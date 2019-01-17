WhatsApp, Facebook'u geçerek en popüler sosyal medya uygulaması oldu

1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, çok büyük bir başarıya imza attı. App Annie isminde bir araştırma kuruluşunun yayınladığı "State of Mobile" raporuna göre 2018 yılının son günlerinde 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan uygulama, liderliği Facebook'un elinden alarak en çok tercih edilen sosyal medya uygulaması oldu.

2017 yılında 2 milyar aktif kullanıcısı sayısına ulaşmayı başarmış olan Facebook, şüphesiz son yılların en hızlı büyüyen ve en geniş kitlelere hitap eden internet mecraları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak son günlerde özellikle genç popülasyonunu Instagram gibi platformlara kaptırmakta ve hacmini gün geçtikçe kaybetmekte. Buna karşın özellikle ülkemizde çok büyük bir kitleye hitap eden WhatsApp ise her geçen gün ulaştığı kullanıcı sayısını arttırmakta.

https://www.phonearena.com/news/whatsapp-beats-facebook-world-most-popular-mobile-app-report_id112859

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Her ne kadaryılının ilk günlerinde liderlik hala'ta olsa da, yılın son aylarında'in'u yakaladığı ve sonrasında da geçtiği görülüyor. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman, 2018’deki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı açısından’i yenmeyi başarmış durumda ancak büyüme hızı ve son durum göz önüne alındığında'un liderliği'e kaptırdığı oldukça aşikar.'in popülaritesi çığ gibi artmaya devam ediyor ve herhangi bir sürprizle karşılaşmazsak uygulama,yılını lider olarak tamamlayacak.