2 yıl
3,5b
1
3
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Waze ve Spotify güçlerini birleştirdi
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Kendi sektörlerinin liderlerinden olan Waze ve Spotify, güçlerini birleştirdiklerini duyurdu. Bu iş birliğiyle çevrimiçi müzik dinleme servisinin Android uygulamasından Waze’e, navigasyon uygulamasından ise Spotify’a geçiş yapılabilecek. Şirketlerin böyle bir anlaşmaya imza atmış olmasındaki asıl neden, uygulamaların kullanıcı sayılarını artırmayı amaçlamaları.

Google’a ait olan Waze’in Spotify ile anlaşma masasına oturmuş olması, Google’ın Play Müzik’ten pek umutlu olmadığını gösteriyor. Play Müzik, 50 milyonu aşan kullanıcı sayısına sahip olan Spotify’dan çok daha geride olmasına rağmen hala müzik dinleme servisinin rakiplerinden birisi. Google’ın, Waze’in kitle kaynaklı trafik durumu paylaşımını artırmak adına böyle bir anlaşmaya izin vermiş olabileceği düşünülüyor. Uygulamanın daha fazla kullanıcıya sahip olması, trafik durumuyla ilgili olarak daha fazla ve daha detaylı bilgilerin paylaşılması anlamına geliyor.


http://www.theverge.com/2017/3/14/14920728/waze-spotify-apps-integration Yorum Yaz
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Allah rızası için mobilde sayfayı kaydırınca başka habere geçmeyi kaldırın yorumlara bakmak için aşağı kaydırınca sıradaki habere geçmekten bıktım.
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kadirirdem 2 yıl
dr20mouse

Allah rızası için mobilde sayfayı kaydırınca başka habere geçmeyi kaldırın yorumlara bakmak için aşağı kaydırınca sıradaki habere geçmekten bıktım.

Bir tanesi yaptı herkes ondan görüp yaptı onu :( aynı sorundan bende şikayetçiyim.
dr20mouseAllah rızası için mobilde sayfayı kaydırınca başka habere geçmeyi kaldırın yorumlara bakmak için aşağı kaydırınca sıradaki hab...
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St Batuhan 2 yıl
Bu sayede Waze'i öğrendim, uygulamada görünce de bi tıklayıp bakarım kurarım falan. İşe yarar bir uygulama olursa da kullanırım. Tam anlamıyla amaçlarına hizmet etmiş olurum sanırım. Ama bir taraftan da mantıklı bir adım eğer Waze'de başarılı ve işe yarar bir uygulamaysa. Gösterilen pek çok uygulama içi reklam boş gelebiliyor zaten. Bir de waze i kullanırsam premium fiyatında indirim yapsalar da şu gelen zam kısmını kaldırsalar en azından :/
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Allah rızası için mobilde sayfayı kaydırınca başka habere geçmeyi kaldırın yorumlara bakmak için aşağı kaydırınca sıradaki habere geçmekten bıktım.
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kadirirdem 2 yıl
dr20mouse

Allah rızası için mobilde sayfayı kaydırınca başka habere geçmeyi kaldırın yorumlara bakmak için aşağı kaydırınca sıradaki habere geçmekten bıktım.

Bir tanesi yaptı herkes ondan görüp yaptı onu :( aynı sorundan bende şikayetçiyim.
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