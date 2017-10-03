WhatsApp kendi emojilerini kullanıma sundu

WhatsApp’a emoji gönderme özelliği eklendiğinden beri Apple’ın emoji çizimleri kullanılıyordu. Son beta güncellemesi ile bu durum değişti. WhatsApp bundan böyle kendi çizdiği emojileri kullanacak.

Bugüne kadar Android, iOS ve Web’de aynı tip emojileri kullanarak bir bakıma emoji standardını sağlayan WhatsApp, tam da tüm uygulamalar için emoji standardı olmalı derken bunun tersi yönde bir adım attı. Ancak bakıldığı zaman yeni emojilerin Apple emojilerine çok fazla benzediğini görmekteyiz. Ufak renk ve çizim farklılıkları haricinde emojilerin bütünlüğü korunmuş.

Yeni emojiler, Unicode’un Emoji 5.0 standardını destekliyor. Yeni emojileri kullanmak isteyen Android kullanıcılarının Google Play Store'dan WhatsApp'ın beta programına katılması yeterli olacak. iOS kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekecek.

https://blog.emojipedia.org/whatsapp-unveils-its-own-emojis/