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WhatsApp, Facebook'u geçerek en popüler sosyal medya uygulaması oldu

App Annie isimli bir araştırma kuruluşunun raporuna göre WhatsApp, Facebook'u geçerek son günlerin en popüler sosyal medya uygulaması oldu. Detaylar haberimizde.
4 ay
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6
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, çok büyük bir başarıya imza attı. App Annie isminde bir araştırma kuruluşunun yayınladığı "State of Mobile" raporuna göre 2018 yılının son günlerinde 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan uygulama, liderliği Facebook'un elinden alarak en çok tercih edilen sosyal medya uygulaması oldu.

2017 yılında 2 milyar aktif kullanıcısı sayısına ulaşmayı başarmış olan Facebook, şüphesiz son yılların en hızlı büyüyen ve en geniş kitlelere hitap eden internet mecraları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak son günlerde özellikle genç popülasyonunu Instagram gibi platformlara kaptırmakta ve hacmini gün geçtikçe kaybetmekte. Buna karşın özellikle ülkemizde çok büyük bir kitleye hitap eden WhatsApp ise her geçen gün ulaştığı kullanıcı sayısını arttırmakta.
Her ne kadar 2018 yılının ilk günlerinde liderlik hala Facebook'ta olsa da, yılın son aylarında WhatsApp'in Facebook'u yakaladığı ve sonrasında da geçtiği görülüyor. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Facebook, 2018’deki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı açısından WhatsApp’i yenmeyi başarmış durumda ancak büyüme hızı ve son durum göz önüne alındığında Facebook'un liderliği WhatsApp'e kaptırdığı oldukça aşikar. WhatsApp'in popülaritesi çığ gibi artmaya devam ediyor ve herhangi bir sürprizle karşılaşmazsak uygulama, 2019 yılını lider olarak tamamlayacak.
https://www.phonearena.com/news/whatsapp-beats-facebook-world-most-popular-mobile-app-report_id112859 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 4 ay en beğenilen
Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp alayı Facebook'un 😂
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master1453 3 ay
WhatsApp Yazı Tipi Değiştirme teknouser.com/...
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Seyrim 4 ay
Watsapı sadece iletişim için kullanıyorum. sosyal ağda neki..
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Cute Hentai 4 ay
O değilde her tanıştığım kişi facebook var mı, instagram var mı gibi salakça sorular soruyor. Yok ben de facebook, yok ben de yok. WhatsApp var. :D
0:18'den sonrası tam benim dediğime uyuyor... :D
youtube.com/...
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esmerbuyucu 4 ay en beğenilen
Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp alayı Facebook'un 😂
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fuckulteli 4 ay
Facebook a girince ilgili ilgisiz her şey ana akış ekranına düşüyor. Sayfalar, gruplar, reklamlar... Özellikle bir gruba, bir konuya ait yorumları merak ettiğim zaman bilgi almak amaçlı giriyorum.
İnstagram nispeten daha az özellikli olduğundan, basit içeriklerden dolayı daha kullanışlı ve pratik.
WhatsApp ise sadece iletişim için, sosyal medya amacıyla kullanmıyorum.
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peske 4 ay
Acaba facebook bu potansiyeli reklamlarla nasıl birleştiricek
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