Western Digital 19 Milyar dolar ödeyerek SanDisk'i satın alıyor

Dünya genelinde bilinen depolama birimi üreticileri neredeyse bir elin parmaklarını geçmez. En büyük üreticilerden birisi olan Western Digital, flaş bellek ve hafıza kartı dendiğinde akla ilk gelen markalardan birisi olan SanDisk'i bünyesine katmayı planlıyor.

WD ve Sandisk uzun yıllardır California'da ki ofislerinden yönetilen iki önemli şirket. Ancak Sandisk son zamanlarda WD'nin rakibi Toshiba ile ortak girişimlerde bulunmuştu. Bu yüzden satışın tamamlanması için Toshiba'nın da onayı gerekiyor. WD'den gelen açıklamaya göre şirket satın alma önümüzdeki yılın 3. çeyreğinde tamamlanacak, bununla birlikte SanDisk CEO'su Sanjay Mehrotra'nın da Western Digital'in yönetim kuruluna katılması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/10/21/western-digital-sandisk-acquisition/

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