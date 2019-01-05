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Epic Games mağazasında What Remains of Edith Finch oyunu ücretsiz olacak

2 haftalık dilimlerle ücretsiz oyun dağıtan Epic Games Store haftaya dağıtacağı oyunu açıkladı. What Remains of Edith Finch oyunu 10-25 Ocak arasında ücretsiz olacak.
4 ay
4,5b
1
12
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Epic Games mağazasında What Remains of Edith Finch oyunu ücretsiz olacak
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Epic Games Store açıldığı günden bu yana kullanıcılara iki haftada bir ücretsiz oyun dağıtıyor. Subnautica ve Super Meat Boy bunlardan ilk ikisiydi. Hatta Super Meat Boy 10 Ocak tarihine kadar hala indirilebilir durumda. Gelecek haftanın ücretsiz oyunu da an itibariyle duyuruldu.

What Remains of Edith Finch

2017 yılında çıkan oyun hüzünlü hikayesi ile 2 saatlik bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar ve editörlerden oldukça olumlu yorumlar alan What Remains of Edith Finch oyununda Edith Finch isimli genç kızı kontrol ediyoruz. Günlüğünü de yanına alan Edith, yıllar önce annesiyle beraber terk ettiği eve dönüş yapıyor. Oyunumuzda bu şekilde başlıyor. Hikaye anlatımlı oyunları seven oyuncuların mutlaka göz atması gereken bir yapım olarak belirtilmiş. Oyunun yapımcısı Giant Sparrow firmasına da birçok ödül kazandırdı.

Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu"

What Remains of Edith Finch oyununu 10-25 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Bir kere kütüphanenize eklediğinizde oyun sizin olacak. Bu tarihler dışında da oynamaya devam edebileceksiniz. Epic Games Store ücretsiz dağıttığı bu oyunlar ile kullanıcıların mağazaya ilgisini artırmaya çalışıyor.


https://www.epicgames.com/store/tr/ Yorum Yaz
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qoqoCAN 4 ay en beğenilen
heheh heheheh hehehhe beleş oyun heheheh hhehehehehe
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sniper23 4 ay qoqoCAN
*Aklımdan geçenler*
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3 Avatar Avatar Avatar
Materia01 4 ay
İstek listemdeydi zaten, güzel oldu bu haber.
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SEO-Uzmanı 4 ay
ileride tüm oyunlar ücretsiz olacak
ama bedelsiz olmayacak !
ya reklam panosu içerecek yada
arkada planda kripto para işleyecek
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ChainedToTheRhythm 4 ay SEO-Uzmanı
kripto para işlemeyi çok karlı bir şey sanıyorsunuz heralde.
böyle bir şeyin olması imkansız. Bırak oyun oynarken arkaplanda madenciliği orta-üst segmentte bir pc 7/24 çalışsa yine kurtarmaz. Adamlar bu oyunları ücretsiz vermek için geliştiriciye tonla para döküyorlar. uygulama içi ödeme evet, uygulama içi reklam evet (mobil) ama kripto madenciliği hayır.
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AİGUN 4 ay SEO-Uzmanı
Bitcoin kazarken kasmadan oyun oynanabileceğini mi sanıyorsun?
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XanthiN 4 ay
İnsanı tuhaf bir havaya sokan garip bir oyundu.
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TheNewAtilla 4 ay
Türkçe varsa oynar bitiririm
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veteriner69 4 ay
Ben Pc de bitirmiştim, melankolik bir oyun ama güzel.
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Karl_Fairburne 4 ay
Sadece PC için geçerli sanırım. Ps4 için bulamadım.
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qoqoCAN 4 ay en beğenilen
heheh heheheh hehehhe beleş oyun heheheh hhehehehehe
1 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 4 ay qoqoCAN
*Aklımdan geçenler*
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RaiTaR0 4 ay
Takvim e ekledim
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