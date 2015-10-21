Western Digital 19 Milyar dolar ödeyerek SanDisk'i satın alıyor

Dünya genelinde bilinen depolama birimi üreticileri neredeyse bir elin parmaklarını geçmez. En büyük üreticilerden birisi olan Western Digital, flaş bellek ve hafıza kartı dendiğinde akla ilk gelen markalardan birisi olan SanDisk'i bünyesine katmayı planlıyor.
Kısa bir süre önce bu bağlantıda SanDisk'in kapalı kapılar ardında kendine alıcı aradığını sizlerle paylaşmıştık. Görünen o ki görüşmeler olumlu geçmiş ve Western Digital, SanDisk için hisse başına 86.5$ ödemeyi kabul etmiş. Şirketin şu anki hisse değerinin (77$) son zamanlardaki en yüksek seviye olduğunu belirtmekte de fayda var. 86.5$ üzerinden yapılan hesaplamada Western Digital satın alma için 19 Milyar dolar gibi devasa bir ödeme yapacak.
WD ve Sandisk uzun yıllardır California'da ki ofislerinden yönetilen iki önemli şirket. Ancak Sandisk son zamanlarda WD'nin rakibi Toshiba ile ortak girişimlerde bulunmuştu. Bu yüzden satışın tamamlanması için Toshiba'nın da onayı gerekiyor. WD'den gelen açıklamaya göre şirket satın alma önümüzdeki yılın 3. çeyreğinde tamamlanacak, bununla birlikte SanDisk CEO'su Sanjay Mehrotra'nın da Western Digital'in yönetim kuruluna katılması bekleniyor.
http://www.engadget.com/2015/10/21/western-digital-sandisk-acquisition/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adamlar 19 milyar doları ssd için harcadı ya vay anasını bizde olsa o paraya ne yol,hastane yapılırdı,bilmem kaç tane okul yapılır o paraya diye haberlerde örnek verirler ya dik binayı al sana okul,teknik sıfır hacı bizim ülkede,upgrade diye bişey var hiç mi oyun oynamadınız,bir işe başlarsın bir bina ne bileyim okul,fabrika.yaptın fabrikayı bina halinde kalıyor hiçbir gelişme yok,dünya kadar vergi geliyor niye bir kısmını bu işe ayırmıyorsunda sürekli bina yapıp scv kasıyorsun.
yıllardır wd ürünleri kullanıyorum hiç sorun yaşamadım siz şanssızlık yaşamışsınız