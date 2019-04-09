WhatsApp, iPad'e geliyor

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WhatsApp yeniliklerini önceden duyuran WABetaInfo ekibi, iPad kullanıcıları için müjdeyi verdi. WhatsApp’ın iPad ile uyumlu versiyonu geliyor.

WhatsApp geliştiricileri iPad desteği üzerinde birkaç haftadır çalışıyor. iPad desteği, yeni bir uygulama olarak değil iPhone uygulamasına güncelleme olarak gelecek. iPhone kodları üzerine ekleme yapıldığı için hızlı ilerleme elde edilmiş.

Ortaya çıkan ekran görüntülerine baktığımızda Durum sayfası dışında tüm sayfaların iPad ile uyumlu tasarımı bulunduğunu görüyoruz. Sohbet ekranı, tıpkı WhatsApp Web’de olduğu gibi iki sütunlu yapıya sahip. Sol tarafta sohbet edilen kişiler ve gruplar, sağ tarafta ise sohbet balonları bulunuyor.

WABetaInfo ekibinin ifadesine göre iPhone ile iPad sürümleri arasında özellik farkı bulunmayacak. Sesli-görüntülü çağrı, ses kaydı, Touch ID desteği gibi özellikler iPad’de çalışıyor.

iPad’de WhatsApp’ı kullanmadan önce bir telefon numarası eklemek gerekiyor. Bu aşamadan sonra telefondan bağımsız bir şekilde iPad’de WhatsApp’ı kullanabiliyoruz. Fakat başka bir telefonda girdiğiniz numaraya ait WhatsApp hesabı varsa telefondaki devre dışı kalıyor. Geliştirici ekip, aynı numarayı iki cihazda kullanma desteği ekleyebilir. WhatsApp’a iPad desteğinin ne zaman geleceği bilinmiyor. Halka kapalı testler devam ediyor. Geliştirmeler tamamlandıktan sonra herkesin kullanımına sunulacak.