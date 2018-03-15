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WhatsApp, Avrupalı kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşmayacak

WhatsApp, Avrupalı kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşmayacak. Şirket, bünyesinde bulunduğu sosyal medya deviyle kişisel veri paylaşımı yapmayacağını açıkça taahhüt etti.
1 yıl
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2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp, ana şirketi Facebook ile Avrupa Birliği kapsamındaki kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmayacak. Popüler mesajlaşma servisi, veri koruma savunucusu ICO (İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi) ile bir taahhüt imzalayarak 2014'te kendisini satın alan Facebook ile kişisel veri paylaşımı yapmayacağını açıkça taahhüt etti.
ICO, uygulamanın "tamamen şeffaf" olmadığına dair endişelerin ortaya çıkmasının ardından 2016 yılında, Facebook ile yasal olarak veri paylaşıp paylaşamayacağı konusunda WhatsApp hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sürecini tamamladı ve sohbet uygulaması alınan karara uymayı kabul etti.
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan komisyon üyesi Elizabeth Denham, WhatsApp'ın kişisel verileri paylaşması için yasal bir dayanak olmadığını belirterek "Verileri paylaşmış olsaydı bu durum Veri Koruma Yasası'nın birinci ve ikinci veri koruma ilkelerine aykırı olurdu" dedi.

WhastApp: Endişeye gerek yok kullanıcı verilerini paylaşmıyoruz

Buna karşılık mesajlaşma uygulaması, yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mayıs ayında yürürlüğe girinceye kadar herhangi bir Avrupalı kullanıcının verilerini paylaşmayacağını beyan eden bir anlaşma imzaladı.
Sohbet platformu yaptığı açıklamada "Kullanıcılarımızın gizliliği konusunda son derece titiz davranıyoruz. Çok az veri toplıyoruz ve her mesaj, uçtan uca şifrelenmiş bir şekilde gönderiliyor. Geçtiğimiz yıl tekrar tekrar belirttiğimiz gibi, İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi'nin Avrupa'da herhangi bir yerde endişe duyduğunu söylediği şekilde veri paylaşmıyoruz." dedi.
Sorun şu ki, bu veriler İngiltere ve Avrupa Birliği dışında paylaşılmaya devam ediyor ve şu anda başka yerlerdeki kullanıcılar için bu seçeneği devre dışı bırakmanın bir yolu yok.

https://www.theverge.com/2018/3/14/17120446/whatsapp-user-data-sharing-facebook-uk-privacy-ico-protection-gdpr-europe Yorum Yaz
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PaTRaiN1 1 yıl en beğenilen
İnandırıcı gelmedi. Facebook ile paylaşmaz Instagram ile paylaşır. Ona göre de reklam gösterir. Verilerimizi öyle ya da böyle birilerine veriyoruz. Bunun kaçış yolu yok.
İnandırıcı gelmedi. Facebook ile paylaşmaz Instagram ile paylaşır. Ona göre de reklam gösterir. Verilerimizi öyle ya da böyle birilerine veriyoruz. Bunun kaçış...
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obsesoz 1 yıl
tamam öyle olsun bakalım..
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PaTRaiN1 1 yıl en beğenilen
İnandırıcı gelmedi. Facebook ile paylaşmaz Instagram ile paylaşır. Ona göre de reklam gösterir. Verilerimizi öyle ya da böyle birilerine veriyoruz. Bunun kaçış yolu yok.
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