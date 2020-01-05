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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'e de reklamlar geliyor

    Pek çok sosyal medya platformunun ardından WhatsApp'e de reklamlar geliyor. Artık WhatsApp'de kişilerinizin durum paylaşımlarında gezerken karşınıza çeşitli reklamlar çıkacak.
    2 hf.
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    46
    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için her yıl kullanıcı deneyimini iyileştirmesi beklenen pek çok yeni özellik yayınlanıyor ve bazıları kullanıcıları hiç ama hiç hoşnut etmiyor. Bunlardan bir tanesi de önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan ve şirketin geçmişte de söz etmiş olduğu "durum reklamları".
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    İsminden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere bu WhatsApp'in yakında kullanıcılara çeşitli reklamlar göstereceği anlamına geliyor. WhatsApp reklamları, ilk olarak Hollanda'da gerçekleştirilen Facebook Pazarlama Zirvesi(FMC) 2019'da ortaya çıkmıştı.
    FMC'de şirket, WhatsApp reklamlarıyla alakalı olarak, bahsi geçen reklamlarda kullanıcıların reklamla birlikte reklam verenlerin adını da görebileceklerini açıklamıştı. Ayrıca kullanıcıların reklamları yukarı kaydırarak daha detaylı bilgi alabilecekleri kaynakları ziyaret edebileceklerinden de söz edilmişti. Yani WhatsApp durumlarındaki reklamların çalışma prensibi Instagram Hikayeleri ile tamamen aynı.
    Tıpkı Instagram'de olduğu gibi WhatsApp'de de kişilerinizin durum paylaşımlarında gezerken karşınıza çeşitli reklamlar çıkacak.
    WhatsApp çıkış yaptığı ilk günden bu yana kâr amacı gütmediğinin ve kullanıcıların verilerini toplamadığının taahhüdünü veren bir platform olduğu için bu tarz bir U-dönüşü yapması pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratabilir ve uygulamanın tahtını sallayacak miktarda olmasa da hatırı sayılır sayıda kullanıcısını kaybetmesine yol açabilir.

    https://indianexpress.com/article/technology/social/whatsapp-will-show-ads-to-users-starting-2020-how-it-will-work-6200629/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gun 2 hf. en beğenilen
    Mesajlaşma sayfalarında olmadığı sürece çok problem değil.
    1 Yanıt Yanıtla +50
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    darkhair 2 hf.
    Telegramcı tayfa gelmeden ben cevabımı vereyim

    -Dostum telegramın çok daha iyi olduğunu biliyorum. Fakat benim rehberimde kullanan yok. Bazı insanlar 16gb telefon kullanıyor. Zaten azıcık olan hafızalarına neden sohbet uygulamasını bile çifter çifter kursunlar? Telegram, anca Whatsapp ülkemizde yasaklanırsa popülerlik kazanır. Popülerlik kazanırsa emin olun Whatsapp'tan daha da vahşi kapitalist olurlar
    Telegramcı tayfa gelmeden ben cevabımı vereyim -Dostum telegramın çok daha iyi olduğunu biliyorum. Fakat benim rehberimde kullanan yok. Bazı insanlar 16...
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    1 Yanıt Yanıtla +36
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    redoano 2 hf.
    WhatsApp'e???
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    DARTH_BLACK 1 gün
    whaysapp hala karanlık modu devreye sokmadı,artık gündelik olarak en sık kullandığımız program olan whatsapp beyaz ekran tasarımı yüzünden telefon bataryalarının ömrünü bitirdiği gibi milleti elinde sarja mahkum ediyor.

    Reklam olayına gelince bir noktadan sonra mesajlar kısmınada sıçratacaklar bunlar.Anlık kısımda da kullanıcılar bir zaman sonra bakmamaya ve kullanmamaya başlayacak çünkü.

    Belki bu durum telegramın yaygınlaşmasını sağlayabilir.En nihayetinde bir program gider diğeri gelir istenilen özellikler getirilmesse.

    whatsapp hala yıllık bazde dünyada en çok indirilen uygulama,telefon alanlar ilk whatsapp yüklüyor çünkü,hayatımızın bir parçası olmuş vaziyette zira mesajlaşmak 7den 77ye herkesin ortak kullandığı bir iletişim aracı dolayısıyla whatsapp hegemonyasını ancak whatsapp kendi ayağına sıkarsa biter..En azından whatsapp için alternatifler var,olay sadece whatsapp kullanıcılarının alışkanlarını değiştirmesine bağlı.
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    Rorschach-db 2 gün
    Draken 24 - Yok hocam kullanacağımdan değil zaten,ismini duyduğum bir programdı sadece.

    Vega - Teşekkürler hocam
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    exoss 1 hf.
    Vakti zamanında iPhone için satın aldıktan sonra bir kaç sene sonra beleş olmuş tu, acaba benden aldıkları o para karşılığında bana bş güzellik yaparlar mı?
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    amma velakin 1 hf.
    Reklam engelleyici çözümü işe yarayacaktır umarım.

    Sözünde durmadı.

    https://blog.whatsapp.com/?page=4


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    alp0007 1 hf.
    Silerim..
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    joven 2 hf.
    Adamlar haklı yok öyle bedava işler
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    DH Misafiri 2 hf.
    Telegram hakkında atıp tutanları anlayamadım. Adam uygulaması denetlenmesin diye Rusya'yı terk edip kaçak hayatı yaşıyor. Bunlar yok popüler olursa şöyle olur diyor ki telegram zaten popüler sayılabilir.

    Whatsapp ise başlangıçta paralı olarak tasarlandı, kurucusu ise önce Facebook'a sattı, bir süre sonra ise istifa etti. Bugün de reklamlara başlıyorlar ve nereye varacağı belli değil.

    Israra gerek yok, aklı olan telegrama geçmeye teşvik etsin. #deletewhatsapp
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    Draken 24 1 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
    Memlekette herşeyin fanboyu var.. Bu da telegram fanboyu
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    Draken 24 2 hf. yeni yorumcu
    Reklam tabii ki olacak. Adamlar enayi değil sonuçta size beleş yazılım kullandıracaklar.. Beğenmiyorsanız başka birşey kullanırsınız telegram melegram ona da reklam gelince sms yollarsınız artık
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    Askaparta 2 hf.
    Durumda kalsın da dumura uğramayalım.
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Arkadaşlar hangi model cep telefonu kullanıyorsunuz bilmiyorum ama dns kısmına şu adresi girerseniz hiç bi şekilde reklam çıkmıyor. Bende bi anda kesildi reklamlar çok memnunum. Abim de huawei kullanıyor o da denedi çalışıyor. Kuzen xiaomi kullanıyor dns ekleme yerini bulamadık. Siz de deneyin sonucu yazarsanız buraya.



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    6330 kez okundu.
    29 yorum yazıldı.

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