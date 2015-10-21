Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital 19 Milyar dolar ödeyerek SanDisk'i satın alıyor

Dünyanın en büyük depolama birimi üreticisi Western Digital dev bir satın almayla SanDisk'i bünyesine katmaya hazırlanıyor.
3 yıl
3,7b
1
31
Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Western Digital 19 Milyar dolar ödeyerek SanDisk'i satın alıyor

Dünya genelinde bilinen depolama birimi üreticileri neredeyse bir elin parmaklarını geçmez. En büyük üreticilerden birisi olan Western Digital, flaş bellek ve hafıza kartı dendiğinde akla ilk gelen markalardan birisi olan SanDisk'i bünyesine katmayı planlıyor.

Kısa bir süre önce bu bağlantıda SanDisk'in kapalı kapılar ardında kendine alıcı aradığını sizlerle paylaşmıştık. Görünen o ki görüşmeler olumlu geçmiş ve Western Digital, SanDisk için hisse başına 86.5$ ödemeyi kabul etmiş. Şirketin şu anki hisse değerinin (77$) son zamanlardaki en yüksek seviye olduğunu belirtmekte de fayda var. 86.5$ üzerinden yapılan hesaplamada Western Digital satın alma için 19 Milyar dolar gibi devasa bir ödeme yapacak.

WD ve Sandisk uzun yıllardır California'da ki ofislerinden yönetilen iki önemli şirket. Ancak Sandisk son zamanlarda WD'nin rakibi Toshiba ile ortak girişimlerde bulunmuştu. Bu yüzden satışın tamamlanması için Toshiba'nın da onayı gerekiyor. WD'den gelen açıklamaya göre şirket satın alma önümüzdeki yılın 3. çeyreğinde tamamlanacak, bununla birlikte SanDisk CEO'su Sanjay Mehrotra'nın da Western Digital'in yönetim kuruluna katılması bekleniyor. 

http://www.engadget.com/2015/10/21/western-digital-sandisk-acquisition/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oray 3 yıl en beğenilen
eli mahkum, SSD'ye bir yerlerden girmek zorundaydı...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zultaran 3 yıl
defrecmantasyon
Satın alma gerçekleşti.W.D. 19 milyar dolara sandiski satın aldı.

adamlar 19 milyar doları ssd için harcadı ya vay anasını bizde olsa o paraya ne yol,hastane yapılırdı,bilmem kaç tane okul yapılır o paraya diye haberlerde örnek verirler ya dik binayı al sana okul,teknik sıfır hacı bizim ülkede,upgrade diye bişey var hiç mi oyun oynamadınız,bir işe başlarsın bir bina ne bileyim okul,fabrika.yaptın fabrikayı bina halinde kalıyor hiçbir gelişme yok,dünya kadar vergi geliyor niye bir kısmını bu işe ayırmıyorsunda sürekli bina yapıp scv kasıyorsun.
defrecmantasyonSatın alma gerçekleşti.W.D. 19 milyar dolara sandiski satın aldı.adamlar 19 milyar doları ssd için harcadı ya vay ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bersgurs 3 yıl
Morphinz
Çok kötü bir haber bence. Şimdi resmen tüketici olarak sıçtık!Sandisk iyi malzemeyi ucuza veriyordu. Artık kötü malzemeyi pahalıya satacak.Bu markayı kesinlikle hiç sevmiyorum. HDDleri ile zamanında kötü tecrübelerim oldu.Seagate alsaydı hiç değilse...

yıllardır wd ürünleri kullanıyorum hiç sorun yaşamadım siz şanssızlık yaşamışsınız
MorphinzÇok kötü bir haber bence. Şimdi resmen tüketici olarak sıçtık!Sandisk iyi malzemeyi ucuza veriyordu. Artık kötü malzemeyi pahalıya sata...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
istanbulbirbaska 3 yıl
Sandisk sd cardın öncüsüdür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper-tgn 3 yıl
Düşürün şu ssd fiyatlarını artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
sandisk 19 milyar dolar nasıl ediyor aklım almıyor adamlar sadece flash bellekler sd kartlar yapıyor
ozaman amd yi tümüyle satın almak isteseler 100 milyar dolar eder değeri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evokartal 3 yıl
hayatımda sandiskin ürettigi usb bellkeler kadar kalitesiz usb bellek kullanmadım.
o kadar dandik mallar hayatımda görmedim bozuldular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byrd 3 yıl
seagate samsungun hdd bölümünü aldıktan sonra gördük piyasayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Sandisk sadece ssd üretici değil. Hatta ssd Sandisk için o kadar da önemli bir dal değil. Flash bellek ve hafıza kartı denildiği zaman eskiden Kingston gelirdi artık paraza Sandisk hakim. Wd farklı dallara açılmak amacında anlaşılan.
Ve bunu da Ocz ile kıyaslamak en basitinden bilgisizliktir. Ocz nere Sandisk nere.
Htc ile Sony kıyaslamak gibi.
Ama keşke bu satın almaların önüne geçecek yasalar olsa. Büyük balıklar küçük balıkları yiyerek daha da büyüyor ve rekabet her geçen gün azalıyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 3 yıl gcb1903
Evet çok bilgisizim. Hafıza kartı ve bellek ürettiğini bilemeyecek kadar. Cebindeki 3-5 bellek ve hafıza kartı ile tüm pazarı yorumlamışsın. tebrikler.

Senin anlayacağın şekilde anlatayım. Kingston tarafında en güvenli ve performanslı usb bellekler üretiliyor. Yani bellek pazarı senin kullandığın yüksek hız aldığın usb 3.0 bellekler ya da ucuza alıp memnun kaldığın sandisk bellekler ile sınırlı değil.


OCZ senin gözünde marka değerini düşürmek cebindeki 5-10 kuruşluk ürüne bakarken ;

OCZ pazarın en elite ve performanslı bellek kitlerini kullanıcılar ile buluşturuyordu. Bunun yanında Sirtec tarafından üretilen ürünleri ile Power Supply ürünlerinde de çok tercih edilen bir markaydı.

En önemli adımı SSD teknolojisine ilk adım atan firmalardan biri olarak yaptı. OCZ ve Sandisk yanyana koyduğunda şuan bile SSD pazarında Sandisk sayısal testlerde ilk sıralarda yer alan ürünleri olmasına rağmen yine tercih sebebi OCZ olabiliyor.

OCZ premiumum görünüme sahip bir marka iken Sandisk kağıt üzerinde ki başarısına rağmen marka değeri bu kadar iyi değildir. 2013 yılına dönersek şuan ki bahsettiğim sözler bile az kalır OCZ için. Demek istediğimde 2013 yılında WD' nin bu alımı yapabilecek olmasıydı.



1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 3 yıl
"35 Milyon $ satılan OCZ" den sonra bu miktarı öderken Western Digital biraz düşünmeli.
Sandisk ve OCZ pazar payı farklı olsa da 35 Milyon $ ve 19 milyar $ arasında ki fark aşikar. Arkasında WD gibi bir firma olduğunu düşünecek olursak OCZ şuan da Sandisk ile rekabet eder bi halde yer alabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Sandisk i severdim iyi olur insallah satin alma...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ben sevmedim bu satın alma işini WD'nin eli çoook güçlendi rekabet ortamı kaybolmaz umarım sandisk gibi bir tüeketici dostunu kaybetmek çoook kötü oldu Yinede olduğu gibi zaman gösterecek bize doğru olanı olmayanı Biz tüketiciler için hayırlara fesile olur inşallah
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
@oray
yazmaktansa, +1 verdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3733 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, satın alma ve
2 etiket daha sandisk western digital
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy Note 5 Vodafone Koruma Paketi ile Güvende 3 yıl HTC One A9 ön inceleme videosu: "Yeni telefon hakkında merak edilen her şey" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim