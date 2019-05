Epic Games mağazasında What Remains of Edith Finch oyunu ücretsiz olacak

Epic Games Store açıldığı günden bu yana kullanıcılara iki haftada bir ücretsiz oyun dağıtıyor. Subnautica ve Super Meat Boy bunlardan ilk ikisiydi. Hatta Super Meat Boy 10 Ocak tarihine kadar hala indirilebilir durumda. Gelecek haftanın ücretsiz oyunu da an itibariyle duyuruldu.

What Remains of Edith Finch

2017 yılında çıkan oyun hüzünlü hikayesi ile 2 saatlik bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar ve editörlerden oldukça olumlu yorumlar alan What Remains of Edith Finch oyununda Edith Finch isimli genç kızı kontrol ediyoruz. Günlüğünü de yanına alan Edith, yıllar önce annesiyle beraber terk ettiği eve dönüş yapıyor. Oyunumuzda bu şekilde başlıyor. Hikaye anlatımlı oyunları seven oyuncuların mutlaka göz atması gereken bir yapım olarak belirtilmiş. Oyunun yapımcısı Giant Sparrow firmasına da birçok ödül kazandırdı.

What Remains of Edith Finch oyununu 10-25 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Bir kere kütüphanenize eklediğinizde oyun sizin olacak. Bu tarihler dışında da oynamaya devam edebileceksiniz. Epic Games Store ücretsiz dağıttığı bu oyunlar ile kullanıcıların mağazaya ilgisini artırmaya çalışıyor.

https://www.epicgames.com/store/tr/