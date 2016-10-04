WhatsApp için resim üzerine çizim dönemi başlıyor

Son dönemde iletişim uygulamaları arasında rekabet iyice kızışmaya başladı ve her platform etkileşimi arttıracak farklı çözümler ile kullanıcısının karşısına çıkıyor. Sohbet uygulamaları arasında en iyilerden birisi olan WhatsApp, önemli bir yenilik kazandı.

Snapchat uygulamasından hatırlayacağımız çoklu ortam dosyaları üzerine çizim yapabilme özelliği artık WhatsApp için de geçerli. Kullanıcılar arkadaşlarına resim veya video göndermeden önce yazı yazabiliyor, çizim yapabiliyor veya emoji ekleyebiliyor. Kullanıcıların kendisini daha fazla ifade etmesini sağlayacak olan yeni özellik, içerik eklendiği anda otomatik olarak erişime açılıyor.

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Resimler Üzerine Çizim adındaki yeni özelliğin yanında ön kamerada flaş desteği sunması, parmağınızı aşağı yukarı sürükleyerek video kayıtlarında yakınlaştırma yapabilmek gibi iyileştirmeler de yeni güncelleme içerisinde yer alacak. Güncelleme ilk etapta Android için dağıtıma çıkmış durumda. iOS için ise bir süre beklemek gerekiyor.