Webtures'ten SEO çalışmaları için mobil uygulama

Tam Boyutta Gör



Türkiye’nin en iyi dijital ajanslarından biri olan Webtures, gerçekleştirdiği projelerle fark yaratmaya devam ediyor. Şirket şimdi de yepyeni bir mobil uygulama ile dünyada bir ilki gerçekleştirerek örnek bir pazarlama stratejisi sunuyor.

Webtures hem müşterilerine hem de SEO ile ilgilenen kişilere bilgi ve hizmet sunmak amaçlı geliştirdiği uygulamada birçok özellik bulunuyor. İsmine Webtures Platinum adı verilen mobil uygulamanın hem Android hem de iOS sürümü çok yakında hizmete sunulacak.

Webtures Platinum’da Neler Var?

Webtures’ten hizmet satın alan müşteriler çalışmaların tamamını bu uygulama ile takip edebilecek,

Müşteri temsilcisi ile anında iletişim kurulabilecek ve destek alınabilecek,

Toplantı talebinde bulunulabilecek ve toplantı ayarlanabilecek,

SEO sıralamaları anlık olarak takip edilebilecek,

Ödeme gerçekleştirilebilecek ve fatura takibi yapılabilecek,

SEO uzmanı ile anlık yazışma fırsatı elde edilebilecek,

Gelen raporlar cep telefonundan incelenebilecek,

İstenen konularda cep telefonundan bildirim alınabilecek,

Webtures Mobile toplantı aracı harita üzerinden takip edilebilecek.

Birçok özelliği içinde barındıran uygulama ile Webtures müşterileri büyük bir ayrıcalık elde ederken, tüm çalışmaları da anlık olarak takip edebileceği için zamandan da kazanmış olacak. Henüz demo aşamasında olan uygulamaya ilerleyen zamanlarda daha da geliştirilerek sadece müşterilere özel değil tüm SEO sektörüne hitap edecek özelliklere kavuşacak. Böylelikle Webtures müşterisi olan olmayan herkes SEO ile ilgili analiz ve bilgilere anında, pratik bir şekilde ulaşabilecek.

Webtures’in dünyada ilk defa uygulanan bu projesi, diğer ajanslara da pazarlama stratejilerinde örnek olacağa benziyor. Uygulama yayına çıkar çıkmaz indirme linkini de sizlerle paylaşıyor olacağız.