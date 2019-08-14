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WhatsApp'in Android uygulamasına parmak izi kilidi geliyor

iOS uygulamasının ardından WhatsApp'in Android uygulaması için de parmak izi ile kilitleme özelliği geliyor. Yeni özellik için WhatsApp 2.19.221 beta sürümü üzerinde test süreci başlamış durumda.
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Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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WhatsApp'in Android uygulamasına parmak izi kilidi geliyor
 
1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimiz Şubat ayında iOS kullanıcılarının WhatsApp hesaplarını parmak izlerini kullanarak şifrelemelerini sağlayan yeni bir özellik yayınlamıştı.
Aradan aylar geçtikten sonra nihayet yeni özellik Android'e de ulaştı ve şu anda en son WhatsApp betasının bir parçası olarak test sürecinde.
WhatsApp 2.19.221 beta sürümünün test sürecindeki kullanıcılarından biriyseniz parmak izi kilidini açmak için yapmanız gerekenler şu şekilde, Ayarlar menüsünden Hesap seçeneğine tıklamanız, daha sonra Gizlilik seçeneğine de tıklayarak karşınıza çıkan parmak izi kilidini aktive etmeniz gerekiyor.
Parmak izi kilidini aktive ettikten sonra uygulamayı her yeniden açak istediğinizde kimliğinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanmanız gerekiyor. Ayrıca WhatsApp aramalarını kilidi açmadan cevaplayabiliyorsunuz.
Ayrıca uygulamayı otomatik kilitlemek için bir zamanlayıcı belirleyebiliyorsunuz. Uygulamayı 30 saniye veya 1 dakika içinde kilitlenecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve bu süre geçtiğinde uygulama otomatik olarak kilitleniyor.
Bunun dışında, WhatsApp'i kilitlediğiniz takdirde bildirim çubuğunuzda hiçbir mesajınızın içeriği belli olmuyor.
Hali hazırda test sürecinde olan özelliğin tüm kullanıcılar için yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yayınlandığı takdirde ne zaman yayınlanacağı şu an için bir merak konusu.

https://www.gsmarena.com/whatsapp_beta_for_android_adds_fingerprint_unlocking_support-news-38666.php Yorum Yaz
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cixslayer 7 dk. yeni yorumcu
Harici uygulamalarla yapıyorlardı böyle şeyleri uzun zamandır, bence gereksiz.
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my precious 50 dk.
Bence kullanış açısından kolay olabilir.Gereksiz kilit uygulamaları kullanmak yerine...
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qoqoCAN 1 sa.
seve seve barnak izimi veririm. Neyim var ki al babam al
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anduril25 1 sa.
O kadar kişinin bilgilerini çaldırdı(!) yetmedi bir parmak izine talip oluyor. Zuckerberg parmak izlerinizi istiyor.
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Musty3535123 2 sa.
güzel bir özellik, gelsin kullanırız
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