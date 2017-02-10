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WhatsApp iki aşamalı doğrulama sistemine geçiyor

Sanal alemin en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, iki aşamalı doğrulama sistemine geçiş yapıyor. Kullanıcılar iki aşamalı doğrulama sisteminden geçerek telefon numaralarını doğrulatabilecekler.
2 yıl
5,4b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kişisel verilerin güvenliği ön planda ve platform geliştiricileri de kullanıcı girişlerini daha güvenli hale getirmeye çalışıyor. Şimdilerde çok güvenli olarak kabul edilen iki aşamalı doğrulama trendine WhatsApp da katılıyor.

Güvenlik artıyor

Uygulamanın yeni güncellemesinde artık kullanıcılar iki aşamalı doğrulama sisteminden geçerek telefon numaralarını doğrulatabilecekler. Bunun için uygulamanın Ayarlar-Hesap bölümüne giderek iki aşamalı doğrulamayı aktif etmesi gerekiyor.

Aktif ettikten sonra kullanıcı 6 haneli bir şifre belirliyor. Şifrenin unutulma ihtimaline karşın eposta adresinizi de girebiliyorsunuz. Bundan sonra eğer telefon numaranızı doğrulama ihtiyacınız doğarsa bunu 6 haneli şifreniz ile yapıyorsunuz. WhatsApp şifreyi unutmamanız için zaman zaman yeniden giriş yapmanızı isteyecek.

Eğer kullanıcı altı haneli şifreyi unutursa, uygulamayı son kullanma tarihinizin üzerinden 7 gün geçtikten sonra doğrulama yapabileceksiniz. Bu süre zarfında gelen mesajlar beklemeye alınacak ve silinecek. Yedi günün sonunda şifre girmeden hesabı doğrulayabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master yeni MasterCase Pro 6’yı duyurdu"

Diğer taraftan son kullanım tarihinden itibaren 30 gün boyunca beklerseniz ve 30 günün sonunda şifresiz olarak uygulamaya giriş yaparsanız bu kez hesabınız tamamen siliniyor ve yeni bir hesap açılıyor. Yani şüphe uyandıracak erişimlerde süreç boyunca yeni mesajlara erişim engelleniyor.

Yeni doğrulama aşaması Android, iOS ve Windows 10 mobil işletim sistemlerine sunulacak. Güncelleme henüz başladığı için tüm kullanıcılara yayılması zaman alacaktır. 

 

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Bloother 2 yıl en beğenilen
Günaydın Whatsapp'cım.. Geç olmadı mı biraz?
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xmen121 2 yıl
Güvenlik iyidir
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cinemaker 2 yıl
adi whatsapp ios 6 desteğini çekti uçak gibi 4s telefona kağnı gibi ios 9 yüklettirecek iğrenç kapitalistler
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sdc55 2 yıl
iyi olmuş
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Barış Manço 2 yıl
Çok güzel oldu.
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unununium 2 yıl
3 ay önce beta programına giren bir özelliği yeni gelmiş gibi gösterilmiş.
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Bloother 2 yıl en beğenilen
Günaydın Whatsapp'cım.. Geç olmadı mı biraz?
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