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WhatsApp kendi emojilerini kullanıma sundu

Uzun süredir iOS, Android ve Web'de Apple'ın emojilerini kullanan WhatsApp bundan böyle kendi çizdiği emojileri kullanacak. Yeni emojileri haberimizde görebilirsiniz.
1 yıl
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23
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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WhatsApp kendi emojilerini kullanıma sundu

WhatsApp’a emoji gönderme özelliği eklendiğinden beri Apple’ın emoji çizimleri kullanılıyordu. Son beta güncellemesi ile bu durum değişti. WhatsApp bundan böyle kendi çizdiği emojileri kullanacak.
Bugüne kadar Android, iOS ve Web’de aynı tip emojileri kullanarak bir bakıma emoji standardını sağlayan WhatsApp, tam da tüm uygulamalar için emoji standardı olmalı derken bunun tersi yönde bir adım attı. Ancak bakıldığı zaman yeni emojilerin Apple emojilerine çok fazla benzediğini görmekteyiz. Ufak renk ve çizim farklılıkları haricinde emojilerin bütünlüğü korunmuş.
Yeni emojiler, Unicode’un Emoji 5.0 standardını destekliyor. Yeni emojileri kullanmak isteyen Android kullanıcılarının Google Play Store'dan WhatsApp'ın beta programına katılması yeterli olacak. iOS kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekecek.

https://blog.emojipedia.org/whatsapp-unveils-its-own-emojis/ Yorum Yaz
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GreyParrot 1 yıl en beğenilen
Hayret nasıl konulmamış, Süreyya hanım bile daha fazla değişmiş.


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drjacob 1 yıl
çok gerekliydi !
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Ryan Gosling 1 yıl
çok önemli haber. okurken dikkat edelim
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clopin 1 yıl

Bu emoloji alayını

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Coutinho 1 yıl
Bize o bbm’de ki hug ve bir kac emojiyi daha versinler yeterli :(
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*GameOver* 1 yıl
Dh emojilerini ekleyemez miyiz
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kadirirdem 1 yıl
Ne gerek vardı buna,neden hep Apple'dan aldın ayrıca.
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Jül Sezar 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Ne gerek vardı buna,neden hep Apple'dan aldın ayrıca.

Apple'dan almayan mi kaldı onlar da alsın
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CRoSSBoNeSS 1 yıl
Şunlara bir standart gelmesi lazım artık. Her uygulamada farklı gülücükler var, bunu da geçtim Iphone kullanan adamın attığı bazı emojiler android'de hala görünmüyor, ayrıca android'deki emojiler cidden iğrenç görünüyor. Şu Iphone'lardaki standart olsa da herkes aynı şeyi görse keşke.
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ezimuse 1 yıl CRoSSBoNeSS
SwiftKey deneyin emojiler daha iyi orada
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Fenomenon 1 yıl
güncelledim geldi bana ama biraz garip duruyor.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Bu ne la dünün aynısı
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McLaren64 1 yıl
Çok büyük bir eksiklikti(!) Tişikkitlir Whitsipp
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