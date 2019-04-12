Western Digital güvenlik kameralarına yönelik dayanıklı hafıza kartlarını tanıttı

Geçmiş yıllarda sadece kayıt yapmakla yetinen güvenlik kameralarının bugün akıllı özellikler kazandığını ve yapay zekâ desteği almaya başladığını görüyoruz. Western Digital bu tür kameralar için dayanıklılık odaklı bir hafıza kartı geliştirdi.

WD Purple SC QD312 Extreme Endurance özellikleri

WD Purple SC QD312 Extreme Endurance adını taşıyan yeni hafıza kartı dayanıklılık ile birlikte yüksek kapasiteleri de sunuyor. 3D NAND bellek modülleri sayesinde 4K gibi yüksek çözünürlüklerde bile aktarım oranları ana akım kartlardan yüksek tutulmuş. Ayrıca yapay zekâ işlemlerinde de en akıcı tecrübeyi sağlıyor.

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WD Purple SC QD312 Extreme Endurance microSD kartı UHS 1 ve Class 10 standartlarını sunuyor. Yazma hızlarında 65MB/s, okuma hızlarında ise 100MB/s seviyesine çıkabiliyor. Yazma ömrü ise 768TBW gibi oldukça dikkat çekici bir rakamda.

Bununla birlikte video oynatımlarında akıcılık sağlayan V30 standardına yer vermeyen hafıza kartı 64GB-128GB-256GB kapasiteler ile piyasaya çıkacak. Hali hazırda kartın fiyatı belli değil. V30 standardına önem verenler ise uzun yazma ömrü dışında aynı özellikleri sunan WD Purple SC QD102 hafıza kartını değerlendirebilir.