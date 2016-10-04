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WhatsApp için resim üzerine çizim dönemi başlıyor

Mobil iletişim uygulamaları arasında en çok kullanılan olma özelliğine sahip WhatsApp, ısınan rekabette yerini koruyabilmek için ilgi çekici özellikler geliştiriyor.
2 yıl
12,4b
1
26
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde iletişim uygulamaları arasında rekabet iyice kızışmaya başladı ve her platform etkileşimi arttıracak farklı çözümler ile kullanıcısının karşısına çıkıyor. Sohbet uygulamaları arasında en iyilerden birisi olan WhatsApp, önemli bir yenilik kazandı.

Snapchat uygulamasından hatırlayacağımız çoklu ortam dosyaları üzerine çizim yapabilme özelliği artık WhatsApp için de geçerli. Kullanıcılar arkadaşlarına resim veya video göndermeden önce yazı yazabiliyor, çizim yapabiliyor veya emoji ekleyebiliyor. Kullanıcıların kendisini daha fazla ifade etmesini sağlayacak olan yeni özellik, içerik eklendiği anda otomatik olarak erişime açılıyor.

Ayrıca Bkz. "Paper Planes ile en keyifli kağıt uçak macerası"

Resimler Üzerine Çizim adındaki yeni özelliğin yanında ön kamerada flaş desteği sunması, parmağınızı aşağı yukarı sürükleyerek video kayıtlarında yakınlaştırma yapabilmek gibi iyileştirmeler de yeni güncelleme içerisinde yer alacak. Güncelleme ilk etapta Android için dağıtıma çıkmış durumda. iOS için ise bir süre beklemek gerekiyor. 

 

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Virinom 2 yıl en beğenilen
Önce şu resimlerin sıkıştırma oranını biraz azaltsınlar 5mb resim atıyorsun karşı tarafa 50kb olarak gidiyor. Tamam gidip de tam kalitede gönderelim demiyorum ama mevcut hali de çok kötü.
Önce şu resimlerin sıkıştırma oranını biraz azaltsınlar 5mb resim atıyorsun karşı tarafa 50kb olarak gidiyor. Tamam gidip de tam kalitede gönderelim demiyorum a...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 2 yıl
telefonun sarjı neden az suruyor sebebi telde cok resim olmasımı oyunların çok olmasımı yurtchat.com
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Nalimali 2 yıl
Daha gif oynatamayan bir platformdan bahsediyoruz? Dimi o firma bu firma? Ben anlamadım bunun neden haber olması gerektiğini?
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LVNDSCAPE 2 yıl
Ne zaman gelecek acaba diye düşünüyodum geçen gün resim paylaşacakken
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DH Misafiri 2 yıl
I phon kullanıcıların işine yarayacak.I phonem varken bir fotonun üzerini karalamak için mucadele vermiştim.
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DH Misafiri 2 yıl
imessage korkusu diyen bir arkadaş var, onlar imessage değil google allo ile rekabet için yapıyorlar.
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kadirirdem 2 yıl
bence de yeni yetenekler gelmeli.
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esmerbuyucu 2 yıl
iMessage korkusu
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veteriner69 2 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu

iMessage korkusu


Bu dediğine inanıyor musun?,
imessage o kadar iğrenç ki : ekstra ücret yansıttılar faturama.
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Guest-B9BB7180A 2 yıl
3 haftadır kullanıyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
resim cizme degilde su Gif destegini sunsunlar ilk basta.resim cizmek icin bir suru yazilim.var programi agirlastiracaklar gereksiz yere
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Kara Börü 2 yıl
Gerekliydi
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