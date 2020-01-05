WhatsApp'e de reklamlar geliyor

1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için her yıl kullanıcı deneyimini iyileştirmesi beklenen pek çok yeni özellik yayınlanıyor ve bazıları kullanıcıları hiç ama hiç hoşnut etmiyor. Bunlardan bir tanesi de önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan ve şirketin geçmişte de söz etmiş olduğu "durum reklamları".

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İsminden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere bu WhatsApp'in yakında kullanıcılara çeşitli reklamlar göstereceği anlamına geliyor. WhatsApp reklamları, ilk olarak Hollanda'da gerçekleştirilen Facebook Pazarlama Zirvesi(FMC) 2019'da ortaya çıkmıştı.

FMC'de şirket, WhatsApp reklamlarıyla alakalı olarak, bahsi geçen reklamlarda kullanıcıların reklamla birlikte reklam verenlerin adını da görebileceklerini açıklamıştı. Ayrıca kullanıcıların reklamları yukarı kaydırarak daha detaylı bilgi alabilecekleri kaynakları ziyaret edebileceklerinden de söz edilmişti. Yani WhatsApp durumlarındaki reklamların çalışma prensibi Instagram Hikayeleri ile tamamen aynı.

Tıpkı Instagram'de olduğu gibi WhatsApp'de de kişilerinizin durum paylaşımlarında gezerken karşınıza çeşitli reklamlar çıkacak.

https://indianexpress.com/article/technology/social/whatsapp-will-show-ads-to-users-starting-2020-how-it-will-work-6200629/

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çıkış yaptığı ilk günden bu yana kâr amacı gütmediğinin ve kullanıcıların verilerini toplamadığının taahhüdünü veren bir platform olduğu için bu tarz bir U-dönüşü yapması pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratabilir ve uygulamanın tahtını sallayacak miktarda olmasa da hatırı sayılır sayıda kullanıcısını kaybetmesine yol açabilir.