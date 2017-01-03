Webtures yenilikçi fikir ve projeleri ücretsiz şekilde pazarlıyor

Güzel bir fikrin, yazılımın, mobil uygulamanın, tasarımın ya da projenin geniş kitlelere ulaşmasının önündeki en büyük ve kritik problemlerin başında şüphesiz tanıtım ve pazarlama faaliyetleri geliyor. Kullanıcılar her ne kadar ortaya güzel bir ürün ve hizmet çıkarsalar da etkin bir pazarlama olmadıktan sonra ne yazık ki yeterli ilgiyi/değeri göremiyor.

Webtures ise başlattığı "Dijital Melek Yatırımcılık" programı ile tüm bu aşamalarda hiçbir bedel veya pay talep etmeden kullanıcılara yardımcı oluyor. Başvuruları sağlanan fayda ve sürdürülebilirlik oranlarına göre inceleyen platform, ikinci aşamada bazı testler uyguluyor. Son adımda ise jüri sunumunda başarılı olan üç projeye kendi alanına uygun pazarlama hedefleri planlanıyor. Proje başına 50 bin TL yatırım sağlayan Webtures SEO, Adwords, sosyal medya yönetimi ve pazarlaması, mailling, Growth Hacking ve UX gibi alanlarda özel çalışmalar yürütüyor.

Proje sahiplerinden bedel ve hisse talep etmeyen "Dijital Melek Yatırımcılık" programı, sadece sağlanan başarı hikayeleri ve tüm istatiklerin kullanım hakkını alıyor. Haliyle projenin planlanan yatırım süreci tamamlanmadan satışı kısıtlanıyor. Eğer sizin de başarılı olabileceğine inandığınız bir fikriniz ya da girişiminiz varsa detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.webtures.com.tr/dijital-melek-yatirimcilik/