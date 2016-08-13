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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital, sonraki SSD ürünlerinde ReRAM modülleri kullanacak

Son dönemde depolama bellek teknolojileri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Western Digital, yeni bir Depolama Sınıfı Bellek - SCM teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Son kullanıcı tarafında pek hissedilmiyor ancak özellikle kurumsal tarafta, depolama teknolojilerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. NAND belleklerin yerini alması düşünülen yeni nesil değişken olmayan (non volatile) bellekler üzerindeki çalışmalar son aşamaya geldi.

SCM

Günümüzde 10-15TB seviyesine kadar veri depolayan sürücüler mevcut ve güçlü işlemciler ile büyük veriler işlenebiliyor. Bununla birlikte doğru veriyi çekerek işleyebilmek, devasa boyuttaki veriler düşünüldüğünde çok zaman alıyor ve DRAM maliyetlerini artırıyor.

Üreticiler, bu dezavantajı ortadan kaldırabilmek adına NAND belleklerin yerini alabilecek yeni teknolojiler aramaya başladı. İletken köprüleyici RAM (CBRAM), memristor, faz değişken bellek (PCM), manyetik dirençli RAM (MRAM), dirençli RAM (ReRAM) ve benzeri bellek teknolojileri, yeni nesil SSD ürünlerinde kullanılmak üzere hali hazırda üzerinde çalışılan teknolojiler.

Depolama Sınıfı Bellek – SCM şeklinde genel bir isimlendirme kazanan bu çalışmaların bir örneği Intel 3D XPoint. Bilindiği gibi NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor.

SanDisk

SanDisk de, HP ile birlikte ReRAM bellekleri temel alan yeni bir SCM teknolojisi geliştiriyor. Bu SCM teknolojisinde de yine benzer değerler görüyoruz. Firmalar mevcut flash depolama teknolojisinden 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha dayanıklı yeni depolama çözümleri geliştirebileceklerini belirtiyor.

SCM teknolojisi HP'nin memristor tecrübesi ile SanDisk'in ReRAM teknolojisini bir araya getiriyor. Memristor; direnç,sığa ve indüktanstan sonra gelen dördüncü pasif devre elemanı kabul edilir ve kayıp devre elemanı olarak da bilinir.

Memristor üzerinde geçen akıma göre direncini artırır veya azaltır. Akım olmadığı durumlarda da üzerindeki son direnç durumu değişmez ve böylece ne kadar akım geçtiği bulunabilir. HP memristor'ların istifleme şeklinde kullanılabileceğini ve böylece çok yüksek yoğunluklarda bellek elde edilebileceğini belirtiyor.

Dirençli RAM - ReRAM teknolojisi de üzerindeki direnci değiştirerek çalışan bir bellek türü ve genelde Memristor ile aynı kategoride değerlendiriliyor. Bu iki teknolojinin biraraya gelmesi ile depolama teknolojilerinde bir devrim yapılması bekleniyor.

Western Digital

Bir süre önce SanDisk’i satın alan Western Digital, yeni nesil bellek çalışmalarını SanDisk’in projeleri ile birleştirdi. Muhtemelen satın alım sürecinde, Western Digital’in en büyük avantajı SanDisk’in ReRAM çalışmalarına erişebilmek olacak.

Western Digital, 3D ReRAM olarak adlandırdığı yeni nesil bellek teknolojilerini hayata geçirebilmek için büyük gayret sarf ediyor. Ayrıca mevcut yazılım ekosistemi ile uyumlu olan yeni teknolojinin optimizasyonu için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, 3D NAND belleklerde çıtayı yükseltiyor"

Yeni SCM bellek tipleri performans, dayanıklılık ve gecikme sürelerinin en aza indirilmesi bakımından NAND belleklere büyük bir üstünlük kuruyor. Bunun yanında NAND bellekler, GB başına maliyet konusunda çok çok ileride. Bu bakımdan SCM belleklerinin çok uzun bir süre sunucu tarafına özel kalabileceği ifade ediliyor. 

 

http://www.anandtech.com/show/10562/western-digital-to-use-3d-reram-as-storage-class-memory-for-specialpurpose-ssds Yorum Yaz
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Dead Gear Apple 3 yıl en beğenilen
Yok bilmem 1000 kat hız artacak kapasite yükselecek, küçülecek, bükülecekvs..
Bunları geçin.. son kullanıcı fiyat performansa bakıyor daha bunu çözsünler çözenlerde bugün ne durumdalar belli.
(Samsung evo al arkana bakma)
Yok bilmem 1000 kat hız artacak kapasite yükselecek, küçülecek, bükülecekvs..Bunları geçin.. son kullanıcı fiyat performansa bakıyor daha bunu çöz...
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ssbrutality 3 yıl
WD Candır.Maşallah nazar değmesin Seagate,Toshiba,Samsung ve Hitachi Disklerimden oluşan arşivimin WD hariç hepsi patladı elimde kaldı,neler çektim neler :D WD lerim taş gibi duruyor 40 bin kere maşallah.
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lterlemez 3 yıl
Dayanıklılığı bilemem ama hızı konusunda bu kadar abartmalarını anlayamıyorum hala. Standart SSD'nin hala hız potansiyeli var, tek yapılması gereken SATA'dan kurtarmak. PCI-e için bunca zaman içinde hala SATA tarzı bir port yapamamaları (hatta yapmamaları) çok komik bir olay. Şahsen, sabit diskçileri bu konuda kınıyorum.
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cyberfalcon 3 yıl lterlemez


Memristor üzerinde geçen akıma göre direncini artırır veya azaltır. Akım olmadığı durumlarda da üzerindeki son direnç durumu değişmez ve böylece ne kadar akım geçtiği bulunabilir. HP memristor'ların istifleme şeklinde kullanılabileceğini ve böylece çok yüksek yoğunluklarda bellek elde edilebileceğini belirtiyor.

Burada anlamadığım akım kesildiğinde son direnç durumu değişmez diyorsunuz. Ama son direnci okuyabilmek içinde üzerinden bir akım veya voltaj geçirmek gerekecek. O zamanda direncinin değişmesi lazım. Bu durumda direnç değerini okuyamazsınız.
Benim tahminim belirli bir akımın altında direnç üzerinde bir değişiklik yapmayacağıdır.
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Dead Gear Apple 3 yıl en beğenilen
Yok bilmem 1000 kat hız artacak kapasite yükselecek, küçülecek, bükülecekvs..
Bunları geçin.. son kullanıcı fiyat performansa bakıyor daha bunu çözsünler çözenlerde bugün ne durumdalar belli.
(Samsung evo al arkana bakma)
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Virinom 3 yıl
Daha ssdlerin hızına alışamamışken mevcut teknoloji eskimeye başladı.
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