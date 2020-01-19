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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp Google Play Store'da 5 milyar indirmeyi geride bıraktı

    WhatsApp, Facebook'tan sonra GMS(Google Mobil Servisleri) paketinin bir parçası olmadığı halde Google Play Store'da 5 milyar indirmeye ulaşan ikinci uygulama oldu.
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    2
    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Uzun yıllardır "dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması" ünvanını elinde tutan WhatsApp, çok önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Uygulama Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısına ulaştı.
    Böylelikle GMS (Google Mobil Servisleri) paketinin bir parçası olmadığı halde, yani Android cihazlara cihazlar kullanıcılara ulaşmadan önce yüklenmediği halde 5 milyar indirmeye ulaşan ikinci uygulama olmuş oldu. Bunu başarabilen ilk uygulama Facebook olmuştu.
    Yine de uygulama bazı üreticilerle yapılan anlaşmalar sebebiyle bazı cihazlarda ön yüklü olarak geliyor, örneğin Samsung Galaxy S6 kutusundan WhatsApp yüklü şekilde çıkıyordu veya yakın zamana kadar bazı Huawei cihazları WhatsApp ile geliyordu ve bunun da indirme sayılarını etkilediğini söyleyebiliriz.
    Ancak tabii ki tüm kullanıcı popülasyonunu buna bağlamak pek de doğru olmaz. Uygulamanın indirme sayısının çok büyük bir kısmını mobil uygulama marketlerinin indirmeleri oluşturuyor ve uygulamanın şu an 1.5 milyar aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.
    WhatsApp'i Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

    https://www.androidpolice.com/2020/01/18/whatsapp-becomes-second-non-google-app-to-reach-five-billion-installs-on-android/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WB 3 gün
    Splash screen i kaldirsinlar..
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    murdocklawless 3 gün
    1-2 saat kadar önce çökmüştü kendileri.
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