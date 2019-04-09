WhatsApp, iPad'e geliyor

WhatsApp geliştiricileri iPad desteği üzerinde birkaç haftadır çalışıyor. iPad desteği, yeni bir uygulama olarak değil iPhone uygulamasına güncelleme olarak gelecek. iPhone kodları üzerine ekleme yapıldığı için hızlı ilerleme elde edilmiş.
Ortaya çıkan ekran görüntülerine baktığımızda Durum sayfası dışında tüm sayfaların iPad ile uyumlu tasarımı bulunduğunu görüyoruz. Sohbet ekranı, tıpkı WhatsApp Web’de olduğu gibi iki sütunlu yapıya sahip. Sol tarafta sohbet edilen kişiler ve gruplar, sağ tarafta ise sohbet balonları bulunuyor.
WABetaInfo ekibinin ifadesine göre iPhone ile iPad sürümleri arasında özellik farkı bulunmayacak. Sesli-görüntülü çağrı, ses kaydı, Touch ID desteği gibi özellikler iPad’de çalışıyor.
iPad’de WhatsApp’ı kullanmadan önce bir telefon numarası eklemek gerekiyor. Bu aşamadan sonra telefondan bağımsız bir şekilde iPad’de WhatsApp’ı kullanabiliyoruz. Fakat başka bir telefonda girdiğiniz numaraya ait WhatsApp hesabı varsa telefondaki devre dışı kalıyor. Geliştirici ekip, aynı numarayı iki cihazda kullanma desteği ekleyebilir. WhatsApp’a iPad desteğinin ne zaman geleceği bilinmiyor. Halka kapalı testler devam ediyor. Geliştirmeler tamamlandıktan sonra herkesin kullanımına sunulacak.
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Zukurberki sohbetinize ortak etmeyin!
Tepkimi böyle dile getiriyorum. Gayet de etkili ve haklı bir tepki, aynı mesajı yazmıyorum ayrıca, sürekli güncelliyorum, ekleme yapıyorum maddelere. Daha eklemediğim onlarca madde var.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. Whatsappta özgün dosya gönderme sınırı sadece 16Mb, Telegram sınırsız.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi ile koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
41) Sesli mesajların art arda dinlenilebilmesi.
42) Resim ve fotoğrafları algoritmik sıkıştırma tekniği ile gönderebilme seçeneği.
43) Mesaj iletim sınırının bir kişi ile sınırlı olması böylece spam mesajlarının önüne geçilmesi.
44) Karanlık moda ek gece mavisi, gündüz ve gündüz klasik seçeneklerinin olması.
45) Uygulama içi animasyonların kapatılabilmesi.
46) Sesli görüşmelerde daha az veri kullanımı seçeneğinin olması.
47) Uygulamaya özel proxy atama seçeneğ.
48) İki adımlı kimlik doğrulama seçeneğinin bulunması.
49) Sohbetlerde gönderilmiş olan ödeme ve adres bilgilerini içeren mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
50) Özel sohbetlere özgü link ön izleme seçeneğini kapatabilme.