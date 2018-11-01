Web'in babası Tim Berners-Lee: "Google ve Facebook parçalanmaya mahkum"

World Wide Web(www)’in mucidi olan, Web'in babası Tim Berners-Lee, İngiliz haber kuruluşu Reuters'a verdiği röportajda Google ve Facebook gibi teknoloji devleri hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

Berners-Lee, bu şirketlerin çok hızlı ve orantısız büyüdüklerini ve günün birinde böyle giderse günün birinde parçalanmaya mahkum olduklarını dile getirdi.

Apple, Microsoft, Amazon, Google ve Facebook'un piyasa değeri, Almanya’nın 2016 yılındaki 3.7 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılasına eşit konumda. Tim Berners-Lee bunun oldukça sakıncalı bir durum olduğunu dile getirdi.

Berners-Lee, ayrıca kişisel verilerin kötüye kullanılması ve sosyal medyanın nefret söylemlerini yaymak için kullanılması sebebiyle internetin şu andaki durumunun onu oldukça hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Berners-Lee, Cambridge Analytica skandalının gerçekleşmesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. 2014'de yaşanan veri ihlalinde 50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının kişisel verileri siyasal propagandalar için Cambridge Analytica isimli kuruluş ile paylaşılmıştı. Mark Zuckerberg her ne kadar mağdurlardan özür dilemiş olsa da Berners-Lee bunun yaşananların üstesinden gelmek için yeterli olmadığını savunuyor.

Twitter hakkında da açıklamalarda bulunan Berners-Lee, “Twitter’da bir parça sevgiden söz ederseniz bu kimsenin umrunda olmaz ama bir parça nefretten söz ederseniz hızlıca yayıldığını görürsünüz." sözlerini kullandı.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6340761/Father-Web-says-tech-giants-split-up.html