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WhatsApp için Tatil Modu ve iki yeni özellik yolda

WhatsApp yenilenmeye devam ediyor. Uygulamaya eklenecek 3 yeni özellik ortaya çıktı. Tatil Modu isimli özellik, önemsiz gruplardan gelen mesajları görmek istemeyenlerin işini kolaylaştıracak.
7 ay
6,2b
1
7
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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WhatsApp geliştiricileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre üç yeni özellik yolda.

Tatil Modu

Yeni özelliklere baktığımızda Tatil Modu (Vacation Mode) isimli özellik dikkat çekiyor. Tatil modu aktif edildiğinde, arşivlenen sohbetler mesaj geldiği zaman ana ekrana geri dönmeyecek.


Bazı kullanıcılar çok sayıda gruba dahil olup bu grupları arşive alıyor. Bu grupları hem sessize alıp hem de arşive alıyor. Ancak yeni mesaj geldiğinde otomatik olarka arşivden çıkıp ana ekrana dönüyor. WhatsApp’ın Tatil modu özelliği ile sessize alınmış ve arşivlenmiş sohbetlere mesaj gelse bile arşivde kalmaya devam edecek. Sadece grup sohbetleri için değil, bireysel sohbetler için de aynı şekilde çalışacak.

WhatsApp Tatil Modu özelliği, iOS ve Android cihazlara gelecek. Çıkış tarihi ile ilgili bilgi bulunmuyor.

Sessiz Mod (Sadece Android)

Sessiz Mod (Silent Mode) isimli diğer özellik ise önümüzdeki günlerde tüm Android kullanıcıları ile buluşacak. Bu özellik sayesinde sessize alınan sohbetlerden gelen mesajlar, uygulama simgesindeki bildirim sayısını arttırmayacak. Uygulamanın iOS versiyonunda böyle bir ihtiyaç

Bağlantılı Hesap

WhatsApp’a yakın zamanda gelecek olan diğer özellik ise WhatsApp Business profilinizi, sosyal medya hesablarınıza bağlamaya yarayacak. WhatsApp hesabınızı kullanarak diğer hesaplardaki parolaları kurtarabilecek ve hesaplar arası paylaşım yapabileceğiz. İlk etapta sadece Instagram ile bağlantı özelliği bulunacak.

Sessiz mod özelliğinin Android cihazlara dağıtımı başladı. Diğer özelliklerin eklenmesi ile uzun zaman alacak gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda veya gelecek aylarda tatil modu ve bağlantılı hesap özellikleri Android ve iOS cihazlara eklenecektir.


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Ohol Oula 7 ay en beğenilen
Ulan whatsapp bile tatile çıkıyor biz devamlı evdeyiz of ulan ne diye yaşıyoruz bu hayatta
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Angelica 2 ay
Şu özellik gelmedi gitti arkadaş.
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scorpion20 2 ay Angelica
+1 sıkıntı çıktı galiba
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Ohol Oula 7 ay en beğenilen
Ulan whatsapp bile tatile çıkıyor biz devamlı evdeyiz of ulan ne diye yaşıyoruz bu hayatta
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9888 7 ay
Çok mantıklı yenilikler. WhatsApp'ın lider olmasını sağlayan zaten basitliği ve kullanışlılığı.
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Pulstar 7 ay
Şu Android versiyonun ara yüzü yenilensin artık.
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Whippoorwill 7 ay
Öyle bir şeyi düşünmüyorlar bile. Belki koyu tema gelir.
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LegendM 7 ay
Tatil Modu harika oldu, arsivden cikip sinir bozan gruplara son vermis oldular.
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