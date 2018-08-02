WhatsApp ilk kez Facebook’a para kazandırmaya başlayacak

Facebook’un 19 milyar dolar ödeyerek satın aldığı WhatsApp platformunun firmaya nasıl para kazandıracağı merakla ve son kullanıcı tarafında endişeyle bekleniyordu. WhatsApp yavaş yavaş ilk gelir modelini entegre etmeye başladı.

İşletmelere yönelik

İyi haber yeni gelir modeli son kullanıcıyı etkilemiyor. Yani nereden geldiği belli olmayan reklam mesajları söz konusu değil. WhatsApp daha çok işletmelere yönelik dolaylı bir gelir modeli benimsemiş.

Geçen yıldan bu yana işletmelere sunulan web sitesi üzerinden anlık sohbet başlatabilme özelliği daha da genişletildi. Yeni gelir modeli de bu özellikler üzerinden hayata geçirildi.

Ayrıca Bkz. "DJI Mavic 2 farklı versiyonlarla gelecek"

WhatsApp işletmelere yönelik olarak müşteriye anlık bilgi özelliği sunuyor. Müşteri web sitesine veya uygulamasına telefon numarasını bıraktığında WhatsApp üzerinden kargo takip veya biniş kartı gibi bilgileri gönderebiliyor.

İkinci olarak işletmeler WhatsApp üzerinden müşterilere destek sunabiliyor veya bir ürün hakkında sorulan sorulara cevap verebiliyor. Diğer taraftan web sitesi veya Facebook reklamları üzerinden anlık bir şekilde işletme ile mesajlaşma yapılabiliyor.

Yeni gelir modeli ise iki şekilde işleyecek. İlk olarak işletmeler Facebook reklamı satın alarak WhatsApp görüşmelerinin buradan başlamasını sağlayabilecekler. İkinci olarak müşterinin destek mesajına 24 saatten sonra cevap verildiği takdirde WhatsApp bu iletişimi işletmeye faturalandıracak.

Elbette yeni gelir modeli Facebook’a büyük paralar kazandırmayacak ancak kullanıcı tarafında kabul görmesi ile birlikte daha fazla seçenek de buna eklenebilir. Böylece geniş çaplı bir gelir modeli ortaya çıkabilir.