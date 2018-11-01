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Web'in babası Tim Berners-Lee: "Google ve Facebook parçalanmaya mahkum"

Web'in babası Tim Berners-Lee, Google ve Facebook'un orantısız şekilde büyüdüklerini ve böyle devam ederlerse günün birinde parçalanmaya mahkum olduklarını dile getirdi.
6 ay
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Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Web'in babası Tim Berners-Lee:
World Wide Web(www)’in mucidi olan, Web'in babası Tim Berners-Lee, İngiliz haber kuruluşu Reuters'a verdiği röportajda Google ve Facebook gibi teknoloji devleri hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.
Berners-Lee, bu şirketlerin çok hızlı ve orantısız büyüdüklerini ve günün birinde böyle giderse günün birinde parçalanmaya mahkum olduklarını dile getirdi.
Apple, Microsoft, Amazon, Google ve Facebook'un piyasa değeri, Almanya’nın 2016 yılındaki 3.7 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılasına eşit konumda. Tim Berners-Lee bunun oldukça sakıncalı bir durum olduğunu dile getirdi.
Berners-Lee, ayrıca kişisel verilerin kötüye kullanılması ve sosyal medyanın nefret söylemlerini yaymak için kullanılması sebebiyle internetin şu andaki durumunun onu oldukça hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.
Berners-Lee, Cambridge Analytica skandalının gerçekleşmesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.  2014'de yaşanan veri ihlalinde 50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının kişisel verileri siyasal propagandalar için Cambridge Analytica isimli kuruluş ile paylaşılmıştı. Mark Zuckerberg her ne kadar mağdurlardan özür dilemiş olsa da Berners-Lee bunun yaşananların üstesinden gelmek için yeterli olmadığını savunuyor.
Twitter hakkında da açıklamalarda bulunan Berners-Lee, “Twitter’da bir parça sevgiden söz ederseniz bu kimsenin umrunda olmaz ama bir parça nefretten söz ederseniz hızlıca yayıldığını görürsünüz." sözlerini kullandı.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6340761/Father-Web-says-tech-giants-split-up.html Yorum Yaz
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susesa 6 ay en beğenilen
Facebook ile Google'ın ne alakası var?
FB goygoy mekanı ve son zamanlarda siyasi propaganda gırla gittiği için kimsenin giresi yok, belki de (inşallah) batacak. Ama Google gün geçtikçe "onsuz olmaz" diyeceğimiz bir hal alıyor. Her sorumuzu "Molla Google"a soruyoruz. İhtiyaç karşılıyor anlatabiliyor muyum.... Uçağa oyuncak diyen ingiliz general durumuna düşürmüşün kendisi Tim bey
Facebook ile Google'ın ne alakası var?FB goygoy mekanı ve son zamanlarda siyasi propaganda gırla gittiği için kimsenin giresi yok, belki de (inşallah) bata...
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S-AINT 6 ay
Ya haberi bi okuyunda öyle yorum yapın bari. Ekonomik açıdan yaklaşmış adam bunlar çıkmış Google batmaz Google Facebook ne alaka internetin mucidi adama anlatabiliyormuyum filan diyor bu ne cahil özgüvenidir
Ya haberi bi okuyunda öyle yorum yapın bari. Ekonomik açıdan yaklaşmış adam bunlar çıkmış Google batmaz Google Facebook ne alaka internetin mucidi adama anlata...
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idombayci 6 ay
“Twitter’da bir parça sevgiden söz ederseniz bu kimsenin umrunda olmaz ama bir parça nefretten söz ederseniz hızlıca yayıldığını görürsünüz."
İnsanların temel sorunu bu zaten
“Twitter’da bir parça sevgiden söz ederseniz bu kimsenin umrunda olmaz ama bir parça nefretten söz ederseniz hızlıca yayıldığını görürsünüz."İnsanların te...
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Karbon 12 6 ay
Alternatifsiz kalmayın.
AltaVista ve Infoseek nasıl bittilerse Google da öyle bitecek
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faruk321 6 ay
Google'ın adam akıllı alternatifi yok. Yoksa haklı derdim
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sniper23 6 ay faruk321
Alternatif her zaman vardır ama alışkanlıklar değişmediği için insanlar Google tercih ediyor.
Geçen sene bir araştırma görmüştüm, bu araştırmaya göre gün geçtikçe insanlar daha az site araştırıyorlar.
Bu ne demek oluyor derseniz, bu insanlar bir siteye takılıp kalması demektir. Yani kaliteli siteler olsa bile insanlar alışkanlıklardan dolayı tek bir siteye çakılmış demektir.
O yüzden marka olmak şart.
Konuyla ilgili olarak, Tim Berners (Sir) dayı söylüyorsa, adamın bildiği vardır. Facebook ve Google boşuna farklı alanlara yatırım yapmıyor.
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maxmania 6 ay
facebook skandallara bu şekilde devam ederse parçalanabilir ona bişey diyemem. ama google arka planda yumurtalarını farklı sepetlere dağıtmaya çalışıyor, farklı sektörlerde yatırımlar yaparak herhangi bir sektörde geri kalma durumunda göreceği zararı en alt seviyeye getirmeye uğraşıyor. bu şekliyle google herhangi bir alanda batsa bile diğer taraflarda varlığını sürdürmeye devam eder.
facebook ise her şeyini tek sepette toplamaya çalışıyor. whatsapp' ı bile facebook ve reklam sistemi ile entegre etmeye çalışıyor. bir tökezleme yaşasa domino etkisi ile hepsi zarar görebilir. zaman gösterecek, bir firma gider yerine başka bir firma gelir.
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baltalı-katil 6 ay
yuh troll bot google ile facebook ne bilmiyor sallıyor... d... d...
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Papa Het 6 ay
Tekerlegi bulan adam mezarindan cikip gelse ve 'Mercedes çökmeye mahkum' dese ne kadar ciddiye alirsak bunu da o kadar ciddiye alabilirim.
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naexist 6 ay Papa Het
Cok guzel bir yorum olmus hocam. Aynen katiliyorum.
Millet Google'i sadece arama motoru olarak zannediyor herhalde. Google'in ana sirketi Alphabet altinda yuzlerce buyuk capta sirket ve sektor var. Google su anda gelirinin yuksek bir kismini reklamdan elde etse bile sirf yapay zeka icin yaptigi yatirimlar gelecekte en buyuk sirket olmasini garantileyecek capta.
Facebook konusu hakikaten karisik. Gelirinin neredeyse tamamini reklamdan elde etmesine ragmen ileride bu sektore bir sey olmasi durumunda alternatif bulamazlarsa hizla deger kaybedebilir. Bugunlerde Snapchat'in ($SNAP) durumuna bakarak asagi yukari tahminde bulunabiliriz. Facebook gibi bir sirketin arka planda bunun icin calismalarda bulunmadigini dusunmek de naiflik olur.
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MiLLETiNVEKiLi 6 ay
adam interneti kurmuş ama zenginler listesinde yok ilk defa gördüm... domain paraları nereye gidiyor hep merak etmişimdir... **** gibi olacak ama ingiliz derin devletine mi gidiyor diye aklıma

takıldı şimdi
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Morphinz 6 ay
Keserim topunuzu deseymiş keşke... Yok mu o kadar şeklin Timi ..
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The Hollow 6 ay
Google'ın da Apple gibi tek parça kalacağını düşünüyorum. İleride parçalansa da değişen pek bir şey olmaz. Sadece dev sayısı artar.
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DH Misafiri 6 ay
3.7 milyar degil 3.7 trilyon.
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DH Misafiri 6 ay
"Almanya’nın 2016 yılındaki 3.7 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılasına eşit konumda. " cümlesini
"Almanya’nın 2016 yılındaki 3.7 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılasına eşit konumda." olarak düzeltir misiniz?
kaynak sayfada trillion ifadesi mevcut
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